Rosa Dávila presenta un equipo «para recuperar a Tenerife»

Rosa Dávila, candidata de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de Tenerife, presentó su lista para «recuperar Tenerife». En cuatro años de mandato del PSOE «ha perdido protagonismo e impulso». Por eso, con «un extraordinario grupo de hombres y mujeres» detrás que «aúnan experiencia, juventud y gestión» pretende devolverle «todo lo perdido». Dávila aseguró sentirse «ganadora», porque los miembros de su equipo han asumido el reto de gobierno «con ilusión y energía». Están «preparados» para gobernar «al día siguiente de ganar las elecciones el próximo 28 de mayo».

Orgullo e ilusión son los sentimientos que expresó la candidata durante el acto celebrado en el marco del Castillo Negro de Santa Cruz, entre las miradas curiosas de los guiris y de los ajenos al acto.

Dávila aclaró que «aquí es igual la número 1 que el 31, no hay diferencias por la solvencia y preparación de todos». Precisamente, en ese último lugar de la lista aparece, «a petición propia», dice la candidata, un ilustre como Alonso Arroyo, quien ocupara cargos en la primera línea del Gobierno de Canarias. Otro ejemplo es el de quien fuera alcalde de Garachico y presidente del Consorcio de la Isla Baja, Lorenzo Dorta, a sus 84 años. Dávila desveló que su respuesta al ofrecerle incorporarse –en el puesto 27– fue un expresivo: «Rosa, no me hagas esto».

Dávila glosó uno a uno a sus 30 compañeros. Más bien 31, porque el maliense Mamadou Cámara, luchador de Tegueste, no pudo entrar por problemas «personales y burocráticos». Tampoco estuvo presente ayer, porque «su niño se puso malito». Pero «hará campaña» y será «uno más» como referente de fortaleza y superación.

Como número 2, explicó Dávila, figura José Miguel Ruano, «al que este proyecto animó a volver a la actividad política tras dar un paso a un lado en 2019. Con su experiencia y conocimiento será un pilar fundamental en el próximo grupo de gobierno». Al igual que Efraín Medina (3), «cuyo espíritu dinamizador y su activo papel en la artesanía o la moda se echa de menos en el Cabildo».

Rosa Dávila agradeció la incorporación de la empresaria María Eulalia García (4), de la arquitecta Isabel de Esteban (24), y de José Juan Rodríguez Pestano (12), uno de los impulsores de los modernos modelos de la FP.

Dávila concluyó: «Queremos que Tenerife se recupere y no lo puedo hacer sola. Será posible con este equipo de 31 personas, que conocen qué hacer para que vuelva a ser referente de Isla cohesionada, ejemplo para el resto y orgullo de los que vivimos aquí».

Juan Antonio Alonso (11) llega para enaltecer el sector primario. De los actuales consejeros repiten tres mujeres: Diana Mora (15), Blanca Pérez (6) y Carmen Delia Alberto (13). Y del municipalismo incorpora a Juan José Martínez (7), Dámaso Arteaga (10), ambos desde Santa Cruz; Juan Acosta (5, alcalde de Santa Úrsula); Candelaria Padrón (9, Arona); María de la O Gaspar (23,, Granadilla); Teresa González (26, Guía de Isora), Patricia León (22, Adeje), Cristian Santana (29, Güímar) y Constantino Luis (16, Icod).