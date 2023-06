La vicepresidenta del Parlamento de Canarias y consejera electa del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha afirmado que la alianza de mujeres permitirá dar la mano a otras desde los espacios de poder. "Las mujeres llegaremos a Marte si nos ayudamos las unas a las otras", recalcó.

Así lo ha manifestado en el Encuentro Networking y Liderazgo organizado por BPW Canarias, donde pronunció un discurso ante más de un centenar de mujeres empresarias y profesionales lideradas por Antonia Varela Pérez, presidenta de BPW Canarias.

Rosa Dávila hizo una reflexión acerca de todos los retos que tiene por delante: "Nunca me he encontrado con mujeres que fueran unas adversarias, todo lo contrario, mujeres influyentes que me han ayudado, me han servido de referente, de mi partido y de otros, que me han inspirado. También tenemos un reto en la formación para que los niños y niñas normalicen la presencia de las mujeres en todos los ámbitos".

Por su parte, la presidenta de BPW Canarias señaló en su discurso la variedad de perfiles que integran la Asociación y desde los que trabajan para que la igualdad social sea plena. "Somos el mayor lobby de mujeres influyentes del mundo, presentes en más de 120 países y con medio millón de socias", destacó Antonia Varela.

También quiso aprovechar la presencia de la próxima presidenta del Cabildo, la primera en más de 100 años de historia, para arrancarle el compromiso para que les tengan en cuenta en los órganos de decisión y participación: "Queremos seguir denunciando la desigualdad entre hombres y mujeres, no hacer la vista gorda. Afrontar la desigualdad en toda su magnitud: la brecha salarial, la infrarrepresentación de mujeres en cargos directivos, en carreras, la conciliación familiar, etcétera".

Mujeres inspirando a mujeres

El Encuentro de Liderazgo y Networking contó con la participación de destacadas ponentes que reflexionaron e hicieron reflexionar al centenar de asistentes acerca del mito de la superwoman y la felicidad. Conducido por Daniela Postiglione, directora de Personas de Cajasiete y miembro de la Junta Directiva de Gehocan, inició la dinámica con "una de las palabras que más escuchamos en días como este 'estoy desbordada, no me da la vida". Postiglione planteó al público dónde queda el tiempo para la reflexión y la contemplación.

Naira Delgado, profesora titular de Psicología Social en la Universidad de La Laguna, tomó la palabra a continuación para hablar acerca del equilibrio entre felicidad y las acciones. Delgado hizo un desglose de las paradojas de la felicidad y cómo ésta nunca viene sola, sino que en muchas ocasiones aparece junto a otras emociones como el miedo, la inseguridad, el dolor o la tristeza.

La jornada contó también con la aportación de Daida Hernández, psicóloga experta en psicología positiva y mentalidad emprendedora, que animó a las asistentes a fijarse metas altas pero avanzar paso a paso, sin prisa, disfrutando del recorrido sin perder de vista el objetivo.

Blanca Carnicero, economista y Chief Happiness Officer, y Cayetana de la Guerra, consultora en Gestión de Personas y Coach, en una conversación al alimón desgranaron cómo entender y cómo potenciar la felicidad en el trabajo para una mayor productividad y crecimiento. "Hay una relación entre la felicidad del empleado y el éxito de tu negocio" aseguró Carnicero, "el personal está más motivado, comprometido, creativos. Debemos generar espacios de felicidad.

Cerró esta sesión Elena Pérez Jerónimo, mujer guía y coach especializada en Relaciones Humanas y Comunicación. Pérez se centró en la intuición y la espiritualidad, específicamente en la ciclicidad femenina. Habló de los arquetipos femeninos y cómo éstos se aplican tanto a nivel personal como profesional en la ejecución de proyectos.

El hilo conductor de toda la jornada vino de la mano de la pianista Amparo de la Hera quien le puso la banda sonora a este encuentro de mujeres profesionales y empresarias.