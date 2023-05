Salud Pública espera desde marzo por más análisis de la radiactividad en el agua de San Juan de la Rambla

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias asegura a EL DÍA que tuvo conocimiento de los valores anómalos por exceso de radiactividad en el agua de consumo de San Juan de la Rambla «en marzo, al publicarse los parámetros de las analíticas en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac)». Salud Pública afirma que a partir de ese momento recordó al Ayuntamiento ramblero que «debía hacer los análisis de los radionucleidos (elementos inestables que emiten radiación) que permiten hacer una valoración sanitaria para la actuación ante la presencia de sustancias radiactivas en el agua de consumo». Unos estudios que según declaró esta semana el edil de Aguas del municipio, Juan Ramos (CC), aún no se han terminado «porque hay que enviar las muestras a la península y esperar los resultados».

Salud Pública contradice al Ayuntamiento ramblero, que en un comunicado a través de la web municipal señala que «el Real Decreto 3/2023 redujo sustancialmente los valores máximos y mínimos recomendados respecto a este elemento, por lo que ahora exige realizar contra analíticas para acotar las galerías que nos suministran agua con más o menos radiactividad y poder contrarrestar los valores que llegan a los depósitos». Este departamento del Gobierno de Canarias remarca que la obligación de realizar estos análisis complementarios y más exactos no es nueva y recuerda que «este procedimiento de actuación ya venía establecido en la legislación de agua de consumo humano desde el 2016, con la trasposición de la Directiva 2013/51/Euratom al ordenamiento español».

Salud Pública sostiene que hay que esperar por esos resultados para determinar la calidad del agua y poder establecer o no restricciones en el consumo

Desde Salud Pública se insiste en que «tras la publicación en mayo de un nuevo análisis (de 17 de abril), en el que no se incluyeron los radionucleidos a realizar por el operador del suministro, en este caso el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, se ha vuelto a reiterar por Salud Pública esa necesidad y actualmente estamos a la espera de los resultados».

El departamento regional subraya que «los parámetros de radionucleidos son fundamentales para valorar si el agua es apta para el consumo o no. En nuestro territorio es frecuente que los valores de actividad alfa total estén alterados por el origen volcánico de las islas, y que luego con la determinación de los valores de los radionucleidos específicos no se confirme. Por tanto, hay que esperar por estos resultados para determinar la calidad del agua», y poder establecer o no restricciones en el consumo.