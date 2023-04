Tenerife Lan Party (TLP) cancela su edición 2023 «por falta de apoyo del Cabildo». Así lo manifiesta la organización del evento de tecnología y ocio a través de un comunicado. La Corporación insular lo desmiente y asegura que ofreció fechas alternativas a las solicitadas –estaban ya comprometidas– para su desarrollo en el Recinto Ferial, pero no fueron aceptadas.

En un comunicado hecho público ayer, la organización argumenta que «después de quince exitosas ediciones», se ha visto obligada a «tomar esta difícil decisión» debido a «la falta de disponibilidad del Recinto Ferial durante los meses de mayo, junio, julio y septiembre». En el mismo, los promotores de la TLP reconocen que haber recibido la propuesta de celebrar la TLP «justo el fin de semana posterior a otro evento de similares características», pero la organización decidió desestimar esta opción para no perjudicarlo.

Se refiere a Tenerife GG, foro dedicado a la cultura de los videojuegos, esports y tecnología. Nació en 2022 y su primera edición se desarrolló del 12 al 17 de julio de año pasado, con éxito de asistencia: 15.500 personas. Ya hay fechas para la segunda edición, del 11 al 16 de julio próximo, en el Recinto Ferial de Tenerife.

El Cabildo lo aclara

El Gobierno insular aseguró anoche que «los promotores de la TLP solicitaron reservar el Recinto Ferial para finales de junio de 2023. Se les comunicó que no era posible la fecha que solicitaban al no estar disponible y se les ofreció el fin de semana del 28, 29 y 30 de julio para la celebración del evento. En su momento aceptaron la fecha, pero en diciembre, hace ya cuatro meses, la rechazaron. Después de ese último contacto, no se han vuelto a dirigir al Recinto Ferial para consultar nuevas fechas o alternativas» para celebrar la Tenerife Lan Party.

Las estructuras de TLP y GG son muy similares. Ambos eventos disponen de diversos espacios en los que se reúnen jóvenes, sobre todo, interesados en las nuevas tendencias, la innovación tecnológica, los videojuegos, K-pop, cosplay, juegos de mesa, esports, juegos de rol, manga, cómic, anime y cultura otaku.

«La cancelación de TLP Tenerife 2023 supone una gran pérdida para la oferta cultural y de ocio de Tenerife», expone en su comunicado la organización, «así como para la comunidad de jóvenes y aficionados de toda Canarias que esperaban con ilusión la llegada del evento». Al tiempo, el colectivo se muestra consciente de «la preocupación entre los proveedores y negocios locales que se beneficiaban del impacto económico que generaba» la Tenerife Lan party.

Los promotores de TLP afirman que «la cancelación es una decisión difícil y dolorosa», pero esperan «volver a celebrarlo en el futuro con el apoyo de las instituciones y la comunidad». En este sentido, «la organización seguirá trabajando para garantizar la continuidad del evento y explorar nuevas formas de financiación y apoyo institucional». Espera que «el Cabildo de Tenerife cambie de opinión y vuelva a colaborar en futuras ediciones». El Gobierno insular asegura, por contra, que siempre ha mantenido su apoyo.

«La cancelación de TLP Tenerife 2023 es una gran pérdida para la comunidad de tecnología y entretenimiento en Canarias», apostilla la organización que, al tiempo, apostilla en su comunicado que desea «expresar su agradecimiento a patrocinadores, colaboradores y asistentes por su apoyo y comprensión» y que «espera contar con ellos en futuras ediciones».