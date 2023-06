Los constructores aseguran 20.000 empleos inmediatos si hay licencias

Los constructores hacen un llamamiento «desesperado y angustiado» para que las autoridades «arreglen la Administración». En constante crecimiento desde el inicio de la pandemia, esta industria está en disposición de crear «20.000 empleos de forma inmediata» solo con disponer de las licencias pendientes de aprobación desde hace un año. «Hay que tomar medidas urgentes», sostiene Óscar Izquierdo, presidente de la patronal provincial de la construcción, Fepeco, para quien este sector «es la base estructural de cualquier sistema productivo» y de ella dependen más de 150.000 personas en Canarias, 60.000 de forma directa.

El sector defiende que lA construcción es la base estructural de cualquier sistema productivo

Así lo expuso en el Foro Industrialización de la construcción en las Islas, organizado por el periódico EL DÍA, cabecera de Prensa Ibérica en Tenerife, con el patrocinio de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), de Arystone Properties, Cercasa, Fundación Laboral de la Construcción, CaixaBank y Prefabricados Teide. Encuentro celebrado ayer en el Real Casino de Tenerife.

Óscar Izquierdo mantiene que «el sistema no funciona» y «la administración canaria es una anarquía» en la que el teletrabajo «no es la solución». Este sector es el mayor dinamizador de la economía y de la creación de empleo, siendo fundamental para la actividad de los demás sectores económicos. Además de esa premisa, el presidente de Fepeco defiende que «la revolución tecnológica que vivimos ha llevado a un cambio importante en la construcción, con nuevas formas constructivas, nuevos materiales, maquinarias de última generación y la incorporación de una formación específica de alto nivel para sus trabajadores. Todo esto lo lleva a liderar un nuevo modelo de trabajo moderno y dinámico, que redunda en beneficio de nuestra sociedad».

«Este modelo permite creatividad arquitectónica, adaptada al cliente» José Guillén - Jefe Administración de Cercasa

La modernización de esta industria se refleja en su rápida incorporación a la Agenda Verde de la Unión Europea. Eficiencia energética, accesibilidad universal, digitalización y renovación integral urbana «se está haciendo en Canarias». Izquierdo señala el hecho como un logro que emana del «importantísimo cambio generacional en la dirección de las empresas de la construcción».

Independencia

Fepeco, como patronal del sector en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, «desde su independencia lleva más de 45 años defendiendo los intereses generales del sector y a las empresas que lo componen, siendo su actividad un pilar clave para el bienestar social y la calidad de vida en las Islas». Desde este convencimiento, su presidente mantiene que «es la única industria de Canarias que crea región. Los datos lo reflejan. Matemáticamente son paralelos, equilibrados y sinónimos en creación de empleo, número de empresas y en producción entre ambas provincias. Nunca ha habido enfrentamiento ni pleito en el sector entre ambas provincias».

«La construcción no puede parar y esperar por los tiempos de la administración» Óscar izquierdo - Presidente de Fepeco

Óscar Izquierdo no desaprovechó la ocasión para enviar mensajes a la clase política canaria ante el inicio de un nuevo mandato –desde mañana, en el caso de los ayuntamientos–, para lo que advierte que «desde Fepeco estaremos muy atentos y seguiremos siendo reivindicativos, como organización empresarial independiente, pidiendo para Canarias lo que se necesita en infraestructuras públicas. Seremos inflexibles en lo que nos corresponde e igual haremos ante Madrid, al que pediremos lo que le corresponde a Canarias».

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife es una organización empresarial «dinámica, participativa y reivindicativa. Fepeco es una voz clara y valiente en la defensa de sus ideas», expone su presidente, quien en su intervención hizo otro llamamiento: ¡Súmate a Fepeco, un compromiso de y para todos, porque la construcción es vida!

La presencia de la mujer es la industria de la construcción no es casual y sigue en aumento

Canarias registra los mejores datos de empleo de los últimos seis años en este sector. Tras dos años de estancamiento en el 9% del Producto Interior Bruto (PIB), la contribución de la construcción a la economía de las Islas ha subido en medio punto hasta el 9,5% gracias a las obras de reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento. Así lo resume el director de EL DÍA, Joaquín Catalán, quien dibujó el escenario en el que avanza la industrialización de la construcción.

«Habría que cumplir con los que se le prometió a los afectados de La Palma» David Hernández - Arystone Properties

Los ejemplos

En el escenario del Real Casino de Tenerife se expusieron ejemplos del crecimiento que experimenta esta forma de construir, aunque su relevancia en la actualidad es escasa en la actualidad (el 1% en el país frente al 40% que se registra en puntos de Europa).

David Hernández, proyect manager de Arystone Properties, habló de la elaboración de paneles para construir viviendas elaborados in situ, con la tecnología y la calidad más actual. La Palma fue una de sus referencias. Además de pedir que se cumpla con los afectados «con lo que se les prometió», señaló trabajos que su empresa desarrolla en la Isla.

Izquierdo criticó el uso de contenedores para los afectados del volcán en lugar de emplear este sistema

José Guillén, jefe de administración de Cercasa, hizo un repaso por la historia de esta empresa creada en 1969 que desde 2010 gestiona la nueva generación, Olga María y Manuel Ángel Sanfiel.

