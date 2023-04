El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, ha remitido un escrito al consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, en el que le pide explicaciones sobre los pormenores de la implantación del teletrabajo en el funcionariado.

No en vano, la construcción es una de las actividades que más viene sufriendo las demoras, ya convertidas en crónicas, en la resolución de expedientes y trámites, sin ir más lejos en las concesiones de licencias de obras. «Incumplimientos reiterados» de los plazos, le recuerda Izquierdo al consejero, «peligrosamente normalizados». En este escenario, no extraña que el anuncio de la continuidad del teletrabajo tras la covid haya levantado ampollas en el sector, que no da crédito a que el Ejecutivo dé este paso sin antes resolver los agujeros que padece la gestión administrativa.

La petición de Fepeco es que los funcionarios encargados de evacuar los expedientes relacionados con la construcción «se incorporen inmediata y presencialmente a sus puestos de trabajo». El peso del sector en la economía y el empleo, tanto en la provincia tinerfeña como en el conjunto de la Comunidad Autónoma, es más que notable, de ahí que el presidente de la patronal solicite información a Julio Pérez sobre una serie de cuestiones que afectan de manera directa a la actividad y, por ende, a centenares de empresas y miles de puestos de trabajo.

En este sentido, y entre otras preguntas, Izquierdo le pide explicaciones al consejero sobre cómo se ha medido la productividad de los funcionarios que se quedaron en casa durante la pandemia y, sobre todo, cómo se medirá en adelante. También si se les va a exigir el cumplimiento de determinadas ratios; si funcionan como es debido las sedes electrónicas de los departamentos; si se controla o no cuántos funcionarios teletrabajan cada día o si se tomarán medidas disciplinarias en caso de incumplimientos.