Un colectivo LGTBI acusa a Laura Fuentes de dar contratos «a dedo»

El colectivo Aranda LGTBI, de Gáldar, en el norte de Gran Canaria, exige a Laura Fuentes, exdirectora general de Juventud del Gobierno de Canarias, denuncia la sucesión de contratos adjudicados a dedo –sin concurso público– a una asociación presidida por un compañero de lista de Podemos. Añade la entidad en un comunicado que Fuentes debe aclarar la adjudicación de un total de ocho contratos por valor de 125.791 euros al colectivo Diversas LGTBI, cuyo presidente es «compañero de lista y pertenece a su mismo partido».

La asociación Aranda se refiere a Sergio Siverio, que va en la lista de Podemos al Ayuntamiento de Los Realejos como número 3, acompañando a la propia Laura Fuentes, que es número 2 de los morados al Consistorio realejero. Fuentes es también la número 1 en la lista de Unidas Sí Podemos al Parlamento de Canarias por Tenerife.

Fuentes señala a EL DÍA que «el Plan Canario Joven al que se presentaron estos proyectos no tiene necesidad de concurrencia porque se trata de contratos menores, de hasta 15.000 euros». Subraya asimismo que «Aranda solicitó desarrollar uno el año pasado pero no lo terminó y se le pagó lo que ejecutaron». La también coordinadora de la formación morada en Canarias indica que «este año si querían renovarlo tenía que ser hasta marzo porque dimití para presentarme y nunca supo nada más de este colectivo hasta ayer (el jueves)».

El presidente de Aranda, Abraham Ruano, exige a Laura Fuentes que publique los expedientes de los ocho contratos a dedo que adjudicó a la asociación presidida por su compañero de partido, Sergio Siverio, que explique qué servicios prestó dicha asociación a la Dirección General de Juventud y que aporte las memorias justificativas de dichas actividades.

Añade el presidente de Aranda que «la adjudicación de dichos contratos a la asociación presidida por su compañero de lista no respetó los principios de publicidad ni de libre concurrencia y no se dio la oportunidad de participar al resto de colectivos LGTBIQ+ de Canarias». Considera Ruano que «por la vinculación estrecha entre Laura Fuentes y Sergio Siverio, la líder de Podemos debió abstenerse en procedimientos de contratación solicitados por un compañero de lista y de partido».

Además, incide en que «resulta injustificable que no se haya dado respuesta a la solicitud cursada por esta asociación para obtener el expediente de uno de estos contratos, dado que incumple la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno».

El dirigente de Aranda abunda en que, además, «Noemí Santana y Silvia Jaén, también dirigentes de Podemos, dieron a dedo a Diversas 99.513 euros el 23 de diciembre del año pasado».

Esta subvención, valora, «también a dedo fue otorgada desde la administración autonómica sin promover la libre concurrencia». Fuentes explica que «hace tres años que trabajamos con Aranda, que es un colectivo de una zona de Gran Canaria mientras Diversas hace su labor en todo Tenerife». Recuerda que el Plan Canario Joven está dotado con un millón de euros que se destinan a iniciativas de atención psicológica, apoyo, sensibilización o lucha contra el acoso en los centros educativos. «Con este colectivo y con otros de jóvenes, en el ámbito de la salud mental o de ámbito deportivo para llegar a su mirada, la de los chicos, que es algo complicado. La concesión es decisión técnica».

Recuerda Fuentes que «Aranda presentó un proyecto en 2022 y a finales de ese año nos dijeron que tenían problemas para terminarlo por carecer de personal. Lo curioso es que acudieron a la convocatoria cuando el procedimiento era el mismo que critican ahora. Para nosotros cualquier entidad o asociación podía concurrir a la convocatoria. Se les pagó lo que ejecutaron y se les advirtió de que si querían renovarlo debían solicitarlo antes del 30 de marzo de este año. Nunca lo hicieron».

Sergio Siverio no quiso valorar ayer esta denuncia más allá de decir que lo que alega Aranda «es totalmente falso» y aclarar dos cosas. Por un lado, que no es presidente de Diversas, cargo que ocupa Fran Baute. Por otra parte, que «voy en el número 3 de Podemos por mi pueblo, Los Realejos, no en la lista regional que encabeza Laura Fuentes»

Por otra parte, Diversas, a través de un comunicado, negó las «acusaciones falsas» de supuesto amaño de contratos e invitó a Aranda a acudir a la justicia. La asociación LGBTI* de Tenerife considera que las acusaciones falsas e interesadas realizadas vulneran su reputación como entidad y estudia ejercer acciones legales para salvaguardar sus derechos.

Diversas niega «con contundencia» todas las acusaciones de Aranda, sobre contratos a dedo de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.

El colectivo con sede en el Puerto de la Cruz añade que «todas las subvenciones directas y contratos menores con financiación pública que recibe la entidad de las administraciones se ajustan plenamente a la legalidad vigente y su ejecución está debidamente auditada y justificada en cada caso». Subrayan: «Con expedientes que cuentan con el debido respaldo de los funcionarios públicos de las áreas correspondientes».

El presidente de Diversas, Fran Baute, señala que «resulta llamativo que estas acusaciones salgan a la luz pública precisamente en el marco de una campaña electoral, lo que podría demostrar que Aranda tiene intereses partidistas que sus dirigentes no han dudado en poner en juego, aunque ello pase incluso por mancillar directamente la reputación pública y social de la asociación Diversas».