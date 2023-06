Sandra Izquierdo ya es la primera alcaldesa de la historia tacorontera

María Sandra Izquierdo Fernández (PSOE) se convirtió ayer en la primera alcaldesa de la historia de Tacoronte, gracias al apoyo de los cuatro ediles de Coalición Canaria y los tres del Partido Popular, que serán sus socios en un gobierno tripartito. Los socialistas aportarán otros cinco concejales al pacto, que suma una mayoría absoluta formada por 12 de los 21 miembros de la Corporación local. Nueva Canarias (4), Somos Tacoronte (2), Sí se Puede (1), Ciudadanos (1) y Vox (1) formarán la oposición.

El pleno de constitución de la nueva corporación había sido aplazado a este miércoles por los recursos interpuestos por los votos nulos que finalmente dieron un concejal a Vox y por el retraso en las credenciales de algunos concejales. Se celebró en la Sala Óscar Domínguez, en la Casa de la Cultura, ante un centenar de personas y numerosos representantes de partidos políticos e instituciones, como el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; el presidente insular en funciones, Pedro Martín; Lope Afonso (PP); Nira Fierro (PSOE); Marco González (PSOE); Ignacio Rodríguez (PSOE), o los exalcaldes tacoronteros Guillermo Graham, Álvaro Dávila y Rodolfo León, entre otros.

Los ediles entraron precedidos por dos agentes de la Policía Local en traje de gala. José Luis Almenara (SSP) y Yaiza Díaz (PP) constituyeron la mesa de edad, ante la que Sandra Izquierdo fue la primera en jurar el cargo de concejala, seguida por el resto de la corporación 2023-2027. Una vez conformado el pleno, Izquierdo recibió el apoyo de la mayoría absoluta de los concejales, después de que Noemí García (CC) y José Caro (PP) retiraran sus candidaturas a la Alcaldía, en virtud del acuerdo de gobierno tripartito que habían presentado la semana pasada.

Los discursos

Tras el nombramiento de la nueva alcaldesa, que sustituye a José Daniel Díaz Armas (NC), tomaron brevemente la palabra los concejales portavoces de Vox, C’s, SSP, Somos Tacoronte, Nueva Canarias, PP, CC y PSOE. Todos coincidieron en agradecer el apoyo de los votantes y en apostar por el trabajo conjunto «por el bien de Tacoronte».

Carlos Medina, portavoz de Somos Tacoronte, hizo uno de los discursos más largos y lamentó la creciente fragmentación del voto en la localidad, con 8 partidos en el pleno, y las «continuas injerencias supramunicipales de los partidos que en nada han beneficiado a Tacoronte». Fue muy crítico con el nuevo tripartito y realizó un balance muy negativo del mandato recién despedido, donde formó parte del grupo de gobierno hasta que fue expulsado del PSOE por no seguir las instrucciones de la dirección insular a la hora de pactar en el municipio.

Una situación «compleja»

José Caro (PP) reconoció que la situación de partida es «compleja y difícil», pero abogó por trabajar desde el gobierno para que el municipio de Tacoronte recupere en los próximos años «el protagonismo y la posición que tenía en la comarca y en la isla». El exalcalde José Daniel Díaz (NC) agradeció también la participación a las más de 200 personas que formaron parte de todas las candidaturas en la localidad y la labor de los 11 ediles que estuvieron en el mandato 2019-2023, «marcado por la pandemia y por las termitas», y que ahora no repiten en la Corporación tacorontera. Tuvo palabras para su exsocia de gobierno y nueva alcaldesa Sandra Izquierdo, que representará «al 51% de los votantes y que supera en apenas 200 votos a la suma de la oposición».

Reconoció que NC estuvo negociando para continuar en el gobierno, «pero nos enteramos tarde de que había otra mesa de negociación» en la que no se contaba con su partido. Y prometió un «rol vigilante y de fiscalización», una oposición «leal, responsable y razonable, que no hará lo que algunos han hecho en este mandato». Y lanzó dos advertencias. Citando a Tierno Galván, dijo que «los políticos deben tener los bolsillos de cristal», y recalcó que «hay cien días de cortesía, pero nosotros no los dejaremos para aquella gestión que sea continuista».

Noemí García Martín (CC) fue más escueta que Medina y Díaz, mostró el orgullo de ser «la segunda fuerza del municipio» y defendió «este pacto de gobernabilidad con los dos partidos más votados y un tercer socio». Prometió un gobierno «estable» para llevar a Tacoronte al lugar que le pertenece en el nordeste de Tenerife.

La alcaldesa tacorontera, Sandra Izquierdo, agradeció el apoyo y la participación de los votantes para «hacer de Tacoronte un lugar mejor para vivir, más seguro, que cuide de su gente y de su paisaje y patrimonio». Recalcó que su llegada a la Alcaldía rompe «otro techo de cristal» al ser la primera alcaldesa de la historia local y prometió «tener siempre la puerta abierta» de su despacho para atender a los vecinos, «lo que requerirá mucha dedicación y sacrificio». Se comprometió a trabajar «con transparencia y respeto» para que «Tacoronte recupere su sitio en Acentejo y en el Norte».

«Este gobierno se presenta con fuerza y unidad», subrayó Izquierdo, quien agradeció a Noemí García y José Caro su apoyo y se comprometió a «llevar el timón entre todos». A su juicio, ayer se sembró «una nueva ilusión que dará sus frutos en los próximos cuatro años». Tras la sesión, los tres líderes de PSOE, CC y PP salieron al balcón de la Casa de la Cultura para saludar a los numerosos vecinos, amigos y simpatizantes que se concentraron en la plaza del Cristo para asistir a este histórico cambio en la Alcaldía tacorontera.