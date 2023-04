El alcalde de Garachico plantea que la Isla Baja vuelva a ser atendida en el Hospital de La Candelaria

El alcalde de Garachico, José Heriberto González (CC), ha compartido recientemente una reflexión a través de la red social Facebook en la que plantea que si no se toman medidas urgentes para mejorar el Hospital Universitario de Canarias (HUC) o dotar de más medios y servicios al «mal llamado hospital del Norte», los alrededor de 17.000 habitantes de los cuatro municipios de la Isla Baja (Garachico, Los Silos, Buenavista y El Tanque) «deberían volver a ser atendidos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (Hunsc)». Para González, el hospital popularmente conocido como La Candelaria, «reúne condiciones bastante mejores que el HUC a la luz de las estadísticas, las opiniones de los expertos y la propia realidad».

El mandatario nacionalista comparte la opinión del delegado del sindicato Satse en el HUC, Alejandro Gordillo, quien recientemente declaró a Europa Press que admite que este hospital «ha sido uno de los peor dotados en personal» y también está a la cola en infraestructuras, con menos quirófanos que el Hospital de La Candelaria, «aparte de que cuando la Isla Baja pasó a ser gestionada por el HUC, se incrementó la lista de espera de manera considerable y es un déficit que lleva años».

El mandatario opina que si no se toman medidas urgentes, habría que regresar a la situación anterior

El HUC cerró 2022 a la cola de los hospitales públicos del archipiélago con una lista de espera quirúrgica de 12.289 personas, un 6,8% más que en diciembre de 2021, y un tiempo medio de demora de 198 días cuando un año antes era de 171,5 días, según datos del Servicio Canario de Salud (SCS).

«Nuestra comarca tenía hace años como hospital de referencia el de Nuestra Señora de la Candelaria, que reúne bastante mejores condiciones que el HUC», lamenta González, quien no deja de reclamar mejoras en la atención sanitaria: «Desde mi humilde posición de alcalde de Garachico exijo a todos los partidos políticos que pongan sobre la mesa soluciones para corregir esta situación ya. No puede haber más dilaciones. No podemos ni debemos esperar más. Necesitamos soluciones e importantes mejoras en el HUC o la construcción de un hospital nuevo y, por supuesto, dotar de todos los servicios necesarios al, por el momento, mal llamado hospital del Norte», ubicado en Icod.