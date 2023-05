Isabel Vera ‘construye’ un puente cultural de Cerdeña a Tenerife

Isabel Vera Santiago es una tinerfeña, de Santa Cruz, que cumple ya un cuarto de siglo de residencia en la Isla italiana de Cerdeña. Allí llegó por trabajo en 1988 esta experta en turismo intercultural y comunicación, además de docente de español. Se quedó por amor, ya que está casada hace más dos décadas y tiene un hijo de 17 años. Su ilusión es poder construir un puente intercultural entre sus dos tierras, la natal y la de adopción, entre el Mediterráneo y el Atlántico. Para ello impulsa la iniciativa Islas del Mar Project, a través del colectivo Eurínsula, que preside. Pretende unir a través del turismo y la cultura esas dos orillas separadas por 3.500 kilómetros, pero muy cerca en su corazón. Y, además, hacerlo de manera permanente, no ocasional.

Isabel ya ha presentado su idea a instituciones canarias públicas y privadas como la Cámara de Comercio, la Federación de Municipios o el propio Ejecutivo regional. Quiere dotarla de oficialidad. Trabaja por eso para promover una Casa de Canarias en territorio sardo y lucha por que se haga algún día realidad una ruta aérea directa entre ambos territorios.

Reflexiona quien se muestra orgullosa de sus raíces: «La cultura de Canarias no es solo folclore, que respeto mucho; hay más, como la historia o la arqueología, por ejemplo. Quiero mostrarlas». Explica: «Hay mucho desconocimiento de los canarios sobre Cerdeña, la confunden con Sicilia».

Sin mentalidad turística

Respecto al turismo, Vera Santiago subraya que «aquí (allí) no hay mentalidad turística, piensan que puede alterar la tradicional tranquilidad del pueblo sardo. No lo veo así porque se trata de apostar por un turismo sostenible, que pueda generar economía, y no solo de sol y playa». Considera Isabel que el modelo de Canarias en esta materia, donde atesora una enorme experiencia, es «exportable» y que «a nivel turístico puede enseñar mucho a los sardos». Sentencia: «Aunque Cerdeña es una isla maravillosa, turísticamente tiene mucho que aprender de lo que se hace en Canarias».

Respecto al fenómeno migratorio irregular, que afecta a ambos archipiélagos, lo ve como algo «muy triste porque esas personas no eligen salir de sus países sino que lo hacen de manera forzada. Creo que hay trabajar allí, en el origen, pero es algo complicado porque detrás, por desgracia hay un negocio». Mantiene la esperanza de «poder hacer algo, aportar un granito de arena con la interculturalidad. Es un trabajo duro pero poco a poco y desde Europa espero que se pueda contribuir».

Isabel suele venir a Canarias pero reconoce que siente algo de magua de su tierra. También tiene claro que esa nostalgia la debe enfocar al trabajo de unir dos islas o mejor dicho un grupo de islas.

Hace apenas unos días Isabel Vera, en su calidad presidenta de la asociación Eurínsula, intervino en un foro con el Cuerpo Consular destinado en Cerdeña, unos 26 cónsules. Centró su discurso en el potencial del desarrollo del turismo insular mediterráneo y anticipó los contenidos del I Foro Intercultural de las Islas de Europa que se celebrará en Cagliari, la capital sarda, los días 18 y 19 de este mes. La embajadora de las Islas de Europa, como la conocen en Cerdeña. impulsa desde el corazón y el intelecto la cultura y los valores de sus islas, a través de su proyecto Islas del Mar Project. Fomentar esas potencialidades culturales de las islas del Atlántico (Canarias) en el Mediterráneo (Cerdeña) es el objetivo de Eurínsula.

Foro intercultural

Isabel está inmersa actualmente en la organización del mencionado I Foro Intercultural de las Islas de Europa. Se trata de un evento cuyo objetivo es promover y conectar los territorios isleños a través del turismo intercultural para dar a conocer y fomentar la cultura típica de cada isla. En esta ocasión, congregará a cuerpos diplomáticos, políticos, expertos europeos, profesorado, estudiantes, investigadores y otras personas interesadas en la transformación constante de la promoción y desarrollo intercultural de las islas. Analizarán los retos a los que se enfrentan las economías insulares. Participan unas 20 islas de Europa y la invitada de honor será Canarias, como no podía ser de otra manera con Isabel por medio.

Un corazón dividido entre el Atlántico y el Mediterráneo y el sueño de juntarlos. Es la visión del Islas del Mar Project de esta mujer emprendedora que lleva siempre a sus islas por bandera. La que le vio nacer y aquella en la que ha construido su hogar y una familia.

Entiende que «esto es como una misión, unir los dos territorios y así lo hago desde lo personal y lo profesional». Unir lo que el mar separa y poder transformar ese obstáculo en una oportunidad de intercambio cultural, de hermanamiento entre islas para fomentar el diálogo intercultural y valorar la importancia de la diversidad. Insiste en que los modelos de Canarias pueden ser aplicables en la isla italiana. Así lo expone desde su condición de experta en todos los foros en los que participa Y son muchos en Europa.

Para realizar este puente cultural y lograr unir Canarias y Cerdeña, Vera apuesta por la conexión aérea. Indica al respecto. «He tenido conversaciones con Binter que espero fructifiquen porque es una compañía canaria».

Otra idea es abrir en la isla sarda una Casa de Canarias. Isabel valora al respecto: «Sería un referente, un punto de encuentro y un lugar donde esté representado el Archipiélago de manera fija. no puntualmente. Además de poder acoger eventos u otros actos».

Unir, fusionar, juntar, a pesar de la distancia. Con la interculturalidad como eje. Esta canaria está empeñada en conseguirlo y da pequeños pero seguros pasos en busca del objetivo. «Mi proyecto se encarga de unir la cultura con el lenguaje intercultural, que es universal. Juntar mis dos tierras, ese es mi sueño», concluye Isabel Vera, de Tenerife y en Cerdeña.