Diego Villanueva Puerta: «El pilar en el aula tiene que ser el alumno y nunca la herramienta tecnológica»

Su currículum lo presenta como «formador de profesores en nuevas tecnologías para digitalizar el aula y convertirla en un lugar para aprender, además de friki de los juegos de mesa y su aplicación en clase». Con esta base, ¿qué va a exponer en el marco del foro ‘Tenerife GG’?

Los niños aprenden mejor jugando y lo que se intenta es mostrarles una forma entretenida y lúdica de adquirir lo que se llama aprendizaje significativo, aquel que se aloja en el tiempo y no se olvida. Con el método convencional, la mayoría llega a septiembre y ya no se acuerda de nada. Usamos los juegos de mesa que presentan tres metodologías. Los seroius games (juegos serios), tipo trivial, que profundizan en el aprendizaje de los contenidos; la gamificación (de game, juego) para mostrar a los niños retos ante los que reaccionan para trabajar del interior al exterior y no al revés. Por último, la metodología que traemos a la Isla. Se trata de aprendizaje basado en juegos; es decir, llevar el juego al aula de una forma didáctica. Los niños ejercitan una serie de funciones del cerebro y lo que se busca es aprender a aprender, a través de capacidades como la planificación, la estrategia u otras habilidades para que sean adultos de provecho. Ellos juegan y el profesor evalúa.

¿Conocía este evento, que cumple su segunda edición?

Sí, conocía la feria de referencias, a través del comercial en la Isla de Juguetes Cayro, empresa de la que soy asesor pedagógico. Nunca he estado y tengo muchas ganas e ilusión por ir. Serán cuatro días para mí, del 12 al 15. Espero poder mostrar este método a muchos profes de Tenerife.

¿Qué es Ludocentros, una iniciativa de la que fue fundador?

Un encuentro de educadores y docentes que celebrábamos en Madrid antes de la pandemia de la Covid-19 para compartir experiencias y que, anuncio, vamos a reanudar en breve. Se hacía en un aula de un centro con distintos profesores y con la parte educativa de los juegos de mesa como eje.

Uno de sus objetivos, como el de otros docentes que utilizan las herramientas tecnológicas, es la digitalización en las aulas. ¿En qué momento está este proceso en España?

Lo mas importante que hay que decir sobe este tema es que la digitalización es pura actualidad, no se trata del futuro. Ya está aquí. Hay que acostumbrar a los niños a manejar la tecnología en su faceta educativa desde pequeños, pero la tecnología es una herramienta y nunca un fin en sí misma. Tienen que saber utilizar las tabletas, los móviles o los ordenadores pero no estar 24 horas con ellos. La clave es que aprendan a usar esas herramientas que ya tienen.

Plantea la tecnología como eje didáctico en las aulas, pero estos días se promueve la prohibición de los teléfonos móviles y una vuelta a la pizarra y el ábaco. ¿Cómo se conjuga esto?

El principal problema se da cuando no existe un proyecto tecnológico fiable y tangible. No se trata de cambiar el libro de texto por una tableta. Eso es u error y no se debe usar como metodología educativa. Hay que poner al alumno como el centro del aula y no a la herramienta. La herramienta no puede ser nunca, y eso por desgracia ocurre con ejemplos prácticos frecuentes, el pilar del centro educativo sino que ese papel le corresponde al propio alumno. A partir de ahí se puede empezar a construir un método de trabajo.