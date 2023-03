El Auditorio de Adeje ‘presume’ de tecnología, accesibilidad y caja escénica

Adeje estrena Auditorio Municipal. El alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, inauguró ayer una infraestructura que costó más de ocho millones financiados por el Ayuntamiento (3,17 millones) y del Cabildo de Tenerife (4,95 millones). Con dos salas con capacidades de 500 y 100 personas, última tecnología, accesibilidad y una caja escénica moderna que incorpora proscenio, escenario y bambalinas con una boca de 7 por 12 metros y un escenario de 12 por 12 metros, sobresale la acústica. La sala está completamente insonorizada y tiene un suelo técnico regulable en altura.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; el presidente y el vicepresidente del Cabildo, Pedro Martín y Enrique Arriaga, respectivamente, y Nuria Peñalba Martínez, gerente de la división de edificación de la constructora Satocan.

Rodríguez Fraga anunció que el Auditorio «se pone al servicio, uso y disfrute de la ciudadanía de Adeje y de la sociedad tinerfeña. Es una instalación cultural de primerísimo nivel. Una obra compleja, no exenta de dificultades que hemos superado con trabajo en equipo. Hemos querido que el Auditorio estuviera a la vanguardia, desde el punto de vista tecnológico, para que pudiera ofrecer espectáculos de calidad». El Auditorio se ubica en el casco, ocupa el espacio del antiguo cine-teatro, «porque de lo que se trataba era de renovar e incorporarlo a la oferta turística y residencial».

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, puso esta infraestructura como ejemplo de «la forma de hacer cultura en la Isla. No hay otra opción que no sea la distribución de infraestructuras por toda la geografía tinerfeña». Martín detalló que, «teniendo en cuenta que la capital tiene un peso específico, no podemos olvidar a los municipios que apuestan directamente por la cultura, con un concepto distinto a la hora de planificar, como lo hace Adeje. Actualmente, el Cabildo no decide la programación de cada localidad, sino que se sienta con los municipios que son los que mejor conocen las inquietudes, intereses y necesidades de formación de su población».

En la misma línea se pronunció el vicepresidente primero insular, Enrique Arriaga, defendió como uno de los objetivos del Cabildo en este mandato «sacar la cultura de la zona Metropolitana y llevarla a toda la isla de Tenerife, donde los municipios tuvieran programación propia y vida cultural, la cual debe ampliarse y tener en cuenta las necesidades de cada lugar». Resaltó que el Auditorio de Adeje tiene «la segunda caja escénica más grande de Tenerife, tras la del Auditorio de Santa Cruz, por lo que quienes residen en esta zona de la Isla podrán disfrutar de conciertos de la sinfónica, grandes obras teatrales y musicales».

Nuria Peñalba Martínez, de Satocan, subrayó «lo fácil que ha sido trabajar con el Ayuntamiento de Adeje, que siempre supo responder ante las dificultades y apostar por una empresa canaria como la nuestra, la cual incluye entre sus principios básicos la incorporación de la formación profesional dual, así como el talento de las mujeres y hombres que forman parte de nuestra empresa».

Características técnicas

El Auditorio de Adeje es el resultado de la remodelación total del cine-teatro, construido en la década de los 90. El edificio se divide en cuatro plantas: principal, camerinos, almacén, salas de ensayo, teatro y conferencias. La sala principal tiene 500 plazas, la otra, 100. Está dotado técnicamente para acoger obras de teatro. Cuenta con una caja escénica moderna en la que se incorpora proscenio, escenario y bambalinas. Esta caja representa una de las novedades técnicas más significativas, tiene de boca 7 por 12 metros y un escenario de 12 por 12 metros. El suelo se podrá subir o regular en altura. La sala principal tiene tres galerías y encima el peine, con la maquinaria de los telones. Cada butaca tiene aire acondicionado.

El Auditorio de Adeje se mimetiza con las edificaciones del entorno y se comunica con el centro cultural. El cubo que sobresale está dotado de pantallas led que se iluminan de colores y servirá de cartel gigante para promocionar la programación del recinto. Todo el edificio está adaptado para personas con movilidad reducida, cuenta con sistema de traducción simultánea (seis idiomas) común y lazos de inducción para personas sordas. Tiene seis camerinos: dos colectivos, para 12 personas cada uno; tres individuales y uno para artistas de gran envergadura.

Programación

Ayer también se presentó la programación para el resto del año. Algunas de las producciones más destacadas son Hamilton, Dumbo el Musical, Cruz de Navajas, Peter el Musical, Tricicle Por fin solo, En Otra Clave, Pedro Guerra, Mayumaná, Paz Padilla, We Love Queen, Totally Tina, Ainhoa Arteta, la Orquesta Sinfónica de Tenerife o del Circo Acrobático Nacional de China, entre muchos otros. Variedad de formatos y temáticas que tienen como objetivo abarcar el mayor público posible desde las edades más infantiles hasta el público adulto.