Gil se queda en El Rosario

«Me debo a mi gente aquí y yo me quedo en El Rosario». Así zanjó ayer el alcalde rosariero, Escolástico Gil (IR-Verdes) los rumores de que sería candidato de Nueva Canarias (NC) al Cabildo de Tenerife. Las palabras de Gil se produjeron en una rueda de prensa junto al líder de NC, Román Rodríguez, en la que anunciaron una «alianza para prestarse apoyo mutuo» en el Ayuntamiento, el Cabildo y el Parlamento de Canarias.

No significa lo anterior que ambas formaciones vayan a unir sus siglas. Desde NC precisaron que la decisión busca «ampliar el canarismo progresista en los próximos comicios de mayo» y que El Rosario y Tenerife «sigan prosperando». «IR-Verdes es una fuerza política con historia, con tradición», manifiestó Rodríguez al comienzo de su intervención, y agregó que NC no existiría «si no fuera por el espacio municipalista».

La confluencia con Iniciativa por El Rosario-Verdes es, según el presidente de NC, «un espacio político claramente transformador y comprometido con la gente, el medio ambiente, el progreso y la democracia». «Las colaboraciones entre el Ayuntamiento de El Rosario y la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias han sido fructíferas», manifestó Gil.

Aunque el regidor local cerró la puerta a ir en la lista de NC al Cabildo, abrió cauces hacia el futuro. «Es verdad que estos primeros pasos ahora son muy modestos, muy humildes, muy básicos, pero son firmes. El tiempo dirá qué somos capaces de construir a partir de ellos. Y eso será después del 28 de mayo», dijo.

«Ahora toca ganar otra vez en El Rosario. Estamos defendiendo una manera de gestionar desde el buen gobierno. Tenerife nos observa, somos conscientes, pero Tenerife puede esperar», indicó posteriormente el alcalde de El Rosario, que calificó el acuerdo alcanzado como «honesto, limpio, transparente y claro», así como un pacto «desde la lealtad».

Gil también resaltó que el acuerdo suscrito este viernes «representa un modelo de futuro para fuerzas independientes de ámbito municipal como la nuestra, con las que deseamos mantener el contacto y ampliar relaciones en un plano horizontal de igualdad en Tenerife». Y añadió: «Para llegar a ese horizonte hay que compartir una visión que va mucho más allá de una cita electoral. Todavía tenemos estrategias separadas y el acuerdo que hemos firmado es el que podíamos firmar sin forzar la estrategia del otro».