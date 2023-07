Rosa Dávila rompe un ‘techo de cristal’ para las mujeres tinerfeñas

La nacionalista Rosa Dávila rompió un techo de cristal para muchas mujeres tinerfeñas al ser proclamada el pasado lunes primera presidenta en la historia del Cabildo desde su fundación en 1913. No olvidó ni dudó en su primer discurso institucional hacerle un guiño a ellas. En este sentido, la lideresa insular de Coalición Canaria valoró: «Mi elección como primera mujer en ocupar este cargo no sólo es un logro personal, sino también un símbolo de progreso y equidad en nuestra sociedad». A Dávila la precedieron 31 presidentes, aunque solo 28 hombres, ya que Francisco La Roche, Américo López y José Miguel Galván Bello repitieron mandato en dos etapas.

Dávila insistió en que su acceso a cargo «es un recordatorio de que el talento y la capacidad de liderazgo no tienen género». Ahondó en que «las mujeres merecen, merecemos, tener un papel igualitario en la toma de decisiones y en la construcción de nuestro futuro».

¡Animó a todas las mujeres: «Les digo que no hay límites para lo que pueden lograr. No tengan miedo de soñar en grande y luchar por sus metas».

«Llegaremos a Marte»

Durante la campaña de las elecciones y en varios actos posteriores, Rosa Dávila ya dejó constancia de su compromiso en este ámbito. Por ejemplo, con frases tan sonoras como la que pronunció el pasado 9 de junio: «Las mujeres llegaremos a Marte si nos ayudamos las unas a las otras».

La por entonces candidata a presidenta insular y vicepresidenta del Parlamento de Canarias afirmó durante el Encuentro Networking y Liderazgo organizado por BPW Canarias, ante más de un centenar de empresarias y profesionales que la alianza de mujeres permitirá dar la mano a otras desde los espacios de poder.

Considera que «no solo se trata de un logro personal sino también de un símbolo»

Dávila hizo entonces una reflexión acerca de todos los retos que tiene por delante que mantiene una absoluta vigencia después de su alocución del lunes pasado. Señaló que «nunca me he encontrado con mujeres que fueran unas adversarias; todo lo contrario, han sido mujeres influyentes que me han ayudado, me han servido de referente, de mi partido (Coalición Canaria) y de otros, que me han inspirado».

No olvidó referirse a que «también tenemos un reto en la formación para que los niños y las niñas normalicen la presencia de las mujeres en todas las circunstancias de la vida».

Dávila tiene un deber con todos los tinerfeños, pero de manera especial también con las tinerfeñas. Como le recordaron en ese foro «aprovechamos la presencia de la próxima presidenta del Cabildo, la primera en más de 100 años de historia –vaticinio cumplido–, para arrancarle el compromiso de que nos tengan en cuenta en los órganos de decisión y de participación insulares».

La ya presidenta asistió a las conclusiones del encuentro y escuchó las demandas de las mujeres: «Queremos seguir denunciando la desigualdad entre hombres y mujeres, no hacer la vista gorda. Afrontar la desigualdad en toda su magnitud: la brecha salarial, la infrarrepresentación de mujeres en cargos directivos, en carreras, la conciliación familiar, etcétera». Ha tomado buena nota.