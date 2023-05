La guía virtual del Cabildo incorpora 22 nuevas rutas

La Plataforma Tenerife ON, la guía virtual del Cabildo de Tenerife, incorpora 22 nuevos itinerarios. La información que proporciona incluye funcionalidades actualizadas, así como un manual de planificación de rutas o un filtro que cataloga los senderos con mayor accesibilidad. La herramienta oficial de la Corporación insular para diseñar el ocio en la naturaleza presenta novedades destacadas, como la inclusión de esas nuevas rutas en la base de datos o las utilidades incorporadas. Actualmente más de 13.000 personas emplean la aplicación y alrededor de 21.000 son usuarias de la web.

Cabe destacar, entre los nuevos recursos disponibles, la geolocalización en el mapa interactivo. El inicio y el final de las rutas están enlazadas a Google Maps para facilitar la ubicación y recibir instrucciones in situ sobre cómo llegar al destino deseado.

La plataforma añade a su lista el mantenimiento de estos más de 20 itinerarios repartidos por las diferentes zonas de la Isla. Algunos corresponden a espacios tan emblemáticos como Pista de las Hiedras (macizo de Anaga), Camino de los Pastores (Parque Rural de Teno), Los Brezos (Araya, Candelaria), Risco Blanco (Teno) o el Barranco de Chacorche (Igueste de Candelaria). En la aplicación están disponibles fotografías, ficha informativa, descripción y otros elementos de interés para las personas interesadas en transitar por allí. También su localización en un mapa, la altimetría o la meteorología diaria.

Esta iniciativa se retroalimenta, como dato a resaltar, de la opinión de federaciones y agrupaciones que ya han utilizado Tenerife ON para su seguimiento periódico y las actualizaciones constantes. A raíz de ello, se prevé un rediseño de los perfiles para hacer los contenidos más visuales y generar un mayor volumen de información a la hora de planificar rutas, para que la ciudadanía disponga de todos los datos necesarios para disfrutar del ocio seguro en el entorno natural.

Para conocer todas las utilidades, se puede acceder a través de la web oficial (tenerifeon.com) o su aplicación gratuita disponible tanto en el modelo de la App Store como en la Play Store.

Otra de las grandes novedades de las 'app' es la geolocalización concreta en el mapa interactivo

El área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife puso en marcha en febrero de este año la aplicación Tenerife ON para teléfono móvil y una página en internet como plataforma oficial de senderos y espacios de ocio en la naturaleza de la Isla. Una guía virtual.

El objetivo para el impulso de esta herramienta, abierta a todos, habituales de los montes tinerfeños y usuarios esporádicos, es concienciar sobre el uso responsable de la naturaleza y sensibilizar respecto a la protección del medio ambiente. Muestran itinerarios para realizar a pie, a caballo, en bicicleta o vehículos a motor.

La información abarca 40 equipamientos, así como casi 200 senderos, tras esta actualización, además de los 43 espacios naturales protegidos de la Isla. Recoge casi un millar de kilómetros de caminos en el monte, alrededor de 180 de pistas forestales, 18 rutas para bicicletas y caballos, 26 recorridos para los vehículos a motor, más de 20 áreas recreativas y 26 de descanso, así como 14 zonas de acampada y 3 campamentos.

La app incluye advertencias y alertas en el caso de que los itinerarios estén cortado total o parcialmente, además de información meteorológica y filtros de búsqueda para personalizar la ruta en función de las posibilidades físicas. El uso de Tenerife ON evitará rescates de personas en aquellas zonas en las que no se debe o no se puede entrar.

Tenerife ON se puede utilizar sin cobertura de telefonía, ofrece un mapa interactivo muy completo con todas las rutas disponibles y sus datos de interés, además de un servicio de sugerencias para recoger las valoraciones del público, los intereses de cada usuario o aquellos senderos relacionados con los ya realizados antes.