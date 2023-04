Tradición, humildad y paciencia

El Cristo de la Humildad y Paciencia, una talla con 374 años de historia, y la Virgen de los Dolores, también del siglo XVII, volvieron a recorrer ayer las calles del casco de la Villa de La Orotava. Una tradición que cada Miércoles Santo parte de la Iglesia de San Agustín, un antiguo convento agustino, y reitera un largo recorrido que se ha repetido casi sin cambios durante siglos. Es la única procesión villera que sigue transitando prácticamente las mismas calles desde el siglo XVIII.

Tras la misa y los preparativos de última hora en el templo, el Cristo humilde y paciente que espera la crucifixión y la Dolorosa salen a la escalinata de este templo, ubicado junto a un antiguo cuartel. Desde allí se muestran ante los fieles y los numerosos integrantes de la Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia y Virgen de Dolores, creada en 1989 a raíz de una hermandad femenina que impulsó en 1956 Antonia González de Chávez, viuda de Miguel Herreros, el empresario que mejor promovió la devoción villera por esta imagen.

El Cristo y la Virgen de Dolores salieron acompañados por la música de la Banda de Cornetas y Tambores de San Juan Bautista y la Agrupación Musical Orotava. En la calle, portando velas, fieles de todas las edades se congregaban para participar en la procesión más larga de las que se celebran en la Villa. La comitiva parte de la iglesia de San Agustín por la calle Calvario y recorre las vías García Beltrán, junto a la plaza Franchy Alfaro, Nicandro González y Borges, Tomás Zerolo, Inocencio García, Tomás Pérez y Carrera, antes de regresar al templo por la calle San Agustín. Un largo trayecto que requiere en torno a dos horas y media.

La talla del Cristo, que el año que viene cumple 375 años, se atribuye, según algunos investigadores, a Alonso de la Raya o Blas García Ravelo, ambos de la escuela de Garachico, y se alza sobre un trono procesional de madera tallada y dorada que pertenecía a un Cristo Predicador.

Desde el Museo de Arte Sacro El Tesoro de la Concepción se recuerda que tanto el Cristo como la Dolorosa formaban parte, «junto a un San Juan Evangelista desaparecido, de una capilla claustral». Originalmente estuvieron en San Juan, desde donde se trasladaron a su actual ubicación. La cercanía de un antiguo cuartel hizo que durante décadas muchos militares le profesaran su fe, «incluso en forma de saetas cantadas por soldados de origen andaluz».

«La imagen de la Dolorosa, una talla de vestir anónima del siglo XVII, está ataviada con traje y manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas, con un puñal y solio de plata repujada del siglo XVIII. Se trata de la Dolorosa de las mujeres de la Villa, ya que tuvo hasta 1989 una hermandad compuesta únicamente por mujeres», detallan desde El Tesoro de la Concepción.

La actual secretaria de la hermandad, Lourdes Hernández León, explica que la entidad cuentan con unos 270 integrantes, «la mayoría mujeres, aunque el día de la procesión y por motivos de edad y salud, se ven más hombres que mujeres». Si bien en 1989 se produce la fusión en una hermandad mixta para ambas imágenes, «en 1956 fue Antonia González de Chávez, viuda de Miguel Herreros, la responsable de poner en marcha esta hermandad, inicialmente con las trabajadoras de sus almacenes y de sus fincas. De ahí la tradición de enramarla antaño con orejas de burro, que era una de las pocas flores que podían conseguirse en aquellos tiempos».

«El traje y el manto de la virgen fueron donados por Doña Antonia, y aún se guardan en un arcón de la que fue su casa, en la calle Tomás Pérez», explica Lourdes Hernández. Anoche, debido al delicado estado del manto original, la imagen llevó otro «liso y negro», pero sin las habituales estrellas.

El presidente de esta hermandad villera es Luis Rendón Pagés, a la que pertenece desde su refundación hace 34 años. Él resalta dos momentos emotivos en esta histórica procesión: cuando ambas imágenes aparecen juntas en la escalinata, antes de iniciar el recorrido, y cuando la procesión pasa frente a la casa de la familia de Maximino Álvarez, «que fueron quienes se encargaron de ejercer de mantenedores cuando no había una hermandad constituida». Su familia se encargó de que la tradición no perdiera esplendor cuando no reunía a tanto público. Uno de sus hijos sigue saliendo como Hermano Mayor Honorífico, justo detrás del Cristo, portando un báculo. Muy cerca de él, otros destacados hermanos como el exalcalde Isaac Valencia, o la mayor parte de la actual Corporación local.

El Cristo de la Humildad y Paciencia, del siglo XVII, y la Virgen de Dolores volvieron a salir ayer en procesión por La Orotava, como cada Miércoles Santo desde el siglo XVIII sin variar su recorrido. Y desde 1989, junto a los miembros de la hermandad que los venera. |