Navalni pedirá a España que anule la residencia de Isinbáyeva en Tenerife

La dirección en el exilio del Fondo contra la Corrupción (FBK por sus siglas en ruso), la ONG fundada en 2011 por Alekséi Navalni, el principal líder de la oposición en Rusia –quien en la actualidad cumple una pena de más de un decenio de cárcel en su país natal– tiene previsto escribir una carta al Gobierno español demandándole la anulación del permiso de residencia de Yelena Isinbáyeva, la atleta rusa que ostenta el récord mundial de salto de pértiga, ferviente partidaria del presidente Vladímir Putin y llegada a Tenerife a finales de mayo con el ánimo de instalarse definitivamente en la isla canaria. Así lo ha confirmado a El Periódico, del mismo grupo editorial que EL DÍA, Georgui Alburov, autor de una investigación sobre la deportista y activista de FBK, cuya organización rechaza tajantemente las recientes alegaciones de la propia atleta difundidas en su cuenta de Instagram, asegurando que era una persona «de paz», que no ostentaba cargo alguno en el Ejército y que se hallaba alejada de la política.

«Cualquier persona que sigue la política en Rusia conoce el importante papel que ha tenido Isinbáyeva a la hora de apoyar a Putin; en varias ocasiones fue su confidente en las elecciones; ella formó parte del grupo de trabajo (formado por importantes personalidades del mundo de la cultura, el espectáculo y el deporte, como la excosmonauta Valentina Tereshkova, NDR) para enmendar la Constitución rusa, que permitió a Putin gobernar de por vida el país», denuncia Alburov en un correo enviado a este diario. El bloguero y periodista califica de «absurdo» el desmentido de Isinbáyeva sobre su condición de militar: «Ostenta el grado de mayor, tiene un uniforme militar, el fondo que fundó se ha dedicado a recaudar dinero para la catedral construida por el Ministerio de Defensa y en la actualidad recolecta fondos para ayudar a los soldados rusos en la guerra», revela el investigador de FBK.

Sin querer entrar en el origen de la fortuna acumulada durante su carrera deportiva, que le ha permitido adquirir propiedades de lujo en una exclusiva urbanización de Arona, municipio del sur de Tenerife, Alburov considera suficiente sus muestras públicas de apoyo al régimen de Putin para ser incluida en la lista de personalidades rusas sancionadas. «Estamos acabando la preparación de los documentos jurídicos y vamos a enviar a las autoridades españolas toda la información de que disponemos; por supuesto vamos a exigir la inmediata retirada de los documentos (de residencia de Isinbáyeva) y su inclusión en la lista de sancionados», concluye el activista.

Idéntico análisis sobre la deportista realiza La Asociación de Rusos Libres, que agrupa a ciudadanos rusos residentes en el extranjero contrarios al régimen de Vladímir Putin. «En 2016, ella se convirtió en miembro de Yunarmiya», que ,en opinión de Alekséi Nesterenko, presidente de la asociación opositora, tiene en Rusia un papel «similar a Juventudes Hitlerianas (Hitlerjugend en alemán), ya que educan a los niños desde la infancia en el militarismo y en el manejo de las armas». La participación de Isibayeva, junto a otras destacadas personalidades rusas en la elaboración de las enmiendas constitucionales que fueron aprobadas en un controvertido referendo, celebrado en 2020 entre insistentes denuncias de fraude electoral, indigna especialmente al activista. «Hay un vídeo en el que incluso Isinbáyeva admite que ni siquiera se había leído la Carta Magna antes de integrar el grupo de trabajo para su reforma; al margen de su falta de competencia, ello demuestra que ella, junto con los demás, simplemente estaban allí solo para firmar lo que les pedía» el Kremlin, explica Nesterenko.

«Oportunista del sistema»

La atleta rusa nacida en Volgogrado en 1982 ha acumulado una considerable fortuna, que le ha permitido adquirir propiedades en Tenerife cuyo valor asciende en la actualidad a unos tres millones de euros, calcula Nesterenko, algo difícil de imaginar para una atleta de su disciplina en Occidente. «Todos los deportistas afiliados al Estado, ganan dinero del Estado y reciben sus beneficios; los pagos son legales, se hace de forma oficial, aunque de facto se trate de un soborno», critica el activista. «Es la típica oportunista del sistema de Putin; son gente que, mientras todo está bien, se aprovechan de él; cuando las cosas van mal, de forma discreta cogen su dinero y se van a otro país a vivir, a esperar qué es lo que sucede; si hay un cambio, pueden regresar de nuevo a Rusia», resume. Isinbáyeva, a fin de cuentas, lo que no quiere es «vivir en un país cerrado», concluye Nesterenko.

Pese a la huida a España y a la lluvia de críticas que está recibiendo desde organismos oficiales y medios de prensa gubernamentales en Rusia, Isinbáyeva sigue siendo muy apreciada por el líder del Kremlin. En las últimas horas, el propio portavoz presidencial Dmitri Peskov, ha pedido públicamente a lo que denominó como «sociedad patriótica» que se abstenga de reprobar a la atleta por instalarse en Arona. «Ella no ha dicho nada, no ha criticado nada (en referencia a la guerra) simplemente cumple con su función (como miembro del Comité Olímpico Internacional); a fin de cuentas, donde ella viva no es en absoluto importante», ha declarado el responsable, citado por la agencia TASS.

El apoyo a la homofobia de Estado en Rusia y la condena a las sanciones por doping contra el equipo olímpico ruso integran también el currículo de Isinbáyeva. En 2013, durante los Mundiales de atletismo en Moscú, declaró: «Los rusos nos consideramos gente normal, estándar, simplemente vivimos los chicos con las chicas y las chicas con los chicos; viene de nuestra historia».