Esta empresa, en el año 2020, establece una alianza comercial con Modiko Homes para distribuir en Canarias un sistema de construcción industrializada. Es una apuesta por procesos de innovación y desarrollo, con respuestas de excelencia. Basado en un proceso de fabricación industrializado y patentado, este sistema de construcción es el resultado de la interconexión de varios elementos estructurales metálicos, de tecnología avanzada, que posteriormente se ensamblan directamente en la obra. Constituye una solución constructiva de alto rendimiento, de rápida ejecución y extrema versatilidad y una importante reducción del consumo energético y climatización. Además, este sistema permite una total creatividad arquitectónica, adaptándose a las peticiones del cliente y el diseño del arquitecto.

«Reduce los plazos de ejecución, la generación de residuos y la huella de carbono» Cristo Hernández - Director de Prefabricados Teide

Esta exposición de Guillén es un ejemplo claro de la nueva forma de construir que se está imponiendo. Ahí también entra Prefabricados Teide, empresa del Grupo Fedola. Pionera en la construcción industrializada, «pues llevamos 20 años implantando este sistema constructivo», gira su mercado de las grandes superficies edificadas hasta ahora –continuarán en él– hacia la rama residencia «con viviendas prefabricadas de hormigón»

Beneficios claros

Cristo Hernández, director de Prefabricados Teide, defiende este modelo constructivo con sencillez: «Reduce los plazos de ejecución y la generación de residuos, cuida mucho más el medio ambiente, disminuye la huella de carbono y crea viviendas más confortables con sistemas de calidad altísimos, además de que reduce el consumo de agua». A todo eso suma otro dato muy relevante: «La construcción industrial está dando solución a la falta de mano de obra, ofrece puestos de trabajo de calidad y es compatible con la conciliación familiar».

La patronal advierte a los gobernantes del nuevo mandato que se mantendrá vigilante y exigente

Concepción Rojas, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción, dejó claro el papel de la formación. Las decenas de miles de trabajadores de la construcción que cada año pasan por las aulas de la Fundación Laboral son la prueba del esfuerzo que se aplica en los más de 50 centros formativo propios, en los que se aporta una oferta compuesta por más de 200 acciones con la colaboración de más de 1.400 profesores en toda España, y la elaboración y actualización constante de más de 140 manuales propios sobre diferentes materias del sector.

«Se ralentiza la venta de vivienda y habrá ligero crecimiento del precio este año y en 2024» Antonio Triana - Caixabank

Rojas señaló la aplicación de la tecnología moderna en todo el proceso constructivo, como la evaluación del suelo, el diseño y la ejecución de los proyectos. Hizo hincapié en la necesidad de formarse y destacó el trajo para impulsar la empleabilidad y la profesionalización en la construcción, así como la importancia de atraer nuevas personas trabajadoras al sector para potenciar la competitividad de las empresas. El rol de la mujer se puso de manifiesto durante su intervención, no solo como parte del grupo directivo, sino «en primera línea». Sus palabras bien pueden servir para resumir la filosofía de la Fundación Laboral de la Construcción: «Eres lo que te propones, sueñas y construyes».

Precios y datos

Antonio Triana González, director del Centro de Empresas de Negocio Inmobiliario de CaixaBank en Canarias, se centró en los datos económicos globales, que apuntan hacia una rebaja del tipo de interés, dijo, y en insuflar ánimo en un aforo que de por sí ya maneja cifras positivas para el sector.

Canarias registra los mejores datos de empleo de los últimos seis años en este sector

Entre sus referencias, cabe destacar que un 28,5% de las viviendas que se venden en Canarias las adquieren ciudadanos extranjeros, sobre todo alemanes, italianos e ingleses. Aseguró que los últimos estudios determinan que la escasez de viviendas en Tenerife es algo que afecta a toda la Isla.

A la hora de hablar de precio de la vivienda, admitió que se refleja cierta moderación, que se ralentiza la venta y anunció que habrá un ligero crecimiento del precio durante este año y en 2024, más acentuado en el ejercicio de 2025, avanzó. Como datos curiosos Adeje, el noveno municipio más caro.

«Sin formación no hay nada, no hay perspectivas ni alicientes» Concepción Rojas - Fundación Laboral

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, aseguró en el Foro EL DÍA Industrialización de la construcción en Canarias que la construcción es el único sector en España sin conflictividad laboral, en lo que el buen entendimiento entre patronal y sindicatos es fundamental. Asimismo, puso en valor este modelo constructivo por los grandes beneficios que reporta y aludió al volcán Tajogaite. El resumen es claro: «Al Gobierno de Canarias le ofrecimos estos modelos constructivos para La Palma. Prefirieron contenedores y casetas de madera a la construcción industrializada».

La construcción modular es aún incipiente en las Islas pero en Europa llega a situarse en el 40%

La charla

El Foro concluyó con una puesta en común moderada por el subdirector de EL DÍA, Jorge Dávila, quien planteó cuestiones referidas al presente y futuro de la construcción. De las respuestas de los ponentes cabe destacar la referencia a «la presencia de grúas como síntoma de la prevalencia del sector», o sea, de la importancia que esta industria mantiene en la economía canaria; el hecho de que los equipos humanos y la mano de obra seguirá siendo muy importante en esta época de la construcción industrializada, en la que el papel de la mujer va a más. Su presencia en la industria es un hecho y se produce por la renovación generacional como consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado laboral, en general. Y una última reflexión: «No olvidar lo que es el pasado es no olvidar la identidad. Sin formación no hay nada, no hay perspectivas ni alicientes», como sentenció Concepción Rojas, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción.