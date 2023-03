CC moviliza a sus bases para recuperar Tenerife «tras 4 años perdidos»

Coalición Canaria en Tenerife movilizó este sábado 11 de marzo en el Recinto Ferial de Santa Cruz a 2.500 personas en el acto de presentación de las candidaturas municipales con las que pretenden «recuperar Tenerife tras 4 años perdidos». Con un llamamiento a las bases para reconquistar el espacio político perdido en 2019, los nacionalistas se presentaron como «el partido de Canarias» y, en palabras del candidato a la Presidencia del Gobierno canario, Fernando Clavijo, «el único leal a nuestra gente y no a unas siglas ni unos jefes de Madrid».

La fiesta nacionalista, que también fue una demostración de fuerza movilizadora apenas dos meses y medio antes de las elecciones, arrancó con los acordes del Viva la vida, de Coldplay; el estruendo de los aplaudidores de cartón, y el ondear incesante de banderas canarias y del Sahara Occidental. Uno a uno, 28 de los 31 candidatos y candidatas a las Alcaldías tinerfeñas fueron subiendo a un escenario en el que también estuvieron la primera mujer que aspira a ser presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; la candidata al Parlamento de Canarias por Tenerife Ana Oramas y el candidato regional, Fernando Clavijo.

Serafín Mesa, secretario general de los Jóvenes Nacionalistas de Tenerife, usó imágenes y noticias para alertar de los problemas que sufren las dos universidades públicas canarias y la Formación Profesional en una región «con los peores datos de desempleo juvenil de la UE». Acusó al PSOE y a Pedro Martín de engañar a los tinerfeños y volvió a mostrar la famosa foto de los candidatos del PSOE en el puente de La Matanza, «que era a donde llegaban las colas de la TF-5 en 2019. Ahora Pedro Martín tendrá que ir a hacerse la foto al puente de El Ramal, en La Orotava, que es donde llegan ahora».

CC celebraba este sábado 30 años de historia y lo hizo con un mosaico con los colores de la bandera canaria, antes de que Dulce Gutiérrez, candidata de La Victoria, recordara los problemas de movilidad y carreteras del Norte, las carencias en materia sanitaria o el olvido de proyectos como el muelle portuense. En nombre de los candidatos del Sur intervino la adejera Patricia León, quien lamentó «la desidia y el abandono» que se da también con los atascos de la TF-1, la falta de viviendas o las carencias en infraestructuras educativas y de atención a personas mayores y dependientes. A su juicio, «nuestro Sur es generador de una riqueza que debería revertir también en nuestros ciudadanos».

Jonathan Domínguez, candidato a la Alcaldía lagunera, celebró el cierre del proceso judicial abierto contra Clavijo, «que después de más de 8 años de persecución política está por fin libre». Y apostó por hacer «política cercana para solucionar los problemas de la gente, porque estamos aquí para servir y no para servirnos».

Linares auguró que el 28M «apagaremos el socialismo y encenderemos el nacionalismo de CC»

El alcalde de Santa Cruz y candidato a la reelección, José Manuel Bermúdez, mandó «un mensajito» a los rivales: «Nuestro proyecto está más vivo que nunca». Pidió ayuda a los jóvenes para extender el mensaje de que «somos un partido de aquí, para la gente de aquí, que sólo tiene obediencia canaria». Un partido «de gobierno», que «no vende humo», «centrado en la gestión», «preocupado por solucionar los problemas de los vecinos», «responsable» y «no sectario». En clave local, dijo que CC «es la única garantía de que el PSOE y Podemos no gobernarán nunca más».

"Yo defiendo a mi tierra"

Ana Oramas levantó al público al subrayar que ha regresado a la política regional «porque Tenerife y Canarias nos necesitan». Y tuvo palabras para los partidos estatales y para Pedro Sánchez: «Yo defiendo a mi tierra, no como esa gente del PSOE y del PP. Tenemos un presidente sin escrúpulos, soberbio, que llegó a un acuerdo con Marruecos, traicionando al pueblo saharaui». Sobre CC, Oramas dijo que es «el partido de Canarias, de la gente noble y trabajadora, a la que nunca va a traicionar». Y añadió que «CC nació de los municipios, de los barrios, de los pueblos. Trabajamos por nuestra gente y apoyamos las cosas que son buenas para el pueblo. Somos un sentimiento y tenemos que seguir siéndolo».

La candidata al Cabildo, Rosa Dávila, recordó a los nacionalistas que han ocupado la presidencia insular y, tras fundirse en un abrazo con Ricardo Melchior, prometió recuperar aquellos cabildos que «peleaban por su gente» y se comprometió a que si logra acceder al cargo, lo primero que hará será «recuperar el programa Ansina, que el PSOE destruyó en lo peor de la pandemia, dejando solos a nuestros mayores, para los que tampoco han construido ninguna de las 4.000 plazas que CC dejó planificadas».

«Tenerife está estancada, paralizada y colapsada por un gobierno que se formó para echar a CC, que había ganado las elecciones. ¿Y qué han hecho? Nada. Pese a que es el Cabildo que más dinero ha gestionado. Tienen 684 millones de euros metidos en los bancos», lamentó Dávila, quien también acusó a Pedro Martín de «ir a trabajar de 10:00 a 14:00 horas» y de «no conocer los problemas de la gente».

Desequilibrio en favor de Gran Canaria

La candidata nacionalista alertó de la pérdida de protagonismo de Tenerife en Canarias y del desequilibrio del actual Gobierno regional, que «ha abandonado a Tenerife» y «tiene un presidente de Gran Canaria, un consejero de Hacienda de Gran Canaria, un consejero de Obras Públicas de Gran Canaria, un consejero de Sanidad de Gran Canaria y una consejera de Asuntos Sociales que también es de Gran Canaria».

El secretario general insular de CC y alcalde de La Orotava, Francisco Linares, volvió a hacer el discurso más vehemente y levantó al público al afirmar que «aquí no hay brindis, ni bocadillos ni paella, aquí hay sentimiento, aquí hay gente que viene a defender a Tenerife y a Canarias». Remarcó que las candidaturas presentadas están lideradas por 19 hombres y 14 mujeres, aunque los importantes son los demás, los valedores de este partido, que es un movimiento vecinal».

Para Linares, «la sociedad tinerfeña está ante un reto importantísimo: volver a recuperar el protagonismo y la decencia, para volver a reconectarse con la sociedad». A su juicio, el 28M «no se la juega CC ni ninguno de sus candidatos y candidatas, se la juegan ustedes, sus hijos, sus nietos y sus mayores. Tenerife no puede seguir así. Hace cuatro años le arrancaron un cable y la isla está apagada, triste, muerta y desconectada. No podemos aguantar más. El 28M toca apagar el socialismo y encender el nacionalismo de CC».

De Rosa Dávila dijo que «será la presidenta de las tres E: la eficiencia, la eficacia y la equidad», y tuvo palabras duras para los que reparten los fondos públicos por colores políticos: «Los dineros públicos se reparten entre todos, no entre los amigos. ¡Golfos! ¿qué es lo que están haciendo ahora?». Linares también se acordó de «los 8 años de calvario de Fernando Clavijo» y se dirigió a «los hooligans políticos, a los sinvergüenzas, a los que les digo que Fernando Clavijo es un hombre decente y honrado».

"Hoy aquí comienza el cambio"

Clavijo cerró el acto con un balance muy negro de la realidad actual en Canarias: «En el peor momento hemos tenido al peor gobierno de la historia de esta tierra. Y vienen tiempos duros, no engañemos a la gente. Todos estos dispendios, todos estos destrozos y todo lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo nos va a afectar. Y necesitamos a los mejores, a los hombres y mujeres que tienen lealtad a nuestra gente, no a unas siglas ni a unos jefes en Madrid». Para el expresidente canario, «con mil millones más de gasto público tenemos la peor sanidad de la historia de las islas, la peor atención a los mayores y a la dependencia, y una juventud condenada a marcharse fuera. Hoy aquí comienza el cambio, porque no podemos permitirnos 4 años más de desidia, abandono y retraso para no molestar a Pedro Sánchez».

Las dos únicas candidaturas no confirmadas ayer son las de Garachico y Arafo, aunque, salvo sorpresa mayúscula, estarán ocupadas por los actuales alcaldes: José Heriberto González y Juan Ramón Martín, que se habría replanteado su salida del cargo. El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, repetirá candidatura con AISU, aunque ayer no pudo acudir a la presentación.