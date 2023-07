El campo tinerfeño solicita de forma urgente más agua de riego

El campo tinerfeño lanza su primera alerta del verano, en plena ola de calor: necesita de forma urgente más agua de riego. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) tilda de «preocupante» la situación a la que se están enfrentando los agricultores, que sufren restricciones de agua en Guía de Isora, Granadilla de Abona, La Laguna (Tejina), Tegueste y, especialmente, en la comarca de la Isla Baja que engloba a los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos y Garachico.

Las temperaturas extremas y las escasas lluvias de la primavera y el invierno están detrás de una emergencia que es especialmente crítica, según un comunicado de Asaga, en la Isla Baja, donde los agricultores y ganaderos «se enfrentan a la imposibilidad de disponer de un suministro de agua de riego suficiente para sus cultivos, principalmente de plátano». El escenario es «pesimista», apunta Asaga, al coincidir en el tiempo con el inicio de la temporada estival y en una nueva ola de calor este mes de julio –la segunda–, que lleva a los productores afectados a reclamar al Cabildo de Tenerife «medidas urgentes para minimizar los daños».

Es el primer SOS del campo tinerfeño por la falta de agua pero el segundo del verano por las consecuencias de la sequía. El 22 de junio, la Asociación de Agricultores y Ganaderos avisó de las graves repercusiones en los cultivos de papas y cereales. Asaga tildó de «siniestro» las «graves pérdidas» que se registran este año, tanto en la cosecha de papa como en la de cereal, «en especial en el norte de Tenerife». Las mermas, según la asociación, van del 60 al 80% desde febrero. Theo Hernando, secretario general de Asaga, asegura que los productores están «desesperados». «Necesitamos una solución inmediata mientras se plantean otras actuaciones definitivas para evitar la pérdida de cultivos», detalló el dirigente del sector primario tinerfeño.

El origen de este problema, que Asaga define como «severo déficit hídrico», en la comarca de la Isla Baja está relacionado, según el colectivo, con la reciente obra de impermeabilización de la balsa de Taco, la mayor de la Isla con una capacidad de 900.000 metros cúbicos de agua de riego. «Tras la reparación realizada, no ha dado tiempo a llenarla debido al elevado consumo derivado de las altas temperaturas registradas desde marzo», apunta Asaga. La organización agraria recuerda que la Isla Baja se encuentra aislada, desde el punto de vista hídrico, ya que «a esta comarca no llegan conducciones de agua de otras zonas, como vienen demandando los productores». Además, la obra de la depuradora comarcal, que contaba con proyecto, terreno e incluso presupuesto para su ejecución por parte del Consejo Insular de Aguas, «se encuentra paralizada debido a cuestiones ideológicas del anterior equipo de gobierno municipal y la presión vecinal, que se opone frontalmente a la instalación de esta infraestructura tan necesaria, no solo para el agua de riego, sino para evitar los vertidos al mar».

Gran parte de las galerías y pozos que suministran a la Isla Baja producen agua de «muy mala calidad», detalla Asaga, con conductividades eléctricas muy altas (elevado contenido de sales) que «afectan al desarrollo de las plantaciones, por lo que deben ser tratadas o mezcladas con otras de mejor calidad antes de ponerlas en servicio». Y eso que Buenavista del Norte, Los Silos y Garachico, los municipios de la Isla Baja, tienen «un gran peso» en la agricultura de Tenerife, especialmente en el plátano, muy demandante en cantidad y calidad de agua. Los tres municipios suman una superficie platanera de 837 hectáreas, que representa un 21% del total de este cultivo en Tenerife.

Los agricultores plantean, como medida urgente, destinar al suministro poblacional parte del agua de la desaladora del campo de golf, con lo que se conseguiría liberar a la desaladora de La Monja, ambas instalaciones en Buenavista, y destinar su producción a cubrir las necesidades de riego exclusivamente, ya que en la actualidad parte se destina a abastecimiento urbano. Otra solución sería la instalación de desaladoras portátiles como las empleadas en La Palma tras la erupción volcánica.