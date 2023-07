Nelson Square

El legado del guardián de los océanos es una prole de hijastros de ultramar donde la Union Jack se bate al ventarrón de un Atlántico que vertebra la gloria de quien, desde Gibraltar hasta la Antártida, aún gobierna una bastardía de anacrónicas y minúsculas posesiones coloniales. Reino Unido no acaba en Land’s end, pues hilvana los peñascos de Ascension, Saint Helena, Tristan da Cunha, Falklands y South Georgia, pero a medio camino, siempre les faltó un Canary bay.

Hasta bien entrado el siglo XVI, los británicos tenían serias limitaciones técnicas para navegar más allá de la referencia costera. Los marinos ibéricos eran los que dominaban la navegación de altura. Los pilotos españoles se examinaban en Sevilla y sus roteiros y regimientos, escondían el secreto de la navegación, con la herencia del mundo árabe que había enriquecido sus conocimientos astronómicos. La ventaja sobre los ingleses era notable. Cosa bien distinta es que estos hayan sabido vender mejor la historia.

En las décadas posteriores al gran descubrimiento trasatlántico no se materializó la ventaja náutica sobre los marinos británicos y estos empezaron a navegar e invertir en expediciones, a la par de comprar voluntades españolas, caso de los Ponte de Adeje, para que les sirvieran de un piloto que les abriera los secretos de la navegación de altura, como hizo John Hawkins en Tenerife a mediados del siglo XVI. Mientras Castilla languidecía en catecismos, los anglos invirtieron en astilleros, para reescribir una historia, que los encumbra como los mejores navegantes. Mentira. Nada tiene que envidiar Malaespina a Cook, pero no lo hemos sabido ni honrar ni respetar, y mucho menos vender.

La Gesta del 25 de Julio tiene algo de engorde patrio. Normal, ¿pues acaso no maquillan los ingleses sus derrotas? Soy firme defensor de que la intentona de la Royal Navy de tomar la plaza chicharrera obedeció más a un intento de fortuna que a una acción decidida, pues de así haber sido, hoy conduciríamos por la izquierda y tomaríamos el canary tea a las cinco. Pero un certero disparo nos mantuvo en el estricto corsé [fiscal] castellano, y nos libró de haber sido un algo parecido a Gibraltar con una economía off shore alegre y productiva.

Creo que las cantatas románticas de cañones y fuegos de bronce contra piratas con parche, pata de palo y la Jolly Roger son parte de un bestiario popular alejado de la realidad y la historiografía marítima. Narraciones más próximas a la literatura náutica, de la cual les recomiendo cualquier obra de Patrick O’Brian, que de la realidad.

Con el mal gusto de citarme, escribí mi tesis doctoral bajo el titulo Política marítima de Inglaterra entre 1500 y 1700. Medio millar páginas para calzar una mesa, que intenta esclarecer, en lengua española, el encumbramiento de Inglaterra como primera potencia naval de la época. Traduciendo del inglés viejo cartas e instrucciones de la corte isabelina a John Hawkins o Francis Drake, te das cuenta de que la gran espina clavada de la navegación inglesa empieza por sus frustraciones en las Islas Canarias.

Cualquier estudioso de la proyección naval de la era napoleónica, donde Inglaterra arrastraba los conflictos a la mar, tapete donde se conocía superior, por aquello de la concepción de estado marítimo vs continental, seria plenamente consciente de que una escuadra formada exprofeso para tomar Santa Cruz, y no los restos desmoralizados que comandaba Nelson, habría tenido serias posibilidades de materializar una cabeza de playa en Tenerife. La escuadra británica la formaban 7 naves, de las cuales solamente dos eran lo que se denomina como man of war con 37 piezas de artillería por banda: los HMS Culloden y Zealous. El resto eran naves menores en cintura artillada, o out of class en el argot. La defensa capitalina descansaba en varias piezas de artillería, un puñado de regulares, y el reclutamiento de civiles como milicia. Un ejército en harapos contra la Royal Navy, la primera fuerza naval del mundo, no parece una gran oposición para un intento serio de desembarco.

El ataque de Nelson son los coletazos de la poco consistente victoria inglesa de 1797 en San Vicente, y su posterior fracaso en el bloqueo a Cádiz. La historiografía marítima suele argumentar que, para aliviar el descontento de las tripulaciones, por un exceso de tiempo en la mar sin planes claros, y evitar algún amago de motín, Nelson y su oficialidad optaron por intentar desembarcar en Tenerife como segundo plato tras las pocas solidas experiencias anteriores. El ataque estuvo huérfano de planificación y de posibilidades reales de éxito. Existe un desequilibrio entre la celebración (sobrevalorada) de la llamada Gesta del 25 de Julio y lo que los ingleses realmente presentaron en el horizonte. El resto es engorde, folclore y tradición, lo que por otra parte vienen haciendo los ingleses durante siglos.

Los intereses de ultramar ingleses siempre anhelaron una posesión canaria como pieza atlántica de gran valor estratégico para sus expediciones y expansionismo naval hacia las Indias, lo que ellos llaman el middle passage, o cruce del atlántico. Los intentos británicos por tomar una plaza canaria son antiguos y previos a Nelson. Drake merodeó La Palma en 1585. En 1595 intentó desembarcar en Las Palmas, lo cual le generó un enfrentamiento con los armadores y apoderados de la Corona, acusándole de poner en jaque el objetivo de la flota, que no era otro sino depredar el trafico español en el Caribe, e intentar tomar Cartagena de Indias.

De haberlo logrado, y aplicando el habitual procedimiento cultural británico de ultramar al valor estratégico de Tenerife, quizá seríamos otro Gibraltar, con la Canary Islands Pound, y una refinería que vendería combustible en West Africa. Todos los intentos británicos en Canarias fueron brindis al sol y no ataques planeados como tales, pues de así haber sido, ahora tendríamos Nelson Square & Admiral John Jervis Street en lugar de Plaza de España y Calle del Castillo. De cualquier forma, la historiografía inglesa es tan docta en esconder sus fracasos –a manos españolas– como acomplejada y torpe lo es la nuestra a la hora de ensalzar sus logros; será por eso por lo que, quien gana la guerra, escribe los libros. Caso de la insoportable falacia inglesa a la hora de explicar La Gran Armada de 1588, pero esa es otra historia.

*Rafael Muñoz es doctor en evolución e historia de la navegación