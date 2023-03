DJ Jonay cuenta que andaba todo el día escuchando música en su habitación y que su madre le repetía aquella frase (muy de madre) de “Apaga eso que me tienes loca”. Jonay Amador era uno de tantos niños que crecieron en los años 80 en Tenerife pendientes del radiocasete y soñando en clave musical. Con 11 años se compró su primer disco de vinilo y hoy tiene alrededor de 18.000.

Su primer “sueldo” como disc jockey lo percibió con sólo 13 años y afirma que “me llevó mi hermano mayor a una fiesta y me pagaron por hacer lo que me gustaba”. Le dieron 2.000 pesetas —alrededor de 12 euros- por pinchar aquellos vinilos y poco a poco comprendió que la música iba formar parte importante de su vida.

Hoy aquel niño que solo paraba en el colegio y en una pequeña emisora de radio local, tiene 43 años y celebra su ¡30 aniversario! detrás de los platos. Tres décadas han pasado desde aquellas primeras 2.000 pesetas.

The Rave Kulture en Plenilunio Santa Cruz

Una de las paradas de este año de celebraciones está en Santa Cruz de Tenerife. El amplio programa de Plenilunio reserva un importante apartado para DJ Jonay y su iniciativa The Rave Kulture. La agenda comienza el sábado a las 12:00 horas en la explanada de la avenida Marítima con la charla de Sonia Castro Riquelme y sigue a las 13:00 horas la iniciativa Be DJ School. A partir de las 17:00 horas, comienzan las sesiones, ya sin solución de continuidad hasta las 22:00 horas, cuando empezará a pinchar DJ Jonay. En total, desde el mediodía hasta casi la medianoche, serán 11 horas girando alrededor de su 30º aniversario. Hemos hablado con Jonay Amador, a pocas horas de llevar su universo musical y cultural a las calles de Santa Cruz de Tenerife.

Jonay, ¿qué no podemos perdernos en Plenilunio?

Difícil contestar, tendremos una charla de la psicóloga Sonia Castro sobre la importancia de la música en nuestras vidas; talleres con Sergio González para mostrar cómo pinchar con vinilo y en digital y ver las diferencias entre ambos. Y luego, a partir de las 17:00 horas, un montón de grandes artistas como Avero, Beat Creator, 2 Fanatics, Kruger, Roger y Master Chic. Yo no me perdería nada…

30 años de DJ Jonay. Imposible imaginar para aquel niño de 13 años lo que le esperaba 3 décadas después.

Totalmente imposible, nunca me imaginé ni siquiera ser DJ. Yo empecé a coleccionar discos en 1991, pero en 1993 fue la primera vez que me pagaron por pinchar en una fiesta. Considero que ahí empieza mi carrera profesional. Simplemente estamos aquí hablando 30 años después y sólo puedo decir una y otra vez gracias por todo a cada una de las personas que han estado durante estos 30 años.

¿De verdad ibas a retirarte y la pandemia te hizo cambiar de opinión?

Sí, totalmente, lo tenía decidido 100 %. Tenía el plan y lo hice: en el 25º aniversario fue mi última sesión y luego seguí con mi marca The Rave Kulture pero luego llegó la pandemia y nos cambió la vida a todos… Esos días de confinamiento hicimos directos en las redes y el cariño de la gente me hizo cambiar de opinión. Ahora intento devolver todo ese amor con la música y mis eventos. No sé cuánto aguantaré como DJ Jonay porque 30 años en la noche son 30 años, pero queda The Rave Kulture para rato.

Plenilunio Santa Cruz dedica 11 horas de su programación del sábado 1 de abril a The Rave Culture, el universo creado por DJ Jonay, con talleres de pinchadiscos, charlas y sesiones

Este año también veremos un documental sobre esos 30 años y la evolución de la cultura Rave en Tenerife... ¿Cuándo se estrena?

Será durante 2023, pero todavía no hay fecha definitiva. El documental es sobre la cultura Rave y la importancia que tuvo Tenerife en su desarrollo a finales de los 80 y principios de los 90. Sobre todo, incidimos en el estilo Breakbeat Hardcore llamado hoy Oldskool. Yo también tendré la oportunidad de salir en él. Es un proyecto junto a Gaveta Producciones dirigido por Eduardo Cubillo.

Una cita ineludible

“Celebrar el 30 aniversario de DJ Jonay en los escenarios y hacerlo en el marco de Plenilunio Santa Cruz es un orgullo para la capital tinerfeña y supone una oportunidad de volver a escuchar a uno de los artistas canarios con mayor repercusión”, así lo ha calificado el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, quien ha explicado que “con el objetivo de plantear actividades y espacios para todos los públicos hemos considerado oportuno conmemorar esta efeméride en la avenida Marítima y en la que participarán numerosos artistas, al tiempo que desarrollaremos diferentes acciones complementarias durante 11 horas”.

En este sentido, el edil destacó que “será una jornada muy completa la del próximo sábado 1 de abril, en la que se sucederán charlas, talleres y numerosas actuaciones que nos harán disfrutar y rememorar tiempos pasados” y añadió “estamos seguros que será uno de los puntos con mayor afluencia de público”.

