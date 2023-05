Gonzalo Abaha Nguema Mikue: «Franco murió, pero la Ley de Vagos y Maleantes sigue vigente en mi país»

Gonzalo Abaha Nguema Mikue (Teguete-Bekueñ, Evinayong, 1996), escritor e investigador ecuatoguineano, acaba de culminar su segunda visita a Tenerife en apenas un par de meses para explicar su activismo por la causa LGTBIQ. En su perfecto español, Abaha –Licenciado en Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible– asegura que de aquí le encanta, sobre todo, la forma de ser de la gente, muy abierta. Tras dar charlas en centros educativos o ayuntamientos el pasado marzo, ahora estuvo invitado a las jornadas de Derechos Humanos en la ULL. Acompaña a tres mujeres lesbianas del colectivo organizado del que es coordinador nacional adjunto, Somos parte del mundo. Todos están incluidos en el proyecto de la Fundación Pedro Zerolo, apoyado por el Cabildo, para convertir a Tenerife en isla protectora de las personas defensoras de los derechos humanos. Gonzalo demuestra un vasto conocimiento de la geografía y la historia de Guinea Ecuatorial –insiste en lo de Ecuatorial, porque en África hay varias guineas–. Vive en Bata, la principal ciudad en el continente, aunque la capital, Malabo, se encuentra en la isla de Bioko, la antigua Fernando Poo y, luego, Santa Isabel. Relata las peripecias de las sucesivas dominaciones portuguesa, inglesa (breve) y española con el comercio de esclavos, la situación geoestratégica y las ricas materias primas de África como marco. De la época colonial española, en plena dictadura franquista, recuerda los años en que el control de Guinea Ecuatorial pertenecía de facto al almirante Luis Carrero Blanco, el delfín de Franco, muerto en atentado de ETA en 1973.

«Tratados como enfermos y perseguidos por la Ley de Vagos y Maleantes». Gonzalo resume cómo están a día de hoy las personas homosexuales en Guinea Ecuatorial. Repudiadas por sus familias y por la sociedad. Si no se arrepienten tras sufrir terapias de todo tipo –incluyen la exclusión en las aulas, palizas en comisarías o la brutal limpieza interior de los curanderos–, son expulsados de la dinámica normal. Como Gonzalo, que ha enfocado su vida a luchar contra eso y ayudar a otros como él. No solo del colectivo LGTBIQ, sino en general, porque en Guinea Ecuatorial la vulneración es de todos y a todos, «aunque nosotros lo suframos el doble». Señala que «he venido a hablar específicamente de los derechos LGTBIQ y de las niñas y mujeres sometidas a explotación sexual». Resume: «Si hay una injusticia, la denuncio».

Así lo hizo en su primer libro –el segundo está a punto de publicarse–, de sugerente título: Las ratas también se enamoran. Las mujeres en la cultura de la protagonista «son como niñas, unas ratas, no escuchan nunca». Hay quien las considera como niñas, incapaces de tomar decisiones coherentes. A partir de la condición de rata, Minerva cuenta en primera persona esta historia y asume su condición para superarla como ser humano que lucha por la libertad. No se ajusta a la idea de lo que se supone que debe ser una mujer y como es rebelde y no escucha, la consideran una rata.

Gonzalo relata: «Yo no soy normal para la población guineana, porque la homosexualidad es considerada una enfermedad que condenan las tradiciones étnicas». Pertenece a la etnia fang, una de las siete de Guinea Ecuatorial. El discurso es que «eso lo trajeron los occidentales». Recuerda que «con el apoyo de la embajada estadounidense, pudimos elaborar un trabajo de investigación antropológica para comprobar y demostrar que en tiempos precoloniales ya existía la homosexualidad. Incluso con los nombres despectivos con los que los identificaban o las terapias de conversión que utilizaban».

En Guinea Ecuatorial, explica, «la homosexualidad es un asunto de la familia y si lo eres, supone una vergüenza sobre toda ella, porque te ha educado mal. Sufres la homofobia de la comunidad y de tu familia, también».

Posesión de espíritus, frecuentar a los blancos, malas influencias... El caso es buscar la causa y curarla. Creen que se puede cambiar y lo hacen a través de un protocolo, en el seno de las familias «con reproches, palizas o dejarte sin comer». Luego, añade, «te controlan en el centro, porque los tutores están facultados para corregirte de la manera que entiendan. Hay bullying de los alumnos y de los propios docentes». En otro momento del proceso, valora, «te llevan a la comisaría y pasas una semana en la cárcel o te dan 50 porrazos». Además, subraya, «se establece una especie de red de espionaje o seguimiento en el que los propios familiares delatan a estas personas».

El segundo protocolo, «cuando ya se te da por enfermo porque no has cambiado», es el de las curanderías o las iglesias. Allí, relata, «se te interna el tiempo necesario para curarte: una semana, un mes o un año. Los curanderos hacen rituales para quitarte los malos espíritus. Por ejemplo, rajarte con hojas de afeitar o cubrirte de sangre de animales sacrificados». El tercer protocolo es la calle, porque «tu familia te repudia como causante de su vergüenza. Ahí empieza a actuar contra ti la ley, porque supones un desorden público».

España y Canarias

Gonzalo hace hincapié en las relaciones con España y Canarias. De los miembros de la burguesía catalana que financiaron los proyectos agrícolas a los militares llegados desde este Archipiélago. Menciona a los guineanos que se formaron en Canarias. También se refiere a los cubanos trasladados a Guinea Ecuatorial desde el Caribe, parte de la población todavía hoy. Considera clave la relación de España y Canarias con «la Guinea olvidada», porque «existe un compromiso histórico» con este país de enormes recursos naturales, pero con «una gran corrupción y donde todo está bajo control». No olvida referirse a la importancia de proyectos como el que le ha traído a Tenerife, porque «nos protege ya que todo defensor de derechos humanos está en peligro».

El activista comenta la dificultad añadida que supone esta isla del español rodeada de países francófonos. Un lugar donde se infla la población, establecida en 1,2 millones cuando no llega al millón, o se anuncia que «no existe la homosexualidad, somos hombres o mujeres». Gonzalo considera que «sin un proceso democrático real, no habrá avances en derechos humanos». Ellos recogieron todos los datos que recopilaron y los enviaron al Informe sombra, de Naciones Unidas. El equilibrio del Informe país es el oficial, el que establece que no hay homosexuales en Guinea Ecuatorial. Gonzalo valora: «No se puede trabajar solo, hacen falta apoyos internos y externos». El colectivo Somos parte del mundo nació en 2016 gracias al embajador español Luis Melgar y la semana sobre diversidad que organizó. Un punto de partida. El testigo lo recogió hasta 2021 la escritora y politóloga Trifonia Melibea Obono. Ella recogió en un libro, Yo no quería ser madre, el testimonio de 30 mujeres lesbianas.

Abaha reflexiona: «La organización trabaja con una población excluida por la sociedad. En nuestro seno hay un montón de gente que ha sido abandonada por su propia familia y también muchos ejemplos de trata».

«Franco murió, pero su Ley de Vagos y Maleantes sigue vigente en Guinea Ecuatorial. Es como si el tiempo se hubiera parado». La frase de Gonzalo Abaha resume la charla. Esa normativa data de 1954 y fue derogada en España con la democracia. Que se mantenga supone lo único que no es normal+ en este reportaje.