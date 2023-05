Los perros podrán viajar en guaguas y tranvías a partir del próximo 1 de junio

Los perros podrán viajar en las guaguas y los tranvías de Tenerife a partir del próximo 1 de junio. En el caso de Titsa, serán ubicados en un espacio habilitado, mientras que en Metrotenerife irán el último vagón que disponga de puertas dobles en el sentido de la marcha Los animales deberán ir provistos de correa y bozal para hacer uso del transporte público. El Cabildo, a través del área de Movilidad impulsa la medida aprobada en pleno en enero de 2022. El consejero del Movilidad, Enrique Arriaga, explica: «Las personas que tienen un animal de compañía prefieren moverse con él antes que dejarlos en casa, pero, a diferencia de muchas ciudades europeas, la mayor parte de los transportes públicos españoles ponen muchas trabas a los canes. Eso quedará solucionado en la Isla a partir del 1 de junio”. El transporte público de Tenerife se adapta así a la Ley 17/2021, que considera a los animales seres sintientes y modifica el Código Civil para adaptarlo a su naturaleza y a las relaciones de conviven entre ellos y los seres humanos como miembros de la familia».

Con el fin de compatibilizar el uso del transporte público por los viajeros y los animales de compañía que no van en transportin, los perros no podrán utilizarlo en hora punta, de 7:00 a 9:00 y de 13:00 a 15:00 horas de lunes a viernes ni, en general, cuando la aglomeración de personas sea tal que impida la seguridad de los pasajeros o del propio animal. En el caso de Titsa, los perros de compañía serán admitidos en las guaguas que sean accesibles, figuren señalizadas en el exterior y dispongan de un espacio habilitado para ellos, ya que no podrán ocupar un asiento. Por su parte, Metrotenerife establece que las mascotas se ubicarán en el último vagón que disponga de puertas dobles. Además, se señalizarán debidamente los vagones del tranvía en los esté permitido el viaje de perros fuera de su transportín y tampoco se permitirá que los perros ocupen asiento. Durante el viaje, los animales deberán ir sujetos mediante una correa que lo mantenga en todo momento en contacto físico o a menos de 50 centímetros de su cuidador y provisto de bozal. Tanto en guagua como en tranvía podrá viajar un único perro por vehículo. Además, el conductor o el personal podrán impedir el viaje de aquellos perros cuya conducta pueda calificarse de agresiva, que muestre señales de falta de higiene o solicitar que un animal baje del vehículo si molesta a los demás usuarios.

Seguro de responsabilidad civil

El seguro de responsabilidad civil incluido en el precio del título de viaje cubre únicamente al pasajero y en ningún caso al perro de compañía. Será responsabilidad de la persona portadora los daños que el animal pueda ocasionar, así como, de que se encuentre al corriente de las autorizaciones administrativas y sanitarias que correspondan en cada caso. Desde octubre de 2015, Titsa ya permite el acceso de animales de compañía al interior de las guaguas que vayan en su transportín, que no deberá superar las mediadas de 60x35x35 ni los diez kilos de peso, así como a los perros guía debidamente documentados. A partir de mayo de 2016, Metrotenerife tambièn permite viajar con perros guía y aquellos animales domésticos y no peligrosos que se transporten en receptáculos de dimensiones reducidas y convenientemente preparados para que no ensucien ni incomoden a los demás usuarios. Por lo tanto, se exceptúan de la nueva normativa los animales que viajen en transportines, así como los perros guías y de asistencia que acrediten estar autorizados para estas funciones, que seguirán las reglas establecidas hasta la fecha. A partir del próximo 1 de junio los peros podrán viajar con su dueño e el transporte público de Tenerife.