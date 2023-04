Encuentran en Tenerife dos grandes canteras guanches para fabricar molinos

Matilde Arnay de la Rosa y Efraín Marrero Salas son los coordinadores científicos de un equipo formado por Emilio González Reimers, Alberto Lacave Hernández, Hacomar Ruiz González e Ithaisa Abreu Hernández que desde 2015 trabaja en las investigaciones que han permitido presentar el Catálogo de molinos de mano guanches de Las Cañadas del Teide, un estudio de conservación de bienes arqueológicos en las canteras-taller en la alta montaña de Tenerife, editado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno canario.

Juan Francisco Navarro, responsable de la sección de arqueología del Instituto de Estudios Canarios, fue el encargado de iniciar este jueves la presentación de una obra que «es fruto de años de investigación» de expertos como Matilde Arnay, Emilio González y Alberto Lacave, junto a los tres fundadores de Prored, a la que definió como «una de las empresas de gestión del patrimonio de mayor prestigio en la arqueología en Canarias».

Arnay subrayó que estas canteras se ubican en Las Cañadas porque allí la materia prima necesaria para la fabricación de estos molinos es «muy visible y accesible». Sin embargo, apenas existen investigaciones sobre esta herramienta fundamental para la población guanche, que además es un claro nexo de unión con las poblaciones del Norte de África. En 1950 se publicó uno de esos escasos estudios especializados, realizado por Elías Serra y Luis Diego Cuscoy, que describió una cantera de molinos guanches en la zona de Pedro Méndez, también en Las Cañadas, aunque de momento no se ha podido volver a localizar. Sí se conocen otras áreas de extracción de menor entidad en El Volcán Escondido, La Montañeta Negra, Los Tomillos o Los Chircheros, y al menos una, descubierta recientemente, en el Sur de la isla.

Acceso prohibido

Estas canteras guanches son zonas arqueológicas en estudio que no pueden visitarse y, además, se ubican fuera de senderos, por lo que no está permitido transitar por ellas sin los necesarios permisos. No son perceptibles para ojos profanos, por lo que se pueden causar daños involuntarios. Se trabaja en la futura organización de rutas guiadas que permitan su conocimiento y conservación.