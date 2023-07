Ángel Berzal, campeón nacional de tiro, aboga por «convivir» con los animalistas

«No todos los cazadores somos maltratadores de animales ni furtivos, una minoría a erradicar, pero tampoco todos los animalistas son radicales y negativos. Hay asociaciones que cumplen muy bien su cometido y si no fuera por ellas la sociedad tendría un problema muy grave en aspectos como la acogida o las adopciones. Ninguna de las dos partes somos los malos de la película y creo que deberíamos intentar convivir en paz y en armonía». Declaración de intenciones de Ángel Berzal Plasencia (Santa Cruz de Tenerife, 1970). Su perfil es el de cazador casi desde que tiene uso de razón y campeón nacional de tiro al vuelo. Su profesión, repartir alimentos para las mascotas. Se declara «amante de los animales».

Curiosidad: ¿qué es el tiro al vuelo? Ángel, gomero de ascendencia con veinte años de residencia en Barranco Grande, al Suroeste de la capital chicharrera, lo explica: «Gané la Copa de España de esta disciplina que consiste en lanzar una hélice que simula el vuelo de un ave y dispararle para derribarla». El torneo se celebró recientemente en el campo de tiro de El Rincón, en Gran Canaria. Subraya que «fue sede porque un isleño, Jaime Llull, la había ganado el año anterior en Eibar». Ángel ya trabaja en organizar la próxima edición, en 2024, que le corresponde por haber triunfado en este evento entre 85 escopetas llegadas de toda España. Unos cien participantes en total que con sus familias «dejaron medio millón de euros en gastos», valora.

Su ilusión es traer la competición al lugar donde suele entrenar y que le vio nacer como tirador: el campo de tiro de Fuente de El Ravelo, en el municipio norteño de El Sauzal. Allí acude semanalmente o cada quince días. Hace falta una cancha anexa a las instalaciones y, unos permisos que tiene que dar la administración para poder celebrar la prueba. Ya ha mantenido la primera reunión con el alcalde, Mariano Pérez». Reflexiona: «Aparte del fútbol, en el resto de deportes los practicantes tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo».

Ángel tiene 53 años, es autónomo y dueño de una pequeña empresa dedicada a la distribución de alimentos y accesorios para mascotas. Explica cómo comenzó en el mundo de la caza: «Mi familia procede del campo y de un sector primario que tan abandonado está. Cuando era niño apenas había juguetes y entre las pocas distracciones estaban la caza y la pesca. Me crié en Tenerife aunque en Valle Gran Rey, en La Gomera, pasé muchas temporadas de verano y vacaciones con mis abuelos». El tercer escenario donde transcurre la juventud de Ángel es también cazador: Arico, de donde proviene su familia paterna. Sector primario.

Considera Berzal que quienes se oponen de manera visceral a la caza «lo hacen por ignorancia y un absoluto desconocimiento». Entiende que en su mayoría «son urbanitas que piensan que basta con tocar un botón y llamar el ascensor de un centro comercial para que salga el producto». Reflexiona; «Todos los humanos, a lo largo de nuestra vida tal vez necesitemos de un médico, un abogado o un arquitecto. Pero lo que nunca puede faltar cada día es lo que siembra el agricultor, lo que mantiene el ganadero y lo que pesca el pescador. Eso es imprescindible».

Ángel busca sentido a la caza: «Diría que es más deporte incluso que afición, aunque haya mucha en la Isla –unas 6.000 licencias aunque llegaron a ser 12.000 «hace cosa» de 20 años, apunta–. Considera que la caza «es imprescindible hoy para mantener las especies en densidades óptimas y que no causen daño a la agricultura por la superpoblación». Añade como un de los argumentos para defender ese papel de la cinegética en la cadena de la vida y en el ecosistema que «los agricultores, después de tanto sacrificio para lograrlo, ven mermadas o devoradas sus cosechas».

Otro mensaje a los opuestos a la caza: «Solo les digo que compartan una jornada con nosotros y luego opinen con argumentos». Además, «es el deporte más liberal porque todo el que cumpla la normativa es bienvenido; las puertas están abiertas para entrar o salir. No entiende de religión, política, edades ni del color de la piel. Todos participamos juntos». Pone como ejemplo «la última medalla de oro, la única en Tokio, en tiro olímpico por la pareja Fátima Gálvez y Alberto Fernández». O el de María Quintanal, vasca pero afincada en Gran Canaria, medalla de oro en foso olímpico en Atenas». Sentencia: «No comprendo a los lobbys que se nutren de dinero publico y vociferan en contra de un deporte que no conocen»

Ángel Berzal se considera un amante de la caza menor, la de pluma y especialmente de la perdiz «la que practico». Comenta que de niño «acompañaba a la del conejo y también me gusta, sobre todo con hurón. No entiendo cómo no se ha declarado a la caza con hurón Bien de Interés Cultural (BIC) porque es una práctica ancestral y única en Canarias. Necesita protección como la lucha canaria o el Juego de Palo».

Tiene un hijo de 20 años que se llama como él. «Empezó con afición a la caza, apunta, pero luego se dedicó al fútbol y a los estudios de Fisioterapia. Su mujer, Salvi, también llegó a acompañarle en alguna jornada de caza.

Sin contradicciones

Ángel no entiende que suponga una contradicción la práctica de su deporte con el trabajo de repartir alimentos para las mascotas; «No he tenido nunca problemas y creo que lo que existe es una idea equivocada». Profundiza en ello: «Me considero un amante de los animales. De mis dos perros pointer Ron y Ares que son mis compañeros y así los considero, los siento y los atiendo como se merecen». Valora: «Hay que decirle a la sociedad que no somos ogros. Denunciar, y así se hace ya, al furtivo y al que maltrata al animal, aunque sea cazador».

Una anécdota para concluir: «Paramos muy temprano en un punto del sur a tomar café. Había muchos cazadores y apareció el Seprona de la Guardia Civil. Se produjo una desbandada y solo dije que mis perros están en perfecto estado, vacunados, alimentados, en jaulas homologadas y ventiladas».