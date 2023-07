La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha enviado a la Fiscalía de Medio Ambiente un presunto fraude en el municipio tinerfeño de Arona, ya que parcelas que están en suelo rústico de protección agraria se ofrecían como terrenos aptos para instalar viviendas. Los terrenos están en la zona de Lomo Negro–El Fraile, y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias informó ayer del traslado de la denuncia a la Fiscalía después de detectar anuncios de la oferta en diversas páginas de internet.

La oferta es de subparcelas que se dice que son terrenos aptos para la instalación de viviendas, a pesar de que los vendedores son conocedores de que el uso residencial se encuentra terminantemente prohibido por la ley en los mismos, ya que están clasificados como suelo rústico de protección agraria, según se indica en un comunicado. La Consejería regional añade que las actuaciones para poner freno a las parcelaciones ilegales «son fruto de la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Arona, el Seprona y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural».

En los últimos meses se han abierto varios expedientes por las parcelaciones ilegales en esa zona, se han acordado precintos y se han dictado varias órdenes de restablecimiento a los parceladores, quienes llevan años «lucrándose con esta actuación que atenta contra la protección del medio natural y las reservas de suelo rústico agrícola de Canarias».

En el comunicado se explica que se han impuesto multas a los parceladores de hasta 150.000 euros y se ha dado traslado a Fiscalía para la investigación de posibles delitos urbanísticos y medioambientales, recogidos en los artículos 319 y 325 del Código Penal, contra los parceladores y contra los compradores.

El consejero en funciones de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena (PSOE), recuerda que los únicos beneficiados de estas compraventas son los parceladores «que siguen lucrándose con ventas de terrenos rústicos como si fueran de uso residencial». A los compradores «les dejan un grave problema, ya que no podrán obtener licencias para construir o instalar viviendas en esos terrenos y, si las realizan sin título habilitante, se enfrentarán a un expediente por infracción urbanística ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, con multas de hasta 150.000 euros», añade.

Valbuena recalca que las personas que construyen sin licencia pueden verse incursas en procedimientos judiciales penales como acusadas de un delito contra la ordenación del territorio, castigado con penas de hasta cuatro años de prisión. Según explica el director ejecutivo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural en funciones, Ángel Rafael Fariña, hay diligencias penales abiertas contra muchos de los propietarios que han construido o instalado sus viviendas en el interior de las parcelas segregadas.

Estos terrenos están «condenados a no poder reclasificarse como urbanos por el Ayuntamiento durante al menos 20 años, pues la Ley del Suelo establece que los instrumentos de planteamiento urbanístico no podrán reclasificar terrenos que, siendo rústicos, hayan sufrido un proceso irregular de parcelación mientras no haya transcurrido dicho plazo».