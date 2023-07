Las romerías de los pueblos y barrios llenan de tradición el municipio de La Laguna de mayo a octubre. Todas, de Tejina, Valle de Guerra y Guamasa a Las Mercedes o Las Carboneras pasando por Taco, Finca España, Los Baldíos o Geneto convergen el segundo domingo de julio en aquella que mejor las representa: la romería de San Benito Abad. Aguere muestra entonces, mostró ayer, toda la fuerza de su sector primario, la buena salud de su geografía más rural, sustancial en su identidad y orgullo de sus habitantes. El ritual siempre es el mismo, 75 o 76 años después –controversias aparte–, pero ninguno es igual a otro. Más de 15.000 personas, según la Policía Local, participaron en el tributo de este año entre los ocupantes de las 61 carretas y tres barcos o quienes presenciaron a pie de calle el paso de las 22 parrandas entre un cortejo de bueyes, vacas y ovejas. Menos calor que otros años con una brisa que agradecieron propios y extraños. Huevos duros, papas y el vino que no falte. Para rematar un aroma –vaya carne, compañero– y un sabor a romería habituales durante estas jonadas en la Ciudad de los Adelantados

La jornada comenzó bien temprano con la ofrenda al santo en su ermita, en la cual una pareja de cada Isla del Archipiélago ofreció sus productos típicos. Expectación y mucha emoción con cada vez más gente alrededor de la prequeña ermita. Son los dos sentimientos que priman antes de que salga el santo. Es siempre la misma ceremonia, pero también cada año distinta.

La veterana

María del Carmen es una señora mayor que vive cerca y acude cada julio a la llamada del santo. Coqueta y simpática, dice que tiene «70 años» y se queda bastante corta. Ayudada de un bastón para andar dice que La Orotava «es lo mejor» porque allí nació «aunque me casé aquí». Se ha acercado a ver las vacas que vienen de su pueblo. «Este año hay pocas» sentencia. El inspector de la Policía Local de La Laguna Javier Fleitas lleva unas cuantas romerías a sus espaldas. Cuenta que ya a primera hora han tenido que convencer a dos paisanos con alguna cuarta de más desde la noche anterior para que abandonaran el entorno de la ermita. Con mucha mano izquierda. Gajes del oficio. La brisa alivia el calor, pero Fleitas apunta que «las nubes empiezan a abrirse». Se abrieron y subieron las temperaturas, pero siempre menos que el sofocante año pasado. También hay espacio para hacer legítimo negocio en un día tan especial. Para quienes tienen puestos de recuerdos o venden de forma ambulante las tejitas de San Benito. O aquellos que han montado un kiosko de bebidas y alimentación. Todos tienen derecho a comer y comen.

Los participantes

En el rectángulo de las calles Marqués de Celada, avenida La Candelaria –donde esperan los carros a sus animales para partir– y Juana la Blanca se concentra todo y todos. Magos, bueyes y carromatos que llegan de San Rafael, de San Lázaro, de otros puntos de La Laguna o de El Portezuelo, en el municipio de Tegueste. La huerta de Dami, La Pajulla, El Cuartito, Los Chiquitos, Las Materias, Me apunto a todo, Los Rebenques... Así hasta 61 carretas, cada una con historia propia y la de quienes se suben a ellas para pasar estas horas –sobre dos en la ida y ya no se sabe muy bien cuantas a la vuelta hasta bien entrada la tarde– con familia y amigos. Esa es la esencia de San Benito .Todas están identificadas con un número. Algunas son auténticas obras de arte como las coronadas por la torre del santuario del Cristo o de La Concepción. Otras, mucho más humildes, encierran la magia de un escenario tan simple como único para pasar un buen rato entre familias y amigos. Todas caben en la romería. Muchos curiosos en el entorno o habituales del fin de semana como los moteros, siempre de paso. Y paseantes de sus perros la mañana del domingo. Caso de Juan Ramón Vinagre, en el entorno de la sede, en la calle Juan de Vera, del Orfeón la Paz a cuya rondalla dio como director 16 primeros premios consecutivos de interpretación en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Falta muy poco para que den las once y no parece fácil que esto arranque porque se presume complicado acoplar a los imprescindibles animales. Sin embargo todo fluye en pocos mimutos. Ahí está el santo, y los tecnicos del ayuntamiento, para que salga bien. Suenan las coplas en las primeras parranda cuando San Benito sale de su ermita camino de la Catedral.

Música y músicos

Tambor, flauta, bucio y chácaras vienen desde Tigaiga, en Los Realejos, para anunciar que San Benito ya sale. Con cuidado porque tiene que encabezar la marcha. Un padre de fuera le dice a su niña «Mira, toca una concha» y la cría abre los ojos como platos. Delante van Los Sabandeños, después del paréntesis de 2022. Luego, a la altura de su casa en la calle La Carrera tendrán un guiño con su eterno director, Elfidio Alonso, que los contempla alongado a la ventana. También van delante los tambores del grupo folclórico El Farol y la Danza de Flores de Guamasa, Este colectivo del pueblo lagunero lleva 15 años acudiendo a la romería de San Benito. Tiene su base en una primera coreografía que data de 1932. Para Fani, portavoz de los veinte bailarines y vicepresidenta del colectivo, es la danza de Elías por el autor, su bisabuelo. «Empezar a bailar siempre es sentir algo especial y me emociona», asegura.

Lo llevan en la sangre

Las ovejas y las cabras de Romanito, unas 40 en total, esperan estabuladas en un lateral de la ermita. Forman uno de los dos rebaños desplazados para la fiesta de este año; en este caso, desde Camino Tornero por Óscar y Romanito. Salieron desde el sábado porque los animales estaban en Tegueste y los condujeron por senderos y cañadas de vieja trashumancia. Explican: «Los trajimos por el Camino los Pobres, el Camino Los Laureles y Las Pañuelas». Sus hijos Dylan, 9 años, y Jesús Román, de 11, corretean junto a los animaes. Como sus padres se han criadocon ellas y esperan que se dediquen también haya pastores en la tercera geeración. Lo llevan en la sangre. A las 12:25 parte la Romería Regional entre vivas al santo, que se repiten durante todo el recorrido con agún ligero cambio este año por las calles Marqués de Celada, plaza Doctor Olivera, Herradores y Tabares de Cala hasta la Catedral para regresar por Obispo Rey Redondo y otra vez Marqués de Celada.

Postpandemia

Año II de normalidad y I sin mascarillas en la Romería de San Benito. Lo agradece desde su silla de ruedas Ana, que vive en la Residencia de Ancianos Virgen Poderosa en la calle Viana –la del Agua– y que por fin puede pasear y disfutar de la romería sin tapabocas. Aprovecha para pedir que pongan una pisicina en el que es su hogar desde hace unos años. Las campanas dejan de sonar en la Catedral a las 14:07. Todo el mundo perdió casi tres años con la Covid-109 e incluso alguno la cuenta de la propia Romería. Pero Bodas de Brillantes o no aparte se mantiene firme la tradición de homenajerar el segundo domingo de julio a la parte más rural de Aguere. Nos vemos en la próxima. La de El Rosario en honor de Nuestra Señora de La Esperanza el 6 de agosto.