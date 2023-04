La custodia de la fe en La Orotava

En Semana Santa las diferentes imágenes que salen en procesión suelen captar la mayor parte del protagonismo. Se trata de obras de arte, muchas de ellas con siglos de historia, tradición y devoción, que encarnan esta celebración religiosa en muchos rincones de las islas y del país. Sin embargo, el momento más importante para la religión católica se vive el Domingo de Resurrección, una conmemoración trascendental para la fe cristiana que en lugares como La Orotava congrega a numerosos fieles en un acto en el que no sale ninguna imagen a las calles. En la procesión del Santísimo Sacramento no hay imágenes de Jesús ni de la Virgen ni de otros santos, únicamente la sagrada forma, la hostia consagrada, que para los creyentes no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. En la Villa desfila bajo palio, en una custodia del siglo XVI que es un auténtico tesoro, precedida por el guión sacramental, las cruces procesionales y los estandartes de las diferentes hermandades y cofradías de la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción.

«Esa representación del cuerpo de Cristo, Cristo eucaristía, es lo más sagrado para los creyentes. En algún momento se hicieron imágenes de Cristo resucitado, como una que existía en La Orotava, u otra que se conserva en Garachico. Sin embargo, lo más habitual en Canarias es que sea esta forma la que represente la resurrección. En otros lugares, como Andalucía, sí hay más imágenes de Cristos resucitados», detalla Natalia Álvarez, del Museo de Arte Sacro El Tesoro de la Concepción. El pequeño Cristo resucitado de La Orotava se conservó al menos hasta finales del siglo XIX, cuando se trasladó a la iglesia de San Francisco, donde se deterioró y el párroco de San Juan Bautista solicitó en 1879 «tomar la imagen, restaurarla y tributarle culto en esta parroquia». Su ubicación final se desconoce. El recorrido de esta procesión es relativamente corto, aunque algo mayor que el de la procesión del Corpus Christi, que habitualmente se celebra en junio. La del Santísimo Sacramento parte del templo de La Concepción, bordea la plaza de Patricio García, sube por la calle Colegio y desciende por la calle Carrera del Escultor Estévez hacia Tomás Zerolo e Inocencio García, por donde regresa a la Parroquia villera. A su paso, el repique de campanas y las lluvias de pétalos de flores, desde los balcones de algunas viviendas, anuncian la resurrección de Cristo. Decenas de personas desfilan junto al Santísimo Sacramento ataviadas con trajes de color negro y portando velas. Cierran la comitiva los cofrades y hermanos mayores, miembros de la Corporación municipal, la banda de cornetas y tambores de San Juan Bautista y la Agrupación Musical Orotava. Los expertos consideran que esta debió ser una de las primeras procesiones de la Semana Santa villera, así como la posible inspiración de la actual celebración del Corpus Christi, convertida en fiesta mayor de la Villa, con su emblemático recorrido alfombrado y el gran tapiz de arenas del Teide de la plaza del Ayuntamiento. Adolfo Padrón, conservador y restaurador de bienes culturales y coordinador del citado Museo de Arte Sacro explica que «las primeras crónicas de los actos del Domingo de Resurrección en La Laguna ya revelaban que era la procesión de mayor autoridad, así que La Orotava no fue ajena a este fenómeno y ya la realizaba desde los primeros años del siglo XVI en la Parroquia de la Concepción, y desde 1681 en San Juan». La custodia, con unos 500 años de antigüedad, es el elemento principal del culto, con el que se simboliza al Cristo vivo y resucitado. Según resalta Natalia Álvarez, es «el tesoro de la colección del templo, un singular elemento gótico manuelino, ejecutado entre 1520 y 1530, que ha perdurado hasta la actualidad como eje vertebrador de esta conmemoración». Se trata de una pieza única en España, de valor histórico y patrimonial incalculable, elaborada con plata, oro, esmeraldas y topacios, que ayer desfiló, en diferentes manos, para simbolizar la resurrección del hijo de Dios. Junto a la custodia destacan otros elementos que solemnizan el desfile: palio, guión, faroles, campanillas o incensarios. El palio es un dosel o toldo sostenido por varales para resguardar al sacerdote que lleva el Santísimo Sacramento. El guión es una bandera que marca el camino de la fe. En esta procesión, la música estuvo a cargo de la banda de cornetas y tambores de San Juan Bautista y la Agrupación Musical Orotava, que interpretó temas como El Cristo de la Gloria o Salve Baratillera, así como dos marchas que se estrenaron este año: Dolorosa de Estévez, de Borja Romero, y Rosas al santísimo Cristo de huerto, de Jesús Agomar. Participan todas las hermandades y cofradías de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, como la Cofradía de La Vera Cruz, la Archicofradía de María Auxiliadora o la Hermandad del Santísimo, que abrían la comitiva con sus seis estandartes. A continuación, tres mangas, el guión y el Santísimo bajo palio. En un ambiente de recogimiento y respeto, el Santísimo Sacramento regresó al templo mientras sonaba el himno de España, y fue acompañado por cientos de fieles durante todo su recorrido por las calles del casco. Para Adolfo Padrón, «esta celebración conlleva el sincretismo entre lo humano y lo divino, la restauración de la vida en la primavera y el triunfo sobre la muerte». El epílogo esperado de cada Semana Santa. Promoción turística El Ayuntamiento de La Orotava ha vuelto a editar este año un folleto promocional en español, inglés, alemán y francés con datos de las principales procesiones de la Semana Santa villera. Este tríptico se distribuye en hoteles de Puerto de la Cruz y en oficinas de turismo de la isla, con el objetivo de atraer más visitantes en estas fechas.