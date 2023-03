Franquet: «En Santa Rita dejamos de pagar por plazas sin ocupar»

«Mes tras mes escuchamos la misma excusa», añade Franquet, quien recuerda: «En Santa Rita hubo que hacer una intervención tras descubrirse cosas tan graves como que este señor, con toda la presunción de inocencia, está investigado por homicidio imprudente». A partir de esa intervención, explica, «el IASS se puso a trabajar para mejorar la calidad del servicio a las personas. Decidimos no hacer más ingresos hasta no tener clara esa calidad. Conseguimos algo tan básico como un nutricionista».

Durante 2021, prosigue, «tuvimos un número importante de plazas sin ocupar. Porque muchas personas no querían ir allí por lo ocurrido durante la covid-19 y porque por la propia pandemia se impedían los ingresos».

Relata que «un número importante de plazas se pagaron durante un año sin estar ocupadas. Cuando nos dimos cuenta, porque tenemos la obligación de gestionar bien el dinero público, se dejaron de abonar tres meses hasta corregir las graves deficiencias». Sentencia: «Durante un año estuvieron cobrando por esas plazas sin ocupar, cuando tenían menos gasto». Subraya la consejera: «Cobraban más de un millón de euros y no recibir durante tres meses unos 300.000 les supuso un quebranto económico. Es la única entidad, y trabajamos con muchas, a la que le ocurre esto en Tenerife».

Franquet explica que «diciembre ya ha sido abonado; enero y febrero, en esta semana, como al resto de entidades. Todas tienen previsiones económicas, menos Santa Rita». Esta, además, «cuenta con ingresos de los ayuntamientos, de sus plazas privadas y de donaciones». Señala que «de estas últimas nada puedo decir, porque no dejan entrar al Cabildo al Patronato». Un órgano formado por nueve personas «seleccionadas por el gerente. Reflexiona: «A la junta general se nos impidió la entrada y no hemos podido hablar con los patronos. Falta transparencia».

«Sindicatos, familiares y Cabildo pedimos al gerente que dé un paso a un lado, porque no parece la persona más adecuada para la gestión de Santa Rita», resume Franquet.

La consejera entiende que «(Villar) arremete contra el IASS para ocultar sus deficiencias y su incompetencia para gestionar un centro tan importante». Concluye Franquet: «Las puertas siguen abiertas para contribuir a la buena gestión, a la tranquilidad de las familias, a la atención adecuada a todas las personas con plaza del IASS o privada y a que los trabajadores puedan cobrar a fin de mes».

«Déjennos entrar en el Patronato»

Pedro Martín, presidente del Cabildo, se pregunta «por qué el Cabildo no puede entrar en el Patronato de Santa Rita», en respuesta a su gerente, Tomás Villar. «Queremos estar para saber qué está pasando y si hay algo que reclamar que lo hagan ahí, en el mejor foro posible», apostilla. Pero «no se nos deja entrar, ni opinar ni tomar decisiones». Tampoco se aceptan «los protocolos de transparencia o de gestión propuestos. Nada de Cabildo». Recuerda: «Pagamos a sesenta días. Diciembre está ingresado y Santa Rita no depende exclusivamente del Cabildo, no es un centro del Cabildo». Valora: «Cuando entramos en el Gobierno insular se debían más de ocho meses y ahora pagamos con regularidad». Respecto a las supuestas plazas públicas vacantes (27) explica: «Hay personas que no quieren ir a Santa Rita. Fue el único centro intervenido durante la pandemia para poder llegar a buen puerto». En declaraciones a Radio Club Tenerife concluye: «Hay mucho que mejorar en Santa Rita y nos ofrecemos, porque el IASS tiene mucha experiencia. La pregunta que me hago es si el gerente es la persona indicada para estar al frente de esa institución».