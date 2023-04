De intercambio turístico en Bali

Un grupo de doce jóvenes tinerfeños participa en un proyecto común con Indonesia que tiene como eje los estudios de Astroturismo en la paradisíaca isla de Bali. La experiencia, pionera e «increíble», tendrá continuidad este curso. Los alumnos, recién licenciados o con conocimiento del sector, no viajaron para disfrutar de unas vacaciones a orillas del océano Índico, sino para aprender y, también, enseñar.

Tenerife-Bali, un viaje de ida y vuelta para aprender y enseñar. Es el sentido de la experiencia en Indonesia de doce tinerfeños, diez recién licenciados en Formación Profesional y sus dos monitores. El pasado noviembre inauguraron el intercambio con el país asiático y el turismo como eje. La primera edición del Proyecto STARS, impulsado por el Cabildo de Tenerife a través del área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, tendrá continuidad este curso con el añadido, bajo el paraguas común del programa Erasmus+, de prácticas en el extranjero para tres isleños en la cuarta nación más poblada del mundo (273 millones de habitantes). Darío y Alba cuentan su experiencia de ida y vuelta en STARS, mientras Ana manifiesta las expectativas de un viaje de prácticas durante un par de meses que inició hace apenas unos días.

El proyecto STARS, con base en el astroturismo y el turismo sostenible, abre el abanico para la movilidad internacional de los estudiantes tinerfeños. Más allá de las opciones (28 ayudas) de las tradicionales Becas África (24 este curso) y de las nuevas en 2023 Becas América (4 a México).

Darío, Carlota, Esther, Sara, Jordi, Lucas, Eva, Daniela, María y Alba. Ellos fueron los diez tinerfeños –entre un total de 24 jóvenes– afortunados por vivir esta primera experiencia en Bali. Además de David y Bacha, encargados de dar la formación, y los compañeros locales con Soma como profesor.

Los diez participantes de Tenerife son jóvenes que tienen formación en turismo o cuentan con experiencia en este sector, laboral o a través del voluntariado. Durante los siete días del encuentro participaron en un amplio programa de actividades educativas no formales, incluidos talleres, teatralizaciones, simulaciones y excursiones. De fondo, los increíbles paisajes de Kumulilir con sus peculiares construcciones residenciales o de Tegalalang y sus hermosas vistas de los tradicionales campos de arroz.

En primera persona.

Ana De la Rosa González tiene 22 años. Acabó Turismo en la ULL en septiembre del año pasado y tras la experiencia en Bali que califica de «increíble porque me abrió los ojos» está convencida de poder «iniciar un proyecto de turismo sostenible aquí». Explica que «no tengo todavía nada decidido en firme porque también me gustaría dedicarme a la docencia e incluso compaginar ambas cosas». Valora que «fuimos a aprender, pero también a enseñarles que es posible crear un sector económico potente en paralelo al turismo en un destino tan importante como es Bali». Añade: «Que no tengan miedo de lanzarse porque es la única manera de conseguirlo y allí tienen una potencialidad enorme». Recuerda que «apenas nos unía al principio algo de inglés, pero luego nos dimos cuenta de que teníamos muchas más cosas en común de lo que parece».

Darío López Estévez, por su parte, tiene 30 años y representa otro perfil a la hora de afrontar el viaje, la de quien tiene ya una empresa de Astroturismo, Tenerife 100 Culturas. De allí se trajo muchas experiencias positivas como el conocimiento de la marca Innika Choo de moda sostenible. «La idea, subraya, era conocerla y traerla aquí». Considera que «Bali está empezando prácticamente de cero en este mundo. Me recordó a Canarias en los años 70 u 80 del siglo pasado». Reflexiona: «Les queda mucho camino por avanzar no solo en el turismo sino en la sociedad, en general”. Destaca dos cosas «de las que nosotros tenemos que aprender de ellos»: la amabilidad y un servicio al público «que es una maravilla» .

Ana Martín Cabrera, por último, tiene 30 años y acabó Patronaje en el CIFP Las Indias de Santa Cruz. Hará las prácticas de FP en una empresa de moda sostenible indonesia que es «un referente». Sus expectativas son grandes. Subraya: «Estudié y ahora trabajo». Valora que «ya fui el año pasado de Erasmus a Francia y estuve cosiendo para Chanel».

Selección.

Los participantes en el Proyecto STARS fueron seleccionados en una convocatoria pública. Entre los requisitos, ser residente en Tenerife, tener entre 18 y 35 años y acreditar experiencia o formación en turismo. Durante el primer año se recopilaron los mitos y leyendas de las islas relacionadas con el cielo, sobre todo, las estrellas. Este 2023, el segundo del programa, los participantes tienen que organizar eventos en turismo sostenible. El grupo tinerfeño, ya de vuelta, organizó el pasado día 1 una ruta de astroturismo. Este próximo verano, Tenerife acogerá el segundo encuentro internacional del programa STARS, con el objetivo de mostrar a la Isla como un destino de astroturismo por excelencia.

Movilidad.

El área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, que dirige Carmen Luz Baso, destaca la importancia de promover la movilidad internacional como una oportunidad de que la población joven pueda adquirir nuevas experiencia y habilidades con las que mejorar su capacidad y formación profesional. Los acuerdos de Tenerife con Asia son únicos en Canarias y representan una experiencia innovadora y enriquecedora, pues ambos son destinos turísticos y territorios insulares. La Fundación insular Fifede ya se presentado una nueva solicitud para mantener la colaboración con Bali en el marco de FP también en el curso 2023-2024.

El proyecto.

El proyecto STARS empowering & creating new job oportunities (su nombre completo) es el único participado por Canarias que recibió apoyo del programa financiero de Erasmus+ en la convocatoria de 2020. En total se presentaron 321 de todos los países de la Unión Europea y se aprobaron 79. La subvención es de 60.000 euros y la duración de dos años. Tanto STARS como Erasmus Prácticas en Indonesia son proyectos coordinados por la Fundación Fifede.