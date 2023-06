El Ayuntamiento de Tacoronte ha publicado esta semana en la Plataforma de Licitación del Sector Público, que centraliza las contrataciones de administraciones públicas en toda España, la convocatoria para la licitación del contrato para la realización de una auditoria sobre el estado actual del servicio de alumbrado público del municipio. Esta iniciativa, anunciada recientemente en un pleno de la Corporación por el concejal de Obras y Servicios, Antonio Gil Goya (NC), persigue aclarar «el estado real de este servicio público, que lleva más de una década desde su adjudicación sin un mantenimiento ni una reposición adecuada».

Gil Goya avanza que la auditoría estará disponible «tres meses después de su adjudicación», lo que le permitirá a la Corporación municipal «convocar un nuevo concurso del servicio de alumbrado público, cuya vigencia, está a punto de expirar y, por tanto, debemos consultar con los servicios jurídicos municipales el establecimiento de una prórroga, de no más de un año». Esta auditoría también servirá para que el futuro concurso se pueda convocar «en unas condiciones que incluya todos los elementos necesarios con los que la nueva empresa lo pueda prestar con todas las garantías».

«Se trata de saber qué tenemos en realidad y qué necesitamos para salir de la precariedad actual» Antonio Gil Goya (NC) - Concejal de Obras y Servicios de Tacoronte en funciones

El edil en funciones del área de Obras y Servicios señala que «ahora sí podremos conformar un pliego de condiciones que nos ofrezca todas las garantías, tanto al Ayuntamiento de Tacoronte, como a las empresas que se presenten». A su juicio, «esta auditoría nos permitirá conocer aspectos tan sencillos como saber el número real de luminarias que hay en la actualidad, su estado o conocer también cuántas son necesarias. Además, tendremos una radiografía real de las canalizaciones, instalaciones, el cableado, el estado del material y las carencias».

Gil Goya explicó que la empresa que gane este nuevo concurso, «sabrá que debe incorporar a su propuesta aspectos que hasta ahora no se tenían en cuenta, por lo que tendrán que reflejar las cuentas necesarias para añadir las calles que aún no disponen de alumbrado público, los aspectos relacionados con la reparación y reposición, así como los elementos paralelos que se vinculan a este tipo de actuaciones, como la limpieza de maleza o la realización de zanjas. Aspectos no contemplados en el contrato que se firmó en el pasado mandato, lo que ha contribuido al deterioro de las instalaciones y a la prestación deficitaria del servicio, así como al establecimiento de contratos paralelos para su realización». Para Gil Goya, «se trata de saber qué tenemos y qué necesitamos, para salir de la situación de precariedad en la que estamos».