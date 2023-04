Rosa Dávila promete medidas inmediatas contra los atascos en Tenerife

La candidata de Coalición Canaria a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila Mamely, anunció este lunes 17 de abril de 2023 en el foro de EL DÍA Por un Tenerife con futuro, celebrado en el Real Casino de Tenerife y patrocinado por JTI y la Universidad Europea de Canarias (UEC), su compromiso de aplicar cinco medidas para reducir las colas en las autopistas de Tenerife «en los primeros 90 días del mandato», y el objetivo de acabar definitivamente con este histórico problema de movilidad «en los próximos cuatro años». Dávila fue la protagonista de este encuentro organizado por Prensa Ibérica en el que avanzó otros grandes compromisos para hacer realidad entre 2023 y 2027: la formación y reinserción laboral de 10.000 residentes en la isla, «entre jóvenes y mayores de 50 años»; la creación de 2.800 plazas residenciales para mayores y dependientes; 150 millones de inversión en energías renovables; la rehabilitación de 3.000 viviendas, y la reducción de la burocracia en la «cerrada a cal y canto» administración insular para «poner en el centro al ciudadano, las Pymes y los autónomos».

Rosa Dávila recuerda que «la gente del Sur y del Norte se pasa casi 60 horas al mes en las colas de las autopistas», y subraya que resolver este gravísimo problema de movilidad será uno de los grandes objetivos de su gobierno. «Enrique Arriaga y Pedro Martín han dicho que habrá que esperar por una solución hasta 2028 y nosotros no estamos de acuerdo; por eso vamos a implantar en los primeros 90 días del próximo Gobierno insular cinco medidas que ayudarán a reducir esos atascos, aunque no los van a solucionar del todo. La solución llegará cuando termine mi mandato. En cuatro años no habrá colas en Tenerife», sentencia.

La candidata reconoce que decir esto es «muy arriesgado», pero lo hace para remarcar su compromiso de «no esperar cinco años más para acabar con las colas». Augura que «habrá que esperar dos o tres años para terminar parte de los proyectos del tercer carril exclusivo para guaguas y vehículos de alta ocupación», con el que espera que la situación sí cambie de forma definitiva.

Esas cinco medidas a aplicar en 90 días incluyen entradas y salidas escalonadas y guaguas directas a las administraciones y grandes centros de trabajo; más transporte escolar; descentralización de servicios públicos, y propuestas específicas para la comunidad universitaria como guaguas lanzadera desde municipios del Norte y del Sur. Además, la candidata a convertirse en la primera presidenta del Cabildo de Tenerife afirma que mantendrá la gratuidad de las guaguas, «aunque el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) la quite», al menos para «las personas con menos recursos y en las horas punta».

«Carlos Alonso se empeñó en tratar de resolver esa situación y por eso el 19 de febrero de 2019 se licitó el tercer carril hasta La Orotava. La propuesta de adjudicación estaba ya en agosto de ese año. Sin embargo, este gobierno tardo 28 meses en adjudicarla, la empresa de ingeniería quebró… y también se iba a desplegar un tercer carril hasta Guamasa, que pudo acabarse en 2022, pero también lo pararon», lamenta Dávila.

La candidata nacionalista cree que Tenerife «ha perdido liderazgo, peso político, institucional y económico, lo que ha empeorado las condiciones de vida de los tinerfeños. Y apunta directamente a la gestión del Gobierno insular: «Han dejado 634 millones de euros sin gastar en estos 4 años. Se trata de una institución que tiene un presupuesto de casi mil millones. Es un portaaviones que antes era motor de proyectos estructurantes que hacían de Tenerife un lugar mejor». A su juicio, «Tenerife está perdiendo el tren del futuro», y también se queda atrás en proyectos ferroviarios que sí encuentran en Gran Canaria el apoyo de «los mismos partidos que en Tenerife los rechazan».

«En estos cuatro años se ha tenido una visión más pobre del Cabildo, como un mero distribuidor de fondos, pero sin poner los medios para mejorar la calidad de vida de los tinerfeños. Estamos peor que hace cuatro años. Se tardan hasta 21 meses para licitar un contrato, se ha duplicado el tiempo que tarda la administración en dar respuesta y eso paraliza la economía de Tenerife. Hay 4.500 millones de euros de inversión privada paralizados por la burocracia, y eso afecta al empleo. Esto no puede seguir así. Tras la pandemia, las administraciones levantaron un muro que las hace inaccesibles y el Cabildo está cerrado a cal y canto, sin dar respuesta a las necesidades de la Isla», censura la candidata.

Dávila acusa a los actuales gobernantes de considerar el Cabildo como «el ayuntamiento número 32» o «una oficina en la que ir a trabajar de 10:00 a 14:00». Insiste en que «uno de los momentos más dolorosos del mandato fue la eliminación del programa Ansina, que llevaba 30 años funcionando para una vejez activa. Echaron a la calle a 70 trabajadores y dejaron encerrados en plena pandemia a 60.000 mayores de la isla». Recuperar Ansina es otro de sus compromisos prioritarios si llega a presidir el Gobierno insular.

«Fernando Clavijo, Cristina Válido y yo dejamos preparado un programa de atención sociosanitaria, que planteaba la creación de nuevas plazas sociosanitarias. Sin embargo, en Tenerife se han construido cero. Entre finales de 2018 y principios de 2019 terminamos una residencia con 100 plazas en Guía de Isora, el municipio del que fue alcalde el actual presidente insular, Pedro Martín (PSOE). El Cabildo sólo tenía que equiparlo y han pasado cuatro años y ese centro sigue cerrado y vandalizado. Martín no se ha preocupado ni siquiera de abrir esa residencia», critica.

Rosa Dávila se compromete a crear 2.800 plazas residenciales para mayores y dependientes y anuncia una inversión de 150 millones de euros en renovables

La diputada regional cree que las listas de espera en Sanidad son «un fracaso en la gestión» que debería preocupar al presidente del Cabildo, al que acusa de «falta de determinación para resolver los problemas». Se pregunta «¿de qué sirve recaudar más si no se mejoran los servicios públicos? Dejamos preparados cuatro quirófanos en el hospital del norte y no están funcionando. Y el hospital del Sur debería atender a unas 200.000 personas, más la población flotante, y sólo funciona como consultorio. La gente se tiene que tragar la cola para darse quimioterapia, dializarse o hacerse un análisis».

"Algo no funciona"

Tilda de drama que en la isla exista «un 42,3% de desempleo juvenil» y añade que «algo no funciona cuando las empresas buscan trabajadores y los jóvenes no encuentran trabajo. Hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Y acabar con eso será otro de nuestro grandes objetivos». Entre sus retos, recuperar las becas para aprender idiomas y otras acciones que estaban previstas en el programa educativo Tenerife 2030, o incrementar el apoyo al «abandonado» sector primario.

Otro de sus grandes objetivos para los próximos años será «recuperar el papel del Cabildo como motor económico de la isla y dejar atrás el sectarismo». A juicio de Dávila, «Pedro Martín no ha estado en las grandes decisiones que se están tomando en Tenerife. Tampoco se preocupa por la salida de Philip Morris y tampoco sabemos qué opinión tiene del cierre de JSP, que también afectó a Tenerife. Nadie le escuchó. Tampoco sabemos lo que piensa Martín de que Gran Canaria nos esté dando un repaso en la implantación del sector audiovisual, que fue una apuesta muy importante y ahora sólo se le ponen pegas a los rodajes».

«El Cabildo que me enseñó Adán Martín cosía la isla y ahora los del norte se sienten muy lejos del Sur, y los del Sur muy lejos del área metropolitana», asegura Dávila, quien se compromete a «abrir puertas y ventanas del Cabildo; eliminar burocracia; poner a ciudadanos, Pymes y autónomos en el centro, y bajar impuestos a través del Consorcio de Tributos». Sentencia que «Tenerife no puede resistir cuatro años más con un gobierno como éste».

Turno de preguntas

En el turno de preguntas, moderado por el redactor jefe de EL DÍA Daniel Millet, Rosa Dávila se mostró convencida de que podrá convertirse en la primera presidenta del Cabildo de Tenerife «porque los que están no están capacitados y no le echan trabajo ni horas». Afirma que tiene «un programa de gobierno para entrar el día 29 de mayo a trabajar en el Cabildo» y critica al Gobierno de Pedro Martín, «que no ha pasado del Puerto de la Cruz para allá», por «pararlo todo», «huir de los charcos» y permitir situaciones como las del colegio Hermano Pedro, «que parece recién bombardeado», o la del Hogar Santa Rita, «donde hay 700 residentes y el Cabildo lleva 4 meses sin pagar» a la Fundación que lo gestiona.

Respecto a las soluciones a las colas planteadas en los últimos tiempos por Arriaga y Martín, a Dávila le parece «alucinante que después de cuatro años vengan con esa cantinela», y tilda de «chafalmejada» anunciar retrasos en los horarios de la Universidad de La Laguna «sin estudiarlo ni negociarlo previamente y, además, en pleno proceso electoral de la ULL». En su opinión, «a esto hay que echarle horas de trabajo y no se pueden soltar ocurrencias».

Aboga por lograr que el control aduanero en el puerto de Santa Cruz de Tenerife funcione «24/7 como en el de Las Palmas de Gran Canaria»; convertir a Tenerife en un polo de atracción también para estudiantes de África, y promover «un modelo de desarrollo turístico, que sea sostenible y dé seguridad jurídica, pero sin moratoria y sin ecotasa». A lo que sí se mostró dispuesta es a buscar alternativas para controlar el crecimiento poblacional en la isla, «que de 2016 a 2020 creció en 40.000 habitantes y sigue aumentando a razón de 10.000 habitantes cada año».

Dávila terminó su intervención en este foro con una pregunta lanzada al público y con una respuesta inmediata: «Piensen en una sola cosa que haya hecho el Cabildo de Tenerife para mejorar la vida de los tinerfeños... yo tampoco sabría responder».