El PP pide al Cabildo que actúe ante el problema del agua con radiactividad en San Juan de la Rambla

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, pide al Gobierno insular que «se implique y actúe para ayudar a resolver el problema del agua con exceso de radiactividad detectado en un depósito de San Juan de la Rambla». A juicio de Afonso, el Cabildo «tiene el deber de asistir y apoyar a los municipios en situaciones como esta».

«El Cabildo de Tenerife no puede escurrir el bulto ante algo así y debe tomárselo como una prioridad absoluta. Es necesario ayudar a resolver esto lo antes posible», resalta Lope Afonso, quien defiende un modelo de Gobierno insular en el que «el Cabildo se ponga a disposición de los municipios en momentos como este, estemos o no en campaña electoral», resalta Afonso.

El Cabildo de Tenerife no puede escurrir el bulto ante algo así y debe tomárselo como una prioridad absoluta Lope Afonso - Candidato del PP a la Presidencia del Cabildo de Tenerife

«El Cabildo debe ponerse a disposición del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ante este problema de tanta trascendencia social y alarma. Máxime cuando debería conocer de antemano los graves problemas con el abastecimiento de agua que sufre ese municipio y también el resto de la comarca, aunque sea por otras razones». Para Lope Afonso, resulta «indigno que el abastecimiento de agua continúe en esta situación en esta parte de la isla», y aboga por «tratarlo como una prioridad, también en localidades vecinas como La Guancha e Icod de los Vinos, donde se sufren de forma histórica otros problemas que también afectan al agua potable».

Alerta en el Sinac

EL DÍA publicó este lunes 15 de mayo de 2023, y en su edición en papel al día siguiente, que el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España tiene publicados en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac) dos informes en los que califica como «no apta para consumo» el agua de abastecimiento público del depósito de Aquilino-Las Rosas II en San Juan de la Rambla debido a un exceso de radiactividad. Según estos análisis, las muestras duplican el valor máximo permitido por el Real Decreto 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro en España. Los dos últimos análisis de radiactividad están fechados el 27 de febrero y el 17 de abril de este año.

Comunicado del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla

El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla publicó tras la divulgación de esta información un comunicado en la web municipal en el que asegura que «no existe riesgo en el consumo de agua». El área de Aguas afirma que la noticia de EL DÍA «hace referencia a las dos últimas analíticas realizadas al depósito de Aquilino-Las Rosas, que muestran unos resultados de parámetros que vienen siendo habituales de manera histórica debido a las características del agua y a su obtención subterránea, siendo este último aspecto el que le aporta la denominada radiactividad, elemento natural común en todas las aguas de acuíferos bajo tierra».

El Ayuntamiento sostiene que el agua es apta, "pues Salud Pública del Gobierno de Canarias, encargada de velar por la seguridad del agua, no ha emitido ningún aviso que especifique que existe algún riesgo por el uso del agua del depósito"

Según este comunicado, «el Real Decreto 3/2023 redujo sustancialmente los valores máximos y mínimos recomendados respecto a este elemento, por lo que ahora exige realizar contra analíticas para acotar las galerías que nos suministran agua con más o menos radiactividad y poder contrarrestar los valores que llegan a los depósitos. A la espera de los resultados, el área hace saber que, en todo caso, esto no significa que el agua no sea apta, pues hasta el momento Salud Pública del Gobierno de Canarias, encargada de velar por la seguridad del agua, no ha emitido ningún aviso que especifique que existe algún tipo de riesgo por el uso del agua del depósito».