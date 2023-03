Marián Franquet responde al gerente del Hogar Santa Rita, Tomás Villar, en EL DÍA y le exige más transparencia, una contabilidad que separe gasto público y privado, y que permita al Cabildo entrar en el patronato que gestiona la mayor residencia de mayores de España.

¿Qué opina de las últimas declaraciones a EL DÍA del gerente del Hogar Santa Rita, Tomás Villar?

Me parece que hace un ejercicio de confusión. Intentar explicar lo que es inexplicable, que es la situación actual del Hogar Santa Rita y que sus trabajadores estén sin cobrar. Además, usa informaciones o datos que si no se explican bien, pueden confundir. Y me parece, sobre todo, que es una entrevista con un interés muy personal: salvarse de las críticas que recibe de familiares de usuarios, sindicatos e instituciones.

Villar dice que el Cabildo está ahogando económicamente al Hogar Santa Rita, ¿eso es así?

La semana pasada, el Cabildo ingresó al Hogar Santa Rita medio millón de euros. Y los trabajadores siguen sin cobrar. Eso corresponde a diciembre del 2022. Las mensualidades de enero y febrero se pagarán estos días. A esa entidad y al resto. Y los únicos trabajadores que están sin cobrar son los suyos. Seguimos sin saber cómo maneja el dinero el Hogar Santa Rita. No sólo el dinero del IASS, sino la totalidad de ingresos que tiene, como ingresos privados, de ayuntamientos, donaciones y otros. Todo eso es un misterio. Ahora le ingresamos 500.000 euros sin retenerles nada, pero parece que en el próximo sí les vamos a tener que retener porque hay un embargo de Hacienda, que por supuesto no sabemos a qué corresponde. Es habitual que nos lleguen embargos de Santa Rita, aunque desconocemos su origen. Con medio millón ingresado hace una semana, ingresos de ayuntamientos e ingresos privados, ¿por qué los trabajadores no cobran?.

¿Por qué hay plazas públicas sin cubrir en Santa Rita?

Villar hablaba de 27 plazas sin cubrir, pero lo comprobé el otro día y eran 19 ó 20. Esas cifras van cambiando porque la gente fallece, unos entran y otros salen. Nosotros tenemos un acuerdo con Santa Rita de que no puede haber más de tres ingresos semanales. Y no hay más de tres porque Santa Rita nos dice que no tiene capacidad para más. Además, nunca son ingresos inmediatos. Es un proceso que empieza cuando nosotros llamamos a una persona, le informamos de la plaza y muchas familias quieren ir a visitar antes el centro y se tienen que organizar... se trata de personas que se van a vivir a otro lugar, es una mudanza, así que no se van de un día para otro. Tardan normalmente un par de semanas en ocupar la plaza.. Es normal que en un número de plazas tan grande como el que tenemos en Santa Rita haya 19 ó 20 pendientes. Eso es normal y más con el límite de tres ingresos semanales que Santa Rita pidió. Y luego hay otro factor añadido, que sólo pasa en Santa Rita. En los últimos 9 meses, 37 familias nos han dicho que no quieren la plaza allí. Eso significa que tenemos que seguir tirando de la lista y reiniciar todo el proceso.

¿Por qué rechazaron la propuesta de entrar en el patronato con voz, pero sin voto, y sólo para asuntos del convenio mutuo?

El rechazo es a la inversa. Nosotros hemos pedido ser miembros del patronato porque el Cabildo lleva décadas colaborando con el Hogar Santa Rita. Estamos remontándonos a una colaboración de años, con acuerdos en pesetas para poner ascensores, arreglar cocinas y muchas más cosas. Todo eso es una inmensa inversión del Cabildo, una inversión de la gente de Tenerife para pagar, por ejemplo, deudas con la Seguridad Social e incidentes varios. Cada vez que ha habido algún problema, el Cabildo, es decir, la ciudadanía de Tenerife, ha invertido para salvar el Hogar Santa Rita. Por eso entendemos que tenemos que estar en el patronato que gestiona el hogar, para colaborar con el apoyo de personal especializado del IASS.

¿Se reunió con el patronato?

Sí. Solicitamos reunirnos con ellos para poder explicarles cuáles eran las intenciones de IASS y del Cabildo al entrar en el patronato. No se trata de una intervención ni de nada parecido, sólo de colaborar. Nos llevaron a una reunión con una especie de permanente que tienen. Son nueve personas, de las que un par de ellas son trabajadores del centro y otras son personas de la confianza de Villar. Allí expusimos todo esto para que lo trasladaran a la asamblea general que se celebraba días después, donde están las personas que tienen que decidir si el Cabildo entra o no entra. Les solicitamos poder ir a esa reunión para poder explicarnos y resolver dudas, pero se negaron. Lo siguiente fue la negativa a que formáramos parte del patronato. Me parece una falta de respeto, pero no a mí, sino al Cabildo y a la ciudadanía de la isla. Negarnos la entrada al patronato es un claro ejercicio de oscurantismo. Simplemente queremos colaborar en la gestión y tener acceso directo a toda la información. Saber cuáles son los ingresos reales. No sabemos cuánto pagan los ayuntamientos, cuánto pagan los usuarios por las plazas privadas o por los chalecitos que tienen. No tenemos esa información y a mí los números no me cuadran.

¿El nuevo convenio es una solución sólo para Santa Rita?

No. El convenio marco estándar, que tenemos con todas las residencias, ya está firmado. Después de la intervención sanitaria, y debido a todas las deficiencias que salieron, quisimos incorporar más cuestiones. Porque es importante destacar que hay otro asunto muy grave sobre el que tampoco tenemos información, aunque se la hemos pedido: ¿cómo está el proceso judicial por el que el gerente de Santa Rita está imputado por un presunto delito de, nada más y nada menos, que homicidio imprudente? Con toda la presunción de inocencia, se trata de un delito muy grave por la vía penal y queremos saber cómo está eso. Acompañamos al SCS en la intervención y colaboramos en todo lo que pudimos, así que vimos las graves deficiencias que había. Y por eso hemos querido introducir algunas cuestiones para poner orden. Y son tres, sencillitas. La primera, tener el número de seguridad social de los trabajadores pagados por el IASS. Y eso tiene un sentido, ya que nosotros tenemos una responsabilidad jurídica y subsidiaria, por lo tanto tenemos que saber quiénes son. Y se nos han negado esa información. La segunda, una contabilidad analítica, que implica separar los gastos que estamos pagando desde la administración pública y los que son privados. Y eso lo hace cualquier entidad, pero Villar dice que eso no lo puede sacar. Eso está más que inventado y debería saberlo. Pues se niega a hacerlo. Y la tercera, las inspecciones de la calidad de los servicios. Y, por cierto, el responsable de calidad de los servicios de Santa Rita es el hijo de Villar, que seguramente no entró por oposición pública. Afortunadamente, en el convenio marco, seguimos teniendo una cierta capacidad de inspección y la vamos a poner en valor.

¿Habrá más inspecciones?

Se ha negado a que lo inspeccionemos, a decir qué gastos van para un lado y para otro, y a darnos el número de la seguridad social de los trabajadores. Es una cuestión de voluntad y de transparencia. No supone ningún quebranto ni nada en relación al convenio. Es simplemente transparencia. Y nos ha dicho que no a todo. Además, supongo que cuando los trabajadores están sin cobrar, el personal directivo tampoco habrá cobrado. Entiendo que Villar y la gente que trabaja a su alrededor tampoco habrá cobrado unas nóminas que, por cierto, desconocemos.

¿Cree que en Santa Rita existe animadversión hacia usted?

Lo que pasa es que seguramente lo que no le gusta es que haya grupos políticos o personas que pertenecen a grupos políticos que intentan encaminar las cosas y no dejan que el dinero público se malgaste. Nosotros nos quedamos muy preocupados después de la intervención sanitaria y hemos estado trabajando arduamente. Ahora hay contratados nutricionistas, se ha dado formación, hemos metido protocolos y lo hemos hecho para garantizar el bienestar de los usuarios, que es lo que nos interesa. Cuando se entró con la intervención, lo de los protocolos Covid era ciencia ficción, no existían, y gracias a la rápida intervención de Sanidad, hoy no estamos hablando en otros términos. Lo que no le gusta es que, sencillamente, le digamos las cosas con claridad. Yo le he pedido personalmente al señor Villar, sobre todo después de su imputación y después de conocer la gestión que había, que diera un paso a un lado y que cediera el cargo a una persona con capacidades profesionales acordes a un centro que es muy complejo de gestionar. Pero se ha negado y ha querido seguir dirigiéndolo. Pero lo más grave es la negativa a dejarnos entrar en el patronato, al Cabildo, que está en el patronato de Radio ECCA y de otras muchas fundaciones, que lo ven como una ventaja y una ayuda. Aquí la única respuesta lógica para negarnos la entrada al patronato de Santa Rita es que no tengamos acceso a la información de lo que está pasando allí.