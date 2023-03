Vuelve el Holi, la batalla de la primavera

Una batalla envuelta en miles de colores. Así es como celebran en la India el Holi, la llegada de la primavera. Una festividad, marcada en rojo en el calendario para la comunidad hindú, que llevan veinte años compartiendo con los tinerfeños. Después de que el coronavirus paralizara la fiesta, este domingo volvió con más ganas que nunca a Adeje, que se ha convertido en el epicentro de esta celebración en la Isla. Dos mil personas, según la organización, se volcaron con ella y acabaron, sin poder remediarlo, pintados de arriba a abajo para dar la mejor bienvenida a la estación de las flores.

«Después de la pandemia había muchas ganas de poder volver a celebrar el Holi como hemos hecho desde hace décadas», apunta Jagdish Fabiani, presidente de la Asociación Hindú Tenerife Sur. Aunque asegura que pudieron haberlo celebrado el año pasado «no quisimos correr riesgos» y esperaron al fin definitivo de la crisis sanitaria. Este domingo volvió con más fuerza que nunca y en el recinto, ubicado en la avenida Moscú del municipio adejero, hubo baile a ritmo de dj, fiesta de la espuma, diferentes puestos de comida y bebida y hasta exhibiciones al estilo Bollywood.

Pero, ¿qué se celebra en la fiesta Holi? Fabiani explica que no solo sirve para dar la bienvenida a la nueva estación, sino también para olvidar las ofensas cometidas durante el año y hacer ofrendas para tener una buena cosecha. Coincide con la última luna llena del invierno por lo que en la India ya se celebró la semana pasada. «Allí es festivo y todo el mundo sale a la calle», señala. En Canarias «esperamos al domingo para que así pueda participar cuanta más gente mejor».

Comunidad hindú

La comunidad hindú del sur de la Isla –que está conformada por unas 2.500 personas– asegura sentirse muy orgullosa de que cada vez sean más los canarios que se deciden formar parte de esta fiesta. «Estamos muy agradecidos y nos sentimos muy integrados».

El Holi «es para nosotros como puede ser el Carnaval para los canarios», sostiene Nisha Khatwani detrás del puesto de comida que atiende junto a su familia. «Lo echábamos de menos y este día lo vamos a disfrutar a tope», ya que para ellos es su fiesta más importante solo por detrás del Diwali. En su puesto, sus padres se afanaban en preparar los diferentes manjares de la gastronomía hindú que pudieron disfrutar los asistentes. Pakora, una mezcla de verduras con harina de garbanzos y salsa, Pani Puri, una masa ligera rellena de lentejas o papas y salsa de yogur y de postre Gulab jamun, una bola de masa dulce a base de leche.

«No pica, de verdad», insistía Kalafinagh a todos los que le preguntaban señalando los diferentes platos de su puesto de comida. Pero el poco experimentado paladar canario, que está poco acostumbrado a estos sabores, no estaba muy de acuerdo. «Bueno, tiene que tener un poco, si no se nota el picante la comida para nosotros es como si la comida no tuviera sabor», bromea Khatwani.

Pero para quien no quisiera atreverse a probar las delicias de la gastronomía india, la oferta culinaria era más extensa y se podía comer pizzas, hamburguesas o bocadillos en varios de los puestos de alrededor. También hasta allí había que dirigirse para calmar la sed y refrescarse. El intenso calor que hacía este domingo hizo que, en vez de estar dando la bienvenida a la primavera, pareciera que se estuviese haciendo los propio con el verano, ya que los termómetros superaron los 26 grados.

A refrescarse también ayudó la fiesta de la espuma que hizo las delicias de los más pequeños y de los que no lo eran tanto, ya que hubo incluso quien no dudó en revolcarse por el suelo para sacarle el máximo partido. A lo largo de todo el día, una instalación con mangueras también servía para remojar a los asistentes.

Para todas las edades

La fiesta del Holi es apta para todas las edades y el recinto estaba lleno de gente muy joven, familias pero también participantes algo más mayores que tampoco quisieron perderse la celebración. Algunos llegaban armados con pistolas de agua pero para quienes se hubieran olvidado de su atrezo, en el recinto se podía conseguir todo lo necesario para equiparse para la batalla. No solo podía adquirirse los polvos de colores importados desde la India –en bolsitas por tres o cinco euros– sino también las pistolas de agua para que nadie pudiera decir que no había disfrutado al máximo de la fiesta.

Los puestos vendían incluso fundas impermeables para los móviles, ya que eran muchos los que no querían renunciar a sacar fotos de una estampa que los miles de colores repartidos por todo el cuerpo hacían digna de selfie.

La familia conformada por David, Olaia y Edurne llegó al recinto sobre la una y media de la tarde procedente de La Laguna. «Hemos venido expresamente para esto», comentaron y aunque este domingo fue la primera vez que iban a participar en el Holi, nada más llegar el ambiente ya les había convencido. «Parece muy guay y queremos echarnos unas risas».

Para Iván Álvarez era su segunda vez en el Holi. «Estuve en 2016 cuando se celebró en la plaza de Fañabé y ya entonces me gustó mucho». Tanto que no quiso perderse esta edición. «La fiesta ha crecido un montón y tiene mucho potencial para convertirse en una de las más importantes», valoró. Bajo su punto de vista, «está abocada a tener todavía más éxito» y señaló que debería trasladase también a otros puntos de la Isla.

Esta es precisamente la intención de los organizadores que ya están pensando en organizar maratones para llevar la fiesta a otros municipios. «Nos gustaría celebrarla durante varios días y en diferentes lugares», insistió Fabiani. Por el momento, ya este año el Holi se celebrará también el 16 de abril en Puerto de la Cruz, de la mano del Club India.

En Adeje la fiesta se extendió hasta las 18:00 horas. Pero en ella estar limpio era casi una provocación. Nada llamaba más la atención de los asistentes que una impoluta camisa. Y en un momento estaba envuelta en mil colores.

Hasta el recinto no solo se trasladaron canarios sino también muchos turistas que tampoco quisieron perderse esta celebración. Muchos entraban tímidos a la fiesta y compraban sus bolsas de colores. Pero en solo dos minutos ya estaban enzarzados en una guerra sin cuartel con otros participantes. Una batalla en la que siempre imperaba el buen rollo y la diversión.