La viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Teresa Berástegui, ha fichado por el Partido Popular (PP), según confirmaron este viernes fuentes de la formación conservadora. Berástegui inicia esta etapa política tras su anterior paso por Ciudadanos (Cs), partido del que fue concejala en el Ayuntamiento de La Laguna.

Berástegui formó parte de la bancada de Cs en la Ciudad de los Adelantados entre 2015 y 2019 junto a Fernando Gortázar, primero, y Jonatán Díaz, posteriormente. Finalizado aquel mandato, y aunque se llegó a dar por sentado que repetiría como candidata a Aguere, fue número dos en la lista por Tenerife al Parlamento de Canarias en las elecciones de 2019.

Tras los comicios, Berástegui tuvo como nueva función la de asesora jurídico-técnica de Cs en la Cámara autónomica hasta que en mayo de 2020 abandonó esta organización política. «Hoy he solicitado mi baja como militante de Cs y he renunciado a mi cargo en el Parlamento de Canarias para afrontar una nueva etapa profesional», expresó por entonces. «Han sido cinco años de intenso trabajo en los que he tenido la suerte de conocer a grandes personas a quienes les deseo todo lo mejor», añadió en aquella ocasión a modo de mensaje de despedida.

Días después de su marcha del partido naranja, el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, anunció que Berástegui sería la nueva viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias. En ese cargo ha permanecido desde su nombramiento el 28 de mayo de 2020 hasta la actualidad.

Según recoge la web del Gobierno de Canarias, Teresa Berástegui cursó el Grado en Derecho en la Universidad Europea de Madrid y el máster en Abogacía y Práctica Jurídica en la Universidad Internacional Valenciana. En el plano laboral, y según el mismo portal, antes de su entrada en política fue jefa de administración en una farmacia y administrativa-contable.