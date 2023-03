El 46% de la oferta de empleo público para la discapacidad queda vacante

El 46% de las plazas para acceder a un puesto de trabajo ofertadas por la administración pública con destino a las personas con discapacidad –a partir de un 33% diagnosticado– quedan vacantes. O bien pasan al turno libre de oposición o bien a la siguiente convocatoria. El Cabildo de Tenerife impulsa un nuevo servicio, a través de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), que pretende reducir esa media, similar en todas las administraciones. Para ello establece una planificación coordinada de información, formación y acompañamiento a personas, entidades y empresas públicas.

La vicepresidenta de Sinpromi y consejera insular de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, explica que este nuevo programa se centrará especialmente en ayudar a personas con discapacidad intelectual, colectivo en el que hay registrados 1.078 demandantes de empleo de un total de 7.187 con discapacidad.

El servicio también incluye asesoramiento a las administraciones públicas para adecuar los procesos selectivos y garantizar la correcta integración de estas personas en su nuevo puesto de trabajo.

Franquet recalca que este proyecto, único en Canarias, plantea la puesta en marcha de un aula formativa especializada, entre otros apoyos. A la presentación asistieron también la directora insular de Innovación Planificación y Estrategia de Acción Social, Ascensión Sioni Bacallado, y la responsable del área de Formación de Sinpromi, Inés López.

Marián Franquet valora: «Pretendemos dar un paso más para garantizar la igualdad de oportunidades y la integración social de este colectivo». Para ello considera clave «informar, asesorar y ofrecer a las personas con discapacidad la formación necesaria para que puedan concurrir a las pruebas públicas». Con dos objetivos: cubrir el porcentaje de plazas reservadas para ellos y que accedan a un empleo estable y de calidad.

La consejera recuerda que según la normativa vigente, el 7% de las plazas de oferta pública de empleo deben reservarse a personas con discapacidad y de este porcentaje, un 2% estar cubierto con la intelectual. «Sin embargo, subraya Franquet, a día de hoy no solo no se alcanza este porcentaje sino que tampoco se cubren las plazas ofertadas». Espera que la situación se pueda revertir «con un apoyo integral y personalizado a las personas con discapacidad que quieran opositar», añade.

Por su parte, Ascensión Bacallado explica que, además de dar respuesta a las dificultades añadidas que tienen las personas con discapacidad para, por ejemplo, acceder a la información de empleo público o complementar la inscripción, el nuevo servicio ofrece también asesoramiento a las administraciones públicas para, entre otras cosas, adecuar los procesos selectivos o garantizar la correcta integración de las personas con discapacidad en su puesto de trabajo, una vez que hayan obtenido la plaza.

La directora insular destaca que su puesta en marcha se enmarca dentro del compromiso que el Cabildo mantiene con la inclusión plena en la sociedad de las personas más vulnerables a través de la entidad Sinpromi.

En este contexto, destaca que solo en los últimos cuatro años se han formalizado 2.216 contratos para personas con discapacidad en empresas de la Isla, de los que casi la mitad, corresponden a aquellas con especiales dificultades de inserción, como son la discapacidad intelectual y los problemas de salud mental.

Cómo acceder al servicio

La responsable del área de Formación de Sinpromi, Inés López, se apoya en ejemplos ficticios pero perfectamente posibles en la realidad como aquellas a las que nombra como María y Luisa.

Señala López que las personas con discapacidad interesadas en este servicio pueden ponerse en contacto desde hoy mismo a con la entidad, a través del teléfono 922 24 91 99. A partir de ese momento, se les ofrecerá informar puntual sobre los procesos selectivos que estén abiertos y se ajustan más a su perfil profesional. También se les prestará apoyo en la inscripción además de ofrecerles orientación específica sobre las acciones formativas que puntúan en el concurso de méritos.

En el caso de las personas con discapacidad intelectual se les ayudará, además, a preparar el temario de las oposiciones, con cursos de formación adaptados, y se pondrá a disposición de cada uno de los participantes una persona de apoyo en el momento que se incorpore a su puesto de trabajo.

Ya está abierto el plazo para inscribirse en los primeros cursos adaptados a impartir para cubrir plazas de Ordenanza y Tareas Complementarias de Apoyo.

«Lo que no se conoce no existe», señala la consejera Franquet quien deja claro que «hay que empezar por nosotros mismos; es decir, por el Cabildo y sus empresas dependientes». No tiene una cuantificación exacta del número de personas con discapacidad en la plantilla pero sí el tanto por ciento de aquellos que acceden a las plazas reservadas que es similar a la media general.

Una frase define qué mueve la iniciativa: «Garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad». También como trabajadores cualificados «sin los estereotipos de roles laborales».