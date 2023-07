Landmar Costa Los Gigantes, felicidad para toda la familia

Con el calorcito, a todos nos apetece sol, playa y piscina. Si esta combinación la podemos aderezar con gastronomía de primera calidad y el increíble placer de no tener que hacer nada, las vacaciones se convierten en perfectas. Y sí, suena idílico…pero es real. Es Landmar Costa Los Gigantes, ¡el lugar que estabas buscando!

El formato todo incluido es una de las fórmulas que los canarios preferimos de cara a disfrutar de nuestros días libres, pero en este hotel, no es solo una cuestión de tener comida y bebida a tu antojo, es que la podrás degustar en unas instalaciones envidiables para toda la familia.

Desde un BabyClub hasta un spa al que pueden acceder los niños: todo lo que vivirás en Landmar Costa Los Gigantes está pensado a conciencia para que sea siempre recordado.

Descanso y aventura a unos pasos de tu habitación

Lo mejor de contar con tantas opciones es que cualquier miembro de la familia va a pasarlo bien. Y es que, desde que los más peques de la casa cumplen seis meses, está todo planeado para que no les falte de nada.

Para ellos, el BabyClub con zonas distinguidas para bebés e infantes hasta los cuatro años; purés personalizados y bajo demanda en el buffet, pañales de piscina totalmente gratuitos y habitaciones LandiVillage con todas las comodidades necesarias: cuna, cambiador, alfombra de juegos, calienta-biberones…

Cuando cumplen los cuatro años y acuden al Landi Club, ¡sigue la fiesta! Allí se pueden dejar llevar por las actividades que el equipo de animación prepara minuciosamente para que no falte la diversión. Mientras, los adolescentes que hayan decidido agotar su mañana en la cancha de vóley playa o en el circuito multiaventuras, también tendrán listas las mejores instalaciones para ello.

A su vez, mamá y papá pueden esperar bajo la sombrilla de alguna de sus cinco piscinas o, por qué no, acudir a MindUP Spa, un espacio de bienestar y relajación en el que el circuito de aguas se vuelve protagonista. Quien sabe quizás, si deciden apostar por un masaje entre su amplia carta de tratamientos.

La oferta se complementa con una Feria que se celebra cada sábado, shows diarios para toda la familia y la grata compañía de Landi, una tortuga que, en su papel de mascota del hotel, enseña a los más pequeños a bailar, reciclar y disfrutar de una isla lo más cuidada posible.

Una vez llega la hora de descansar, sus amplias suites son el lugar idóneo para que no falte el espacio. Si eliges una Landi Village a la hora de hacer tu reserva, además te estarás garantizando un bloque cerquita de la piscina principal y extras como albornoz, decoración infantil y minibar de bienvenida.

Catálogo de extras para todos

La rica oferta de Landmar Hotels no es solo en instalaciones. Buffets variados, restaurantes a la carta grill e italiano, un snack bar en el que junto a la piscina disfrutarás de platos como paella o pinchitos recién hechos… En definitiva, ¡estómago feliz prácticamente las 24 horas del día!

¨Desde Baby Club hasta el Circuito Multiaventuras; un oasis para tus vacaciones¨

Pero la cosa no acaba en lo gastro. Si quieres sumar un plus a tu estancia, el equipo de Landmar Costa Los Gigantes no va a defraudarte: decoraciones especiales en las habitaciones para cumpleaños o aniversarios, camas balinesas con unas incomparables vistas al Atlántico e incluso la posibilidad de contratar Landi&Me, un exclusivo servicio que lleva al adorable Landi a la habitación de tus peques para darles una sorpresa.

Un entorno de ensueño

Aunque el hotel es un paraíso de diversión, el entorno que lo rodea lo hace aún más atractivo. En plena costa suroeste de Tenerife, muy cerca de los Acantilados de Los Gigantes, este establecimiento es un punto ideal para desconectar sin salir de la isla.

A cinco minutos en coche de recepción encontrarás el muelle del pueblo, una puerta de entrada a un paraíso de cetáceos que te recibirán muy cerquita de la costa.

Se trata de una zona declarada Whale Heritage Site; significa que se trata de un área con una inmensa riqueza en ballenas tipo calderón y delfines que podrás ver desde pequeños barcos en excursiones que no te robarán más de tres horas.

Masca o el Parque Rural de Teno o el Parque Nacional del Teide son otros de los atractivos que encontrarás a una corta distancia.

Bebés bajo el mejor cuidado, niños felices y papás y mamás que, al fin, podrán desconectar de la rutina y vivir tiempo de calidad con la familia. ¿Qué más necesitas para que tu verano sea perfecto?