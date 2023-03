Bahía del Duque se inspira en el glamour de la época dorada de Hollywood para celebrar sus 30 años como referente del turismo más refinado en Tenerife. El hotel de The Tais Hotels & Villas presenta su tratamiento The Gold Ritual 30th Anniversary, de edición limitada y que solo se disfrutará en el spa Bahía Wellness Retreat este año.

La suite doble Drago de Bahía Wellness Retreat, con su bañera de hidromasaje, será el escenario de esta exclusiva experiencia, que comienza con un peeling con partículas de oro combinado con alantoína, extracto de bambú, extracto de té verde, aceite de aguacate, partículas exfoliantes de arroz y mica, que prepara la piel para el siguiente paso de este extraordinario protocolo de bienestar.

A continuación, un delicado masaje con aceite de oro con propiedades revitalizantes y antioxidantes, combinado con una mascarilla facial reafirmante de oro de 24K garantiza una relajación total. El resultado es una tez limpia, luminosa y con aspecto mejorado.

La propuesta se completa con un menú degustación, diseñado para la ocasión y que se disfrutará en la suite privada. Consta de una selección de tapas individuales compuesta por un tartar de wagyu, ceviche de cherne negro, blini con caviar, tataki de vieira con yuzú, ostra y cítricos, además de una brocheta de fresa y lichi, junto a una botella de Taittinger brut prestige.

The Gold Ritual 30th Anniversary se desarrolla en el exclusivo spa del hotel: Bahía Wellness Retreat. Inspirado en el clima y el paisaje natural de la isla de Tenerife, está considerado como uno de los mejores del mundo. Bahía del Duque ha recibido los galardones Best Destination Spa en los Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2023; Best Wellness Experience 2022 en los Beyond Luxury Awards; y Spain’s Best Hotel Spa 2022, en los World Spa Awards, premios que distinguen la calidad y exclusividad de su spa.

Acerca de Bahía Wellness Retreat

Este espectacular spa ofrece una experiencia de bienestar 360 única. Un oasis de paz protagonizado por un circuito de talasoterapia al aire libre con agua de mar, camas de aire, jets de cervicales, cuello de cisne y pozo helado. Completa la experiencia termal un hammam, sauna finlandesa y duchas de cubo y experiencias. Todo ello dentro de un solárium exterior rodeado por jardines.

Bahía Wellness Retreat cuenta con veinte cabinas de tratamientos; cinco cabañas exteriores para masajes; cuatro cabinas de Thai Room Spa; tres cabinas de tratamiento de talasoterapia; una Spa Suite privada para parejas y una Spa Suite privada individual; área de fisioterapia; sala de Kinesis, Pilates y Yoga; gimnasio; Beauty Studio con servicio de peluquería y estética y servicio de almuerzo con snacks y bebidas saludables.

Acerca de The Tais Hotels & Villas

Bahía del Duque, con una trayectoria de 30 años y elegido por muchos expertos como uno de los mejores establecimientos hoteleros que existen en Europa, ha sabido mantenerse fiel a sus valores iniciales de excelencia en el servicio, atención al cliente y cuidado por los detalles.

Las Villas y posteriormente Bahía Wellness Retreat marcaron de nuevo una apuesta hacia el lujo más personalizado y un nuevo enfoque de los servicios relacionados con el bienestar. Ambos establecimientos operan bajo la marca The Tais Hotels & Villas, exclusiva colección de hoteles extraordinarios con personalidad propia y compromiso con la excelencia.