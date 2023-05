‘The Telegraph’ sitúa a Garachico entre los 10 mejores pueblos costeros del país

El prestigioso diario británico The Telegraph sitúa a la localidad norteña de Garachico entre los diez mejores pueblos costeros de España. La Villa y Puerto forma parte de una selecta lista que incluye un total de 20 delicias costeras españolas recomendadas para los turistas de Reino Unido. Garachico entra en el Top 10 nacional, en el puesto octavo, sólo por detrás de Sanlúcar de Barrameda (1), Cadaqués (2), Tarifa (3), Sitges (4), Estepona (5), Llanes (6) y Altea (7). Y supera a localidades de contrastada belleza y tradición turística como Baiona, Cudillero, Denia, Combarro, Nerja, Comillas, Mojácar, Peñíscola o Fornells.

El periodista y escritor tinerfeño Santiago Díaz Bravo, afincado en Londres desde 2012, resalta que The Telegraph es «un diario que se edita en Londres, de tendencia conservadora, que junto al Financial Times, The Times y The Guardian es uno de los periódicos de calidad de Reino Unido, alejado de la prensa amarilla. Respecto a su difusión, los últimos datos señalan que es el segundo periódico con mayor tirada en Londres, sólo superado por The Times. Además, no es la primera vez que este medio hace referencia a Garachico y a sus atractivos, que incluyen en eso que denominan las otras Islas Canarias, esa parte que no es la más conocida por el público británico».

La autora de esta clasificación es Annie Bennett, periodista de viajes y especialista en España, un país que lleva más de tres décadas recorriendo, tanto en el territorio peninsular como en las islas. Es la experta sobre España para la sección de viajes del diario The Telegraph y, además, es colaboradora habitual de The Times, The Guardian y otros medios.

Annie Bennett declaró a EL DÍA que «tener que elegir solamente 20 pueblos costeros bonitos en la España peninsular, Baleares y Canarias ha sido una tarea muy agradable, pero también súper difícil, ya que desde luego hay muchos sitios maravillosos. Sin embargo, pensé de inmediato que Garachico tenía que figurar por su aspecto tan insólito, su arquitectura singular, su historia y, por supuesto, la belleza que ofrece en cada esquina».

«Ya que muchos británicos vuelven año tras año a Tenerife, espero que ya vean normal no quedarse todo el día en sus hamacas, aunque tampoco hay nada malo en esto si es lo que apetece, por supuesto. Y opten, en cambio, por desplazarse por la isla, descubriendo sitios bonitos, haciendo senderismo y probando tanto la gastronomía como los vinos tan excelentes que tienen allí», subraya Bennett. A su juicio, Garachico debe ser uno de los lugares destacados para esas escapadas del hotel de los visitantes llegados de Reino Unido y resalta que «ha sido bastante pionero en Canarias en promocionarse como un sitio de turismo de calidad, más auténtico, ofreciendo un valor adicional, con hoteles con encanto y tiendas y restaurantes que ofrecen experiencias más tradicionales».

El alcalde de Garachico, José Heriberto González (CC), no esconde la satisfacción que le produce cada nuevo reconocimiento a la belleza, autenticidad y atractivo de su pueblo, «el único de Canarias que entra en ese Top 10». Sólo el Puerto de Mogán, en Gran Canaria, logra colarse en esa lista, aunque en el puesto número 20.