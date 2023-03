La oposición en el Cabildo de Tenerife reclama una comisión de investigación sobre el 'caso Mediador'

La oposición en el Cabildo de Tenerife solicita la puesta en marcha de una Comisión de Investigación sobre el llamado caso Mediador. El objetivo es determinar la naturaleza de las relaciones y actividades de Ángel Luis Pérez Peña, exdirector insular de Deportes, con la presunta trama corrupta. El principal grupo de la oposición, CC-PNC, confirma junto al PP la propuesta de Sí Podemos Canarias, para crear esta comisión. En total son lo 17 consejeros, de los 31,lo cual garantiza que la propuesta saldrá adelante. David Carballo, portavoz de los morados en la Corporación insular, , asegura que se trata de “dilucidar las responsabilidades políticas que pudieran pesar sobre las personas que resultaran implicadas”. Los tres grupos de la oposición presentarán en el pleno de este viernes, una propuesta conjunta para crear la comisión que, además, pretende averiguar la relación de Pérez Peña y la supuesta trama con otras administraciones, instituciones, entidades, empresas, así como cargos y áreas del Cabildo insular y su presidente.

David Carballo ya propuso in voce en el pasado Debate sobre el Estado de la Isla a principios de marzo la posibilidad de crear este órgano. No obtuvo entonces respuesta. El grupo decidió esperar hasta el debate monográfico del caso a mitad de este mes que consistió en una comparecencia de la consejera de Deportes, Concepción Rivero. A la misma se presentó en el Salón de Plenos el propio mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte-. Sí Podemos Canarias no quedó satisfecho del resultado de la sesión y de ahí que ahora solicite la Comisión.

Dilucidar responsabilidades

Carballo asegura que se trata de “dilucidar las responsabilidades políticas que pudieran pesar sobre las personas que resultaran implicadas”. Añade que el Cabildo Insular “debe hacer un ejercicio de absoluta transparencia y poner sobre la mesa toda la información de la que disponga para que la ciudadanía conozca hasta qué punto la institución insular está implicada en el asunto”. El consejero de la formación morada afirma además que la comisión de investigación debe ser “una herramienta útil para aportar luz a asuntos donde existen serias dudas sobre su legalidad, pero en ningún caso debe sustituir a la acción de la Justicia”. Desde Sí Podemos Canarias reiteran su tolerancia cero con la corrupción y añaden que han solicitado la creación de esta comisión en el Cabildo porque “esta institución es precisamente el kilómetro cero del caso Mediador”. La formación de izquierdas recuerda que su origen como partido proviene precisamente de “la lucha contra la corrupción y la necesidad de levantar alfombras y abrir ventanas para que la transparencia sea una máxima en todas las instituciones”.

El Reglamento

La creación de una comisión de investigación viene regulada por el artículo 39.2 del reglamento orgánico del Cabildo de Tenerife. Según ese artículo “las Comisiones de Investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Pleno, de cualquier persona para ser oída. Los extremos sobre los que deba informar la persona requerida deberán serle comunicados con una antelación mínima de tres días”. Además, ese mismo reglamento señala que “el Presidente, oída la Junta de Portavoces, podrá, en su caso, dictar las oportunas normas de procedimiento. Las conclusiones de estas Comisiones deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno. El Presidente del Pleno, oída la Junta de Portavoces, está facultado para ordenar el debate, conceder la palabra y fijar los tiempos de las intervenciones”.