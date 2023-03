Las asociaciones estudiantiles, en contra de retrasar las clases

Las asociaciones de estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL), Nexo y Libertad Estudiantil, rechazan la propuesta del Cabildo de Tenerife de escalonar el acceso a las clases y posponer su inicio hasta las 10:00 horas como medida para ayudar a descongestionar el tráfico en la Autopista del Norte (TF-5). Entre los aspectos discutidos destaca que se solapa el horario de mañana y de tarde. Los colectivos concuerdan en que si esta modificación se aplica, no habrá aulas suficientes para que los 25.414 alumnos matriculados en el presente curso reciban sus clases a su hora.

La oferta del Gobierno insular incluye una ayuda económica extra de 10 millones de euros por curso que estaría vigente durante los próximos dos. De su reparto se beneficiarían las facultades que accedan a modificar el horario. La propuesta fue presentada a la rectora de la ULL, Rosa Aguilar, y rechazada por las facultades.

La deficiente financiación de la Universidad es un aspecto que preocupa a las asociaciones. Libertad Estudiantil defiende que con más dinero, la ULL podría incorporar a más profesores y personal administrativo a sus facultades, además de paliar el vigente déficit de aulas.

Óliver Castilla Jiménez, portavoz de Libertad Estudiantil, define la propuesta como «un propósito sin sentido». Plantea que la oferta de 10 millones se destine a modificar las rotondas de San Cristóbal de La Laguna, que son los puntos de la red viaria que más colapsos generan en las entradas al municipio. Del mismo modo, afirma que el grupo lleva cuatro años pidiendo al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias una financiación adecuada para solventar las deficiencias de las facultades y cubrir la plantilla de profesores de la ULL, pero no ha tenido respuesta.

«La única alternativa que veo sería hacer más carriles, pero el Cabildo no lo tiene previsto» Ulises Hernández León - Estudiante de Filología Inglesa

Para Libertad Estudiantil, no es casualidad que esta oferta sea presentada en vísperas de elecciones, por lo que considera que la financiación debe ser valorada como «una cuestión política». En ese marco, pide que no utilicen a los estudiantes como «una moneda de cambio» en asuntos que solo le corresponden a las entidades gubernamentales. Exige que, así como se le pide a los estudiantes que modifiquen su horario de movilidad, que se lo pidan a las administraciones públicas, porque con ello también se reduciría la afluencia de vehículos «si realmente retrasar los horarios fuera una solución viable».

«Para los madrugones, ayuda bastante llegar una hora más tarde a clase» Kevin Pérez Rivero - Estudiante de Filología Inglesa

El viceportavoz del grupo claustral Nexo, Francois de Moreno-Carmona, estudiante de segundo de Derecho, expresa también su descontento. Defiende que la Universidad de La Laguna no es la que debe ofrecer soluciones al colapso de la TF-5. «Ni los colegios ni los centros de trabajo son culpables de este problema. Quienes deben ofrecer soluciones son las administraciones públicas», comenta. Desde su perspectiva, la ULL puede ayudar a solventar esta problemática, pero solo a través de la investigación sobre movilidad, algo que sí puede ofrecer el centro, reflexiona.

«Entrar a las 8:00 nos perjudica, porque los del norte tenemos que salir a las 6:00 de casa» Davinia Brossard León - Estudiante de Filología Francesa

Las asociaciones estudiantiles explican cómo la institución se encuentra comprometida con los planes de movilidad y cuidado del medio ambiente. Con el objetivo de seguir la línea de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), promueve el uso compartido del coche en los diferentes puntos de la comunidad educativa. Se toma como medida la reserva de plazas en los estacionamientos de cada facultad para vehículos de alta ocupación (en los que viajan dos o más personas). La Universidad de La Laguna no cuenta con la potestad de decidir el transporte que debe usar el alumnado para trasladarse a la facultad, recuerdan desde el alumnado.

«Se debería fomentar el transporte público y poner un carril extra solo para guaguas» Atanaima Dorta Felipe - Estudiante de Derecho

También los hay a favor

Al margen de estos grupos de representación estudiantil, la propuesta del Cabildo también encuentra adeptos entre el alumnado universitario. En una muestra aleatoria realizada por EL DÍA entre estudiantes en la zona del Campus Guajara, hay quienes la consideran «bastante viable» y la mayoría de los encuestados destacan que «ya era hora de pensar en el esfuerzo de los estudiantes», en alusión a que deben levantarse con muchas horas de antelación para llegar a tiempo a la primera clase de la jornada.

«Hay personas que no pueden asistir a las primeras horas de clase debido a la distancia» Lucía Vega Pérez - Estudiante de Derecho

Seis de ocho alumnos se muestran de acuerdo con el planteamiento que realiza el Cabildo. Aseguran que es una buena forma de «controlar los colapsos en las entradas a las facultades». Ulises Hernández León acude a clase en coche propio y manifiesta que esta propuesta puede estar bien porque, afirma, «durante los días festivos, no encuentro retenciones en la Autopista del Norte a ninguna hora. Así que puede que tengamos influencia en este problema». En el caso de Kévin Pérez Rivero, quien se traslada desde San Andrés en guagua hasta el Campus Guajara, su valoración positiva de la propuesta del Cabildo se debe a que le ofrece un margen mayor para llegar a tiempo al aula, tras utilizar dos guaguas.

«Les afectaría a los alumnos de tarde pero si hay organización, se puede solucionar» Juan Diego Martín - Estudiante de Ingeniería Mecánica

A la Facultad de Humanidades, Davinia Brossard acude en su propio vehículo desde Garachico. Cree que la opción de retrasar el horario de inicio de las clases es viable. Comenta que cuando hay accidentes y llegan tarde, muchos profesores no dejan entrar al alumno aula, perdiendo así horas de clase «sin ser nuestra culpa». Para Atanaima Dorta y Lucía Vega, de la Facultad de Derecho, se trata de una proposición positiva, por darle el privilegio a los alumnos del norte de la Isla de llegar sin prisas, pese al tráfico. Sin embargo, las estudiantes de Derecho reflejan su inquietud con el solapamiento de cursos matinales con el turno de tarde. De ahí que planteen la necesidad de «buscar soluciones viables para todos».

Juan Diego Martín Marrero se traslada desde Tacoronte, en su caso comparte el coche con su hermano y, aunque es uno de los afectados por las retenciones y atascos a la entrada de La Laguna, piensa que es una opción que, «si se plantea bien, podría funcionar». Juan Diego aporta, como otra solución, construir otro carril, aunque suponga más contaminación, pero no percibe otra salida efectiva a corto plazo.

«Si atrasan el horario, no tendré forma de llegar a mi casa; no hay guaguas después de las 22:00» Paula Pacheco Díaz - Estudiante de Psicología

Otros discrepantes

No todo el alumnado está a favor. Paula Pacheco y Viana Belén expresan su desacuerdo al entender que esta propuesta les afectará de forma negativa. Las alumnas, vecinas de Puerto de la Cruz y Candelaria, creen que retrasar el horario de inicio de la jornada académica en la ULL no es viable. Consideran que las colas de la TF-5 es un problema que, además de no ser culpa de los universitarios, afecta a los del turnos de la tarde, que es el caso de ambas. «Entendemos la situación, pero nosotras no tendríamos cómo regresar a casa si se retrasa nuestra hora de salida, porque no hay guaguas a partir de las diez menos veinte de la noche», comentan. Ambas están de acuerdo en que se debe buscar soluciones sin que afecten a ambos turnos, porque, expresan, «no sería una decisión con igualdad de condiciones para todo el alumnado».

«Habría que ver si hay suficientes aulas para que no se solapen ambos turnos» Viana Belén Ayala - Estudiante de Psicología

Los estudiantes coinciden en que solapar las clases entre ambos turnos generará un problema mayor y de sus respuestas se desprende que los planteamientos oficiales, hasta ahora, no se adaptan a la realidad universitaria. Cualquier medida que requiera la participación de la Universidad de La Laguna en una solución al caos en la Autopista del Norte pasa por el consenso entre toda la comunidad de este centro.