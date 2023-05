Detectan un exceso de radiactividad en el agua potable de un depósito de San Juan de la Rambla

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España tiene publicados en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac) dos informes en los que califica como «no apta para consumo» el agua de abastecimiento público de un depósito del municipio norteño de San Juan de la Rambla debido a un exceso de radiactividad. Según estos análisis, las muestras duplican el valor máximo permitido por el Real Decreto 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro en España. Los dos últimos análisis de radiactividad están fechados el 27 de febrero y el 17 de abril de este año y se refieren al depósito de Aquilino-Las Rosas II, que abastece a parte de San José, Las Rosas, La Vera, Lomo Guanche, Los Quevedos o El Rosario (La Rambla).

Según la información del Sinac, el punto de muestreo de este control de radiactividad se sitúa en la calle Lomo La Palma y el estudio de las muestras se realizó en el Laboratorio Agener Canarias. En ambos casos, el valor paramétrico excesivo de radiactividad fue el de la actividad alfa total, que se fijó en ambas fechas en 0,2 becquerel (Bq) por litro, cuando el máximo permitido por la legislación vigente es de 0,1 Bq/l. Un becquerel es una unidad del sistema internacional que mide la cantidad de radiactividad y lleva el nombre de Henri Becquerel, el físico francés que descubrió la radioactividad en 1896.

El concejal de Aguas del Ayuntamiento ramblero, Juan Ramos (AIS-CC), hace un llamamiento a la tranquilidad y pide que «no se genere alarma social porque radiactividad es una palabra que asusta, pero estamos ante un fenómeno natural que se debe al origen de nuestras aguas y que también se produce en otros lugares». Al tratarse de un depósito de cabecera, el agua llega de diversas galerías, normalmente cuatro, y se va distribuyendo por la localidad, «por eso es muy difícil calcular el número de vecinos que reciben este agua que, por las mezclas que va sufriendo en su trayecto, también ve modificado ese parámetro», sostiene.

"Pedimos que no se genere alarma social porque radiactividad es una palabra que asusta, pero estamos ante un fenómeno natural que se debe al origen de nuestras aguas y que también se produce en otros lugares» Juan Ramos (AIS-CC) - Edil de Aguas de San Juan de la Rambla

El edil de Aguas y el alcalde ramblero, Ezequiel Domínguez (PSOE), aseguran que se han tomado muestras en las galerías que abastecen al depósito de Aquilino para tratar de determinar cuál es el origen exacto de este exceso de radiactividad. Un estudio que tardará semanas «porque hay que enviar las muestras a la península y esperar los resultados». Este depósito ya estaba sometido a restricciones en el consumo por el exceso de flúor, aunque según la información publicada por Salud Pública, sólo en el caso de los menores de 8 años. Por el momento, no se han emitido nuevas restricciones «a la espera de esos estudios que están en marcha», afirma Ramos.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España publicó en 2019 su Análisis de los riesgos derivados de la exposición de la población a las sustancias radiactivas en el agua de consumo humano, donde se señala que «la declaración de no aptitud del agua conllevará la restricción de su uso para bebida y preparado de alimentos, pudiéndose utilizar para cualquier otro uso». Por el momento, ni la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ni el Ayuntamiento ramblero han emitido avisos o restricciones respecto a este exceso de radiactividad.

Pese a que la exposición a radiactividad se asocia a un aumento de la incidencia de cáncer a largo plazo, el citado análisis publicado por Sanidad recuerda que «según la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecer un parámetro límite no significa que niveles inferiores estén exentos de potenciales efectos en salud, ya que no existe umbral por debajo del cual no exista riesgo, sino que se ha fijado en ese valor el nivel de referencia del riesgo a asumir».

Sin embargo, en la Guía para la Calidad del Agua de Consumo Humano publicada precisamente por la OMS en 2018, esta institución señala que «el agua de consumo humano puede contener sustancias radiactivas que podrían presentar un riesgo para la salud humana. Estos riesgos son normalmente pequeños en comparación con los riesgos derivados de microorganismos y sustancias químicas que pueden estar presentes en el agua. Salvo en circunstancias extremas, la dosis de radiación resultante de la ingestión de radionúclidos en el agua de consumo humano es mucho menor que la proveniente de otras fuentes de radiación».

El Grupo de Física Nuclear del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid señala en su material divulgativo sobre radiactividad que «al contrario de la creencia popular, la radiación no sólo se produce en las centrales nucleares o en las bombas atómicas. Un 87% de la dosis de radiación que recibimos proviene de fuentes naturales. La radiactividad está en todas partes: en las casas, en el aire que respiramos, en los alimentos que tomamos; incluso nuestro propio cuerpo es radiactivo. La Tierra es radiactiva por naturaleza y expone a los habitantes a la radiación proveniente de las rocas superficiales y del suelo».