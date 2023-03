Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Música, deporte, tradiciones, teatro, descuentos... son muchas las opciones que disponibles los próximos dos días para pasar unas horas de entretenimiento a gusto del consumidor. Estos son los planes:

Canary Market Place

Cultura, ocio, literatura, gastronomía y solidaridad llenarán este fin de semana el Castillo de La Laguna, en Tenerife. El Canary Market Place llega este sábado y domingo, de 11:00 a 21:00 horas, con entrada gratuita. Podrás encontrar más de 40 firmas canarias de prestigio que abogan por el consumo local. Además, la Asociación de Animales Maui tendrá su propio espacio benéfico, y habrá gatos y perros en adopción que buscan un nuevo hogar.

Ópera

Este sábado, 11 de marzo, hay una nueva oportunidad para disfrutar de la ópera en Auditorio de Tenerife. Der Zwerg (El enano), propuesta inspirada en el relato corto The birthday of the infanta (El cumpleaños de la infanta), de Oscar Wilde, es el nuevo título que nos trae Ópera de Tenerife. Compuesta por Alexander von Zemlinsky, este título nos cuenta cómo un sultán envía un enano como regalo a la infanta Donna Clara en su decimoctavo cumpleaños. Éste se enamora de infanta, pero ella juega con él y le regala una rosa blanca. Con el corazón destrozado tras ser rechazado por su amor, el enano muere aferrado a la rosa blanca. Las entradas pueden adquirirse a partir de 5 euros en la web de Auditorio de Tenerife.

Holi

La fiesta hindú más colorida llega este domingo a Adeje. El Holi es uno de los festivales más impactantes de la India y, desde hace años, la Asociación Hindú Tenerife Sur, en colaboración con el Ayuntamiento de Adeje, hace su propia versión de esta fiesta en la que se mezclan los polvos de colores y el agua en el sur de la Isla. El evento, con entrada gratuita, se celebrará entre las 12:00 y las 18:00 horas en el parking de la Avenida de Moscú, 9.

Lenovo Tenerife

El Lenovo Tenerife se enfrenta este sábado, a las 19:45 horas, al Joventut de Badalona en una cancha cargada de alicientes. Revivir la inolvidable semifinal de la reciente Copa del Rey será una de ellas, pero una de las más importantes para el equipo y la afición es que se vivirá el debut de Leandro Bolmaro.