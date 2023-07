El pasado revivió este domingo 2 de julio de 2023 en las veredas y caminos de Santiago del Teide. Durante unas horas, en una jornada de sol picón, más de un centenar de voluntarios hicieron posible un viaje en el tiempo para ver a las agricultoras sentadas al borde de la vereda cambiando almendras, higos secos o trigo por lo que traen otras campesinas de más lejos; chiquillos de 13 años, azada en mano, cavando; cabuqueros con la dinamita a cuestas; arrieros con antiguas colmenas y arados; parrandas alegrando el paseo; lavanderas dando conversación a caminantes; mujeres cargando haces de leña, hierba o la colada sobre la cabeza; un abogado despistado; un médico con su maletín de cuero; un cura acompañado de dos viudas; un cabrero con una cabra sola; una viejita con gafas de verga fumando en pipa, y hasta una bruja.

La XVI Escenificación del Trueque Al Paso de la Cumbre, organizada por el Ayuntamiento de Santiago del Teide, comenzó a las nueve de la mañana en la plaza de La Montañeta, en Garachico, donde personas ataviadas como los canarios de antaño, escenificaron historias y realidades de no hace tanto. En torno a las 12:00 ya estaban en San José de Los Llanos, en El Tanque, y pasada la una y media la comitiva recorría los caminos de Santiago del Teide.

Esta actividad regresó al calendario festivo de las Fiestas de San Pedro Apóstol de 2022 tras el parón obligado por la pandemia en 2020 y 2021. Este año, Al Paso de la Cumbre ha vuelto a contar con la colaboración del Cabildo de Tenerife a través de la Fundación Tenerife Rural.

El Ayuntamiento sureño subraya que esta iniciativa «es un homenaje a las generaciones de canarios y canarias que recorrían los caminos y veredas del Archipiélago buscando el sustento familiar», y una manera de «revalorizar los productos locales que formaban parte de este sistema de intercambio», como las almendras, el pescado de la costa o los tomates. Un modelo de economía de subsistencia, basado en el trueque, en el que las gentes de diferentes zonas del municipio y de la comarca recorrían a pie, o en mulas, muchos kilómetros para encontrar aquello que necesitaba y cambiarlo por lo poco que pudiera sobrarle.

Muchos de los participantes en esta iniciativa son integrantes de los Talleres de Folclore de Santiago del Teide. El apego a las tradiciones y costumbres les anima a preparar, con mimo y recursos propios, un papel y una caracterización que dan Al Paso de la Cumbre un toque auténtico, donde la improvisación y la interactuación con el público son claves.

Iván Cabello y María del Mar han colaborado en siete ediciones. Cuentan que su papel, en la parte final del recorrido, es «escenificar un día normal en un pueblo de los de antes, como personas que estaban lavando sábanas, niños trabajando en construir paredes y algún trueque de productos del campo». Todo es voluntario y vocacional «porque cada uno se busca su ropa y se organiza su atrezo». Un día que para Iván «es diferente, pero también necesario, porque la juventud de ahora está perdiendo las tradiciones».

Vicky colabora desde hace tres años y, sentada a la sombra, tiene colocados en platos metálicos y cestas almendras, higos, trigo y millo. «Cuando alguien pasa le digo que si me dan huevos, se lo cambio por trigo o por millo. Disfruto porque me gusta que se respeten las costumbres y que los más pequeños puedan conocerlas también, porque la gente más vieja nos cuenta que venían de Puerto Santiago hasta aquí al pueblo para cambiar pescado por huevos, o tomates, en Tamaimo».

El trueque se escenificó también en La Montañeta, en la zona alta de Garachico, y en San José de los Llanos, en el municipio de El Tanque

Rosana González, de 13 años, es otra protagonista de esta recreación y defiende su utilidad: «Me parece bien que hagamos esto porque es como recordar los viejos tiempos. Aquí me siento como si estuviera en una película interpretando escenas de cosas que no he vivido pero que ahora sí las puedo vivir». Unai también tiene 13 años y Daniel, «prácticamente 13». Son los dos chicos que trabajan al borde del camino con sus azadas. No es la primera vez que participan, en ediciones anteriores se encargaban de llevar paja o almendras. Tampoco es la primera vez que cogen una azada. Para Daniel, «es como estar en una película, viajar al pasado y recordar a nuestros ancestros».

A sus 66 años, Luis Martínez, profesor jubilado y «metido en el mundo del folclore desde hace 35 años», se estrenaba este domingo en la escenificación del trueque: «Es la primera vez que puedo venir y me toca ser un abogado que perdió su equipaje cuando venía a arreglar los papeles de la venta de unos terrenos y estoy buscando al cura, al alcalde o al maestro para que me ayuden».

Al paso del grupo principal se escuchan bucios y el silbo mediante el que se comunican dos pastores que, con ayuda de grandes lanzas o astias de madera con puntas de metal, se encaraman a los muros que rodean el camino. El salto del pastor se mezcla con las conversaciones de dos lecheras que «no llevan ni gota» porque no pudieron encontrar «ni una cabra». Al menos por la senda pasa un cabrito que acompaña a un cabrero solitario. Va a donde él va y se para cuando él se para. «Ese baifo parece un perro», comenta asombrada una señora vestida de campesina, con medias y todo.

También suena una parranda y, como si se tratara de una pequeña romería, una mujer con sombrero, cesta y delantal, invita a almendras, rosquetes y gofio amasado. A otra señora le pesa mucho el cesto de judías que quiere cambiar «por otra cosa que me falte». Este homenaje y fiesta de las tradiciones acaba en la plaza de Santiago del Teide, con música y buena comida. Entre el público asistente, el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, que ve «estupendo que se cuiden estas cosas para que las tradiciones no se pierdan».