El fabricante del tranvía retirará el polvo cancerígeno de la red isleña

La empresa fabricante de los tranvías de Tenerife, la multinacional Alstom, acepta iniciar el proceso para retirar el polvo de sílice cancerígeno del sistema de frenado de los vehículos. Lo anuncia el consejero de Movilidad del Cabildo, Enrique Arriaga. El también presidente de Metropolitano señala que «la compañía ha respondido positivamente a nuestra consulta». Esta es una de las líneas rojas del Comité de Empresa para desconvocar la huelga que afecta desde el 17 de febrero a la plantilla de 202 trabajadores con paros parciales durante la jornada laboral.

Arriaga incide en que «el pasado noviembre comunicamos al fabricante esta posibilidad. Nos contestaron en enero afirmativamente y ya trabajan en otros productos alternativos que van a certificar». Subraya que «no podemos cambiarlo sin su visto bueno, pero el proceso está en marcha». Critica al Comité de Empresa porque «nos exigía este cambio antes del 31 de marzo y no nos podemos comprometer». Resume la situación: «Están haciendo pruebas y cuando tengan homologado el producto sustituto lo comunicarán para cambiarlo rápidamente».

El consejero niega que exista peligro para los trabajadores y la población porque «este elemento se usa en todos los tranvías en el mundo». Reconoce que «igual que otros muchos compuestos es cancerígeno, pero sería necesaria una exposición prolongada, prácticamente toda la vida laboral».

El Cabildo mantiene desde el inicio del conflicto que la cantidad de sílice cristalina es tan baja que «no es peligrosa y no hay una gravedad extrema». Arriaga ejemplifica: «El disolvente de la pintura afectaría al pintor si se expone durante toda su vida laboral a ese contaminante. Apostilla:. «Hemos hecho mediciones y los valores de polvo e e ambiente son prácticamente inexistentes».

Eliminar el polvo de sílice

Enrique Arriaga argumenta que «la nube de polvo de sílice solo se produce en algunos puntos de los raíles y afecta a un grupo de trabajadores de mantenimiento, no a todos». Señala que «basta con colocarse una mascarilla y otros elementos para protegerse. El protocolo es el adecuado».

Los sindicatos cifran ese grupo en 17 compañeros, los de mantenimiento, más los de Lirecan, la contrata de limpieza. Los trabajadores proponen sustituir el polvo de sílice por el silicato de calcio como hizo en 2019 Metro Bilbao. Defienden que la exposición descontrolada a este componente puede provocar en los seres humanos silicosis, una patología irreversible en el aparato respiratorio, asociada al cáncer de pulmón. El tranvía, en su sistema de frenado, utiliza arena de sílice, que cuando es aplastada o triturada se convierte en polvo cristalino respirable. Desde diciembre de 2020 se considera una sustancia cancerígena, de primera categoría, mismo nivel que el conocido amianto.

Mediación con polémica

Los asuntos de seguridad suponen doce de los 22 puntos para la huelga. Arriaga valora: «Hemos pedido la mediación de la Inspección de Trabajo, pero no la aceptan, aunque sea el organismo que impone sanciones cuando hay incumplimientos de la legislación laboral. El más adecuado».

El Comité de Empresa da el nombre de Olga Morales, Jefa del Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector Público. Esta funcionaria del Cabildo ya medió en el conflicto laboral de 2018.

Arriaga recuerda que «tuvimos una reunión de tres horas el 15 de febrero, justo antes del Carnaval. Cuando salí pensé que el conflicto estaba solucionado». No fue así. Lo detalla: «Redacté un escrito de acuerdo y se lo hice llegar esa misma tarde al Comité de Empresa. A las dos horas lo devolvieron con una propuesta diferente».

Señala el presidente de Metropolitano de Tenerife que «el punto de mayor discrepancia es el de la jornada de 35 horas semanales». Propuso trabajar en cómo reconfigurar los turnos hasta que el Cabildo las autorice en el sector público. Respondieron, según Arriaga, que «debían estar implantadas antes del 31 de diciembre de este año, algo inaceptable porque no estoy autorizado a negociarlo». Concluye: «Sería fácil para mí no quedar como el malo de la película que no quiere negociar, pero engañaría a todo el mundo».