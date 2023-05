«En el mural dejas una parte de ti»

Este tinerfeño nacido hace 31 años estudió Diseño en la Universidad de La Laguna y se especializó en pintura contemporánea en la Universidad del País Vasco. Ione Domínguez se inició en la pintura en el año 2005, cuando le llamó la atención la idea de pintar de forma clandestina. Influenciado por la cultura de la calle y el hip-hop, el artista comenzó a practicar el grafiti mural, hoy conocido como arte urbano o muralismo. En el año 2013, convierte este arte en el oficio con el que ganarse la vida, centrándose en murales más académicos e institucionales.

Sus obras mezclan elementos antónimos como lo callejero y lo cotidiano o lo teatral y lo formal. «Siempre tiene un punto de niñez, de ese mundo onírico donde la infancia tiene tanto que decir», comenta. Sus primeras obras se encuentran en estanques abandonados ubicados en el Mayorazgo, en la Orotava, y en casas abandonadas de Candelaria, con algunas pinturas esparcidas también por carreteras y autopistas de la Isla. Su trayectoria internacional se ha centrado en diversos festivales de Argentina, Uruguay, Brasil, Inglaterra y, también, en diferentes ciudades españolas.

Uno de los murales que marcó al artista lo realizó en El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. En él, retrató a su padre tocando el violín. «Creo que hasta ese momento no había pintado nada tan grande y supuso un cambio en mi trayectoria», asegura el muralista. A pesar de haber hecho múltiples obras a lo largo de su carrera como pintor, Ione Domínguez afirma sentirse identificado con su obra Desorden interior, un trabajo realizado en el hotel abandonado Tenerife Tour, en Candelaria, en 2015, aunque recalca que todas poseen una parte de su identidad. Entre sus referentes, el muralista decanta su admiración por artistas como Os Gemeos, Daniel Muñoz y Aryz. «A algunos los he admirado en el pasado y ya, no tanto, pero no es porque dejen de ser buenos, sino porque ahora mis inquietudes son otras», explica.

El proceso creativo que lleva a cabo Ione Domínguez comienza por la inspiración, que la consigue de cualquier situación de la vida cotidiana, desde ir a comprar el pan a escuchar una canción que le ponga sensible. La elección del muro es importante para el artista, que opta por aquellos que tengan vida y escondan cosas. «Esto lo encuentro mucho en barrios humildes y en espacios abandonados», declara. A diferencia de otros artistas, Domínguez realiza, a veces, bocetos antes de pintar un muro pero, según avanza la obra, el resultado final varía bastante. «Si reproduzco un boceto tal cual en la pared, estaría haciendo un trabajo de impresora y, para mí, el arte es otra cosa», argumenta. También depende del tipo de trabajo que sea, si el cliente quiere un mural más formal o más libre y creativo. Este proceso de creación contiene elementos duros y placenteros, es una mezcla de ambos polos, reconoce.

Ione Domínguez se considera un artista emocional en el momento de realizar sus obras. El muralista prefiere armonizar por su propia mano lo que hace, en lugar de politizar sus pinturas con temas polémicos que desunen. A pesar de que el arte es utilizado por muchos como forma de protesta, es partidario de centrarse en un arte onírico, dedicado a la imaginación.

Para el artista tinerfeño, la cultura del grafiti ayuda a muchas personas que quieren formar parte del muralismo a nutrirse de experiencias y habilidades plásticas. Cataloga esta disciplina como un portal abierto a diversos campos de las artes visuales y, asimismo, sin justificar los actos vandálicos, afirma que el grafiti no afecta a su imagen profesional, sino todo lo contrario, porque su arte nació inspirado en el mismo.