La Basílica de Candelaria se 'moderniza'

La Basílica de Candelaria es uno de los lugares de Tenerife que más visitantes recibe durante el año. La morada de la patrona de Canarias aplica algunas medidas para facilitar la estancia de los fieles en el templo, informar de la actividad religiosa, además de recordar las normas que rigen en el acceso y estancia en este lugar. Para ello, la comunidad de dominicos colocó seis pantallas en las columnas del real santuario mariano.

Desde ellas, se da la bienvenida a fieles y curiosos que reciben por esta vía y en bucle el recordatorio de que "no están permitidas las mascotas en el interior de la Basílica", un "lugar sagrado" al que hay que "entrar con vestimenta adecuada", el mensaje "promesas de flores. Mejor transformarlas en alimentos para los más necesitados" y se facilita el horario de las eucaristías, el sacramento de la Reconciliación, del rezo del Santo Rosario y de la apertura de la Basílica.

En breve, se incorporará a las pantalllas información de la historia de la Basílica, de la Virgen de Candelaria, fechas de interés y curiosidades. Además, se proyectará la misa para facilitar la visión del altar en los momentos en que la presencia numerosa de feligreses.

Durante el año transcurrido desde su instalación detrás de cada columna (aprovechando la colocación de las cámaras de seguridad), la respuesta "ha sido positiva, ha gustado incluso al turismo. Las reacciones en contra son pocas", explica el subprior, Dailos Melo, para quien hay algunos detalles técnicos que pulir para que el sistema funcione a la perfección.

Algunas normas

Melo sostiene que en la Basílica de Candelaria no hay reglas distintas a las de todos los templos. "Son las normas que tiene cualquier iglesia cristiana del mundo", sostiene el subprior. Un cartel advierte de que no se puede entrar en bañador, hay que guardar silencio, está prohibido hacer fotos o grabar vídeos, no se admiten animales, ni bebidas ni el uso del teléfono móvil.

Una información que se reitera a través de las pantallas, en las que uno de sus ocho mensajes incluye una leyenda clara: "Lugar sagrado. Entrar con vestimenta adecuada", texto al que acompaña una imagen diseñada en la que se ven dos figuras masculina y femenina junto a una señal de prohibido al lado de los dibujos vestidos con ropa deportiva, mientras que la señal de adelante está a la altura de las figuras vestidas de largo.

"No puedes ir a una iglesia vestido de cualquier manera, ni en bañador, como se viene aquí acabante de salir de la playa" Dailos Melo - Subprior de los Padres Dominicos de Candelaria

"En cualquier parte hay normas que cumplir. No puedes ir a una iglesia vestido de cualquier manera, ni en bañador, como se viene aquí acabante de salir de la playa, o, como vienen a veces, con camisetas que parecen no llevar nada encima. Hay una cierta delicadeza con el lugar sagrado al que vas a entrar", defiende Dailos Melo.

El subprior entiende que se debe aplicar el "sentido común", como en el caso de la prohibición de acceso con mascotas, "porque hay alérgicos, porque es un lugar sagrado al que se acude para orar en silencio y porque no tenemos por qué recoger orines y caca".

Los padres dominicos ya están inmersos en la preparación de la fiesta de la Virgen del 15 de agosto.