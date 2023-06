Bahía del Duque, hotel de The Tais Hotels & Villas, incorpora a su propuesta gastronómica BDB To Go Healthy Food, un nuevo concepto de comida fresca para llevar a la playa. Este espacio de restauración, en pleno paseo marítimo y junto al chiringuito Bahía del Duque Beach, ofrece una carta a base de comida saludable para disfrutar en un día en la playa.

Entre las propuestas de BDB To Go Healthy Food destaca su selección de Poke Bowls, un plato de moda muy completo por su variedad de nutrientes que incluye pescado fresco, verduras variadas, carnes blancas, arroz o quinoa como fuentes de hidratos. Gran parte de la carta ha sido diseñada para disfrutar de platos saludables en cualquier lugar, como los wraps, los tacos de trigo o una variedad de Paninis a base de ingredientes ligeros y de temporada, con variedades como roast beef con rúcula, tomate, queso de cabra y pico de gallo; calabacín asado con tofu, mézclum y el punto especial del baba ganoush o el de pavo asado y ricotta con nueces y miel de flores. El punto dulce de la carta lo ponen sus postres: brownie vegano, una tarta de zanahoria bio o fruta fresca al corte, además de las tartaletas y cupcakes del día, una muestra de que comer sano también puede ser un placer para el paladar. Para acompañar el menú para llevar, BDB To Go Healthy Food ofrece una selección de zumos prensados en frío con distintas propiedades como el Energy de manzana, zanahoria, naranja, fruta de la pasión, limón y raíz de maca; el Green Power de pepino, piña, pera, espinacas, col kale, lima, brócoli, albahaca y espirulina o el Antitox de manzana, fresa, remolacha, limón, frambuesas y bayas de Açai. El director de alimentación y bebidas del hotel Bahía del Duque, Michel Burgio, explica que «con BDB To Go Healthy Food incorporamos a la amplia oferta del hotel un concepto y un formato que combina el placer de disfrutar de un día de playa con la tendencia y el gusto por mantener una dieta sana y equilibrada. Fusionamos el tradicional take away en una cocina en la que priman los platos frescos y elaborados con ingredientes saludables y de calidad».