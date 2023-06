Javier Cabrera Amador: «La administración debe generar seguridad para atraer inversión»

¿Cuáles son los objetivos generales de su Presidencia?

Giran en torno a dos líneas. La primera es interna, hacia nuestros asociados, porque queremos potenciar y propiciar las relaciones comerciales entre ellos para reforzarnos y ser más competitivos. Queremos contribuir a que el Círculo sea generador de negocio y economía. La segunda línea es hacia el exterior, continuando con nuestras reivindicaciones. Seguiremos apostando por una administración pública que ofrezca seguridad y confianza para atraer inversiones. Apostamos por un crecimiento que no genere desigualdad, que contribuya a superarlas. No dejaremos de denunciar el estado de la red viaria, porque nos están generando un colapso en la movilidad. Continuaremos demandando las inversiones que la comarca necesita y merece como impulsora de la economía en la provincia.

¿Es momento para aplicar la ecotasa turística?

El aumento de la actividad turística, nuestra principal industria, ha generado de manera directa un incremento exponencial de la recaudación fiscal por impuestos como el IGIC o el de Sociedades. Ha llegado a cifras récord de recaudación, generadas en su mayor parte, por no decir en su totalidad, por el incremento de la actividad turística. Este dinero es el que financia la totalidad de nuestros servicios sanitarios, educativos, sociales, etc. Por otro lado, nuestra administración tiene un nivel de ejecución presupuestaria que no llega al 90%, es decir, no se gasta el dinero que tiene y, además, resulta que la ejecución de los fondos europeos tampoco llega a niveles satisfactorios. Vista la situación, ¿para qué quiere la administración recaudar más dinero? Entendemos que en este momento esa tasa que se quiere cobrar a nuestros turistas está mejor en sus bolsillos para que se lo gasten en nuestros comercios, restaurantes, contraten excursiones y generen economía directa en los empresarios que ya pagan suficientes impuestos.

¿Se justifica implantar un nuevo modelo turístico?

¿Qué es un nuevo modelo? ¿Qué implica esa frase? ¿Acaso nuestro modelo no está en permanente revisión adaptándose a los nuevos gustos del mercado? Sobre esto quienes deben opinar son los profesionales y los operadores turísticos, quienes tengan conocimiento del sector. Hablamos de intervenir sobre una actividad que es de la que vivimos en Canarias. Insisto. Nuestro modelo está en permanente evolución y prueba de ello son los nuevos productos que se sacan al mercado, cuando nuestra normativa restrictiva lo permite. La recualificación de nuestras empresas, de instalaciones y edificios antiguos con su aumento de categoría, modernización e instalaciones comprometidas con el medio ambiente es otra prueba de la evolución de nuestro modelo.

La mano de obra, ¿está poco formada?

La realidad es que sufrimos lo que algunos expertos llaman un «desajuste de talentos», que viene a ser la discordancia entre las habilidades requeridas para ocupar un empleo y la formación o aptitudes del candidato. La solución es la colaboración público privada en materia de formación.

Hablemos de infraestructuras. El Aeropuerto Tenerife Sur...

Está en los puestos de cabeza en rentabilidad de España, pero a la cola en innovación, en comodidad y en servicios. Esa rentabilidad se debe, fundamentalmente, al esfuerzo inversor de la iniciativa privada y pública, que han hecho de Tenerife una potencia turística mundial y atraído a un turismo extremadamente rentable. AENA debe comprometerse con Tenerife Sur, se lo debe a la Isla. Las necesidades están claras: modernidad, prestación de servicios, espacio y las comodidades que necesitamos los canarios y quienes nos visitan. Es frustrante que, después de procurar unas maravillosas vacaciones a nuestros clientes en hoteles y alojamientos modernos, con ocio y servicios profesionales, las finalicen esperando en una terminal que no merecemos, con familias y niños sentados en el suelo por falta de espacio, gente apiñada, sillas escasas y extremadamente incómodas. Necesitamos un aeropuerto que se adapte a nuestra industria turística y a sus peculiaridades. A esto debemos añadir la cuestión estética. La terminal actual es el resultado de sucesivas ampliaciones, a modo de pegotes. Los transportistas y guías de turoperación que esperan fuera de la terminal pasan largas horas al sol, al viento, al frío del invierno, son la cara que los recibe en Tenerife. Esos trabajadores necesitan que mejoren sus condiciones.

El Puerto de Los Cristianos, ¿otro problema?

Es una infraestructura vital para regenerar y recualificar Los Cristianos, que sufre los problemas de un destino maduro y que necesita de manera urgente actuaciones que lo devuelvan al camino de la excelencia. Es necesario desarrollar todo su potencial generando una nueva oferta náutica deportiva, tiene que haber una colaboración real entre la iniciativa pública y la privada que permita asumir inversiones de gran calibre y así ampliar la capacidad de generación de economía que tiene el puerto. Esa recualificación pasa por una revisión de la trama viaria y de la movilidad en su entorno. Incluye, de manera urgente, el acceso al puerto. En nuestro documento 8 pasos hacia el futuro del Sur lo exponíamos claramente: esta instalación debe ampliar sus usos pesquero, deportivo y posibilitar el atraque de cruceros. No debemos tener miedo a abrir el debate sobre mover el puerto base de los ferris y la conveniencia para Los Cristianos, teniendo en cuenta a las operadoras. La ampliación de la oferta náutica generaría muchos empleos directos e indirectos, como en reparación naval, mecánicos, soldadores, electricistas, frigoristas y muchos otros. Al tiempo, atraería turistas con mayor capacidad de gasto. Hay que destacar la vida que un puerto genera a los locales y negocios del entorno, en donde cabe la organización de eventos, mercadillos, exposiciones o clases deportivas al aire libre. Todo eso atrae a turistas y vecinos .

Parece que el Puerto de Fonsalía es historia.

Desgraciadamente, es una infraestructura que han metido interesadamente en un fango del que difícilmente podrá salir. Seguimos defendiendo la generación de nuevos puertos que sirvan al fin expuesto y, por supuesto, evitar estar discutiendo un proyecto 25 años, porque erosiona la credibilidad de la capacidad gestora de nuestra administración pública y tiene a nuestra sociedad en una crispación permanente. El CEST siempre defendió el puerto de Fonsalía como la conexión natural y más eficaz con las Islas occidentales, al acortar significativamente el trayecto. Contribuiría a ampliar la oferta náutica y posibilitaría la generación de economía.

El tercer carril desde San Isidro parece empantanado.

Ahora tenemos un nuevo gobierno y esperamos que lo mucho o lo poco, ya no lo sabemos, que se haya adelantado en materia de estudios y proyectos no sufra un parón o un retroceso por la llegada del nuevo equipo. La ampliación de la autovía en este tramo no tiene discusión. La situación actual es insostenible y no podemos seguir perdiendo el tiempo en discusiones de despacho.

La solución al tramo Guaza-Los Cristianos sigue pendiente.

Es uno de los cuellos de botella de la TF-1 y necesita una actuación quirúrgica inmediata. Hemos hecho propuestas para adelantar esta actuación y poner fin a los problemas que genera a diario, pero la indecisión y la extrema complejidad de nuestra administración, un verdadero lastre para el desarrollo de Tenerife, han impedido ni siquiera tenerlas en cuenta.

¿Y el acceso a Los Cristianos?

Necesita una actuación urgente para crear un acceso digno a la principal zona turística que actualmente es un arrabal, mal señalizado, sin iluminación y colapsado. Hay que estudiar la posibilidad de generar más de un acceso a Los Cristianos, porque, cuando se desarrolle El Mojón, se convertirá en una gran ciudad turística y toda gran ciudad tiene varios accesos. ¿Por qué no potenciar el acceso por la vía Guaza–Los Cristianos?

El comienzo de su presidencia coincide con el inicio de un mandato. ¿Qué espera y/o demanda de las nuevas administraciones?

Que se pongan al lado de la empresa, trabajando codo con codo, generando el marco de seguridad jurídica y eficiencia administrativa necesaria para que esta pueda hacer su trabajo, que es generar riqueza, prosperidad para nuestra región y nuestra gente